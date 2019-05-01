«Три богатыря и Морской царь»: Полное погружение

Подводные приключения российских супергероев
Мультфильмы студии «Мельница» стали уже, кажется, неотъемлемым атрибутом российского Нового года. Нынешний мультфильм про богатырей
, страшно сказать, уже седьмой по счету, что делает эту франшизу, возможно, самой долгоиграющей полнометражной франшизой в мире... По крайней мере, навскидку аналогов в голову не приходит. Дети, наблюдавшие выход первого фильма - «Алеша Попович и Тугарин-змей
», - стали уже, считай, взрослыми людьми. Еще несколько лет, и они будут приводить на «богатырские» фильмы своих детей, рассказывая сыновьям и дочерям, как они в детстве ходили на первые фильмы сериала.
Не удивительно, что слегка постарели и сами богатыри. Поубавилось у них силушки богатырской, быт заел, семейные конфликты, врагов у земли Российской не осталось, вот и приходится теперь на рынок ходить: за картошкой и рыбой, ковры выбивать да женины сапоги починять. Тоска, да и только.
Чтобы вернуть свою богатырскую силу и честь, отправляются Добрыня, Алеша и Илья аж в Китай, на поиски дракона с волшебными зубами. Ну и конечно же, именно в этот момент происходит в Киеве катастрофа. Морской царь, прослышав про красоту русских женщин, затапливает город, что твой Китеж. Теперь все его обитатели живут под водой и обзавелись русалочьими хвостами. Неудобно. Суп не закипает, белье не сохнет да и вообще сырость кругом. А Морской царь время даром не теряет и действительно выбирает русскую красавицу - Настасью, жену Добрыни в жены себе метит. Приходится богатырям срочно возвращаться из китайского путешествия, чтобы спасти свой город.
Если дети смотрят «богатырей» ради приключений, то взрослые зрители ходят на них за юмором, злободневными шутками и политическими намеками. Не останутся они в накладе и на этот раз. Создатели прошлись и по кризису (что делать, если не хватает денег? может, их отменить вовсе?), и по попыткам возрождать сельское хозяйство (посадили гречку, выросли огурцы - а что делать, если нужна гречка? - тогда сажать огурцы нужно), и, конечно, по недальновидности власти, которая пытается все проблемы решить простым и не самым умным способом (следуя за фантазиями коня Юлия, князь отправляется на поиски подводных сокровищ Морского царя)...
Но интереснее в нынешних «богатырях» другое. Седьмой фильм поражает своей мягкостью и миролюбием. Для того, чтобы победить нового врага, богатырям нужна больше не сила, а дипломатия, для исполнения сложной задачи, поставленной Морским царем, им приходится не мечами махать, а молотками гвозди забивать, а хождение на рынок за картошкой вдруг превращается в ценность не меньшую, чем защита родины от врагов. Да и сам враг - Морской царь, внешне напоминающий Петра I, - оказывается не каким-то злобным иродом, а всего лишь вздорным мужчиной, который пропадает без женской заботы.
Что ж, оно и верно, раз уж «богатыри» традиционно выходят под Новый год, то и лучше бы им быть настоящей новогодней сказкой, пусть даже с водой вместо снега (ну, это дело для центральной России вполне обычное), но зато с настоящими чудесами, счастливым финалом и верой в то, что добро может побеждать без всяких кулаков, а молотки с картошкой всяко важнее мечей будут.
«Три богатыря и Морской царь
» в прокате с 1 января
.
обсуждение >>