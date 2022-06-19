Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Бесславные ублюдки»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Без тормозов»: One way ticket по-французски

Спутник телезрителя >>
19 июня 2022

Что может случиться с семьей во время путешествия на юг Франции

Без тормозов

Николя Бенаму, подаривший Франции и всему миру «СуперНянь» и «СуперНянь-2», променял извечную тему отцов (или их заместителей) и детей на не менее насущную проблему дураков и дорог. Представьте: Жозе Гарсия, как две капли воды похожий на Дауни мл. в фильме «Впритык», едет не «к», а «с» беременной женой через всю страну со скоростью 130 км/час на неуправляемом автомобиле — без права на остановку, с отягчающими по ходу путешествия обстоятельствами. Нормальный замес, да? И смотрится это тоже здорово.

Смотреть онлайн «Без тормозов» Николя Бенаму
Миллионер (во всяком случае, пиджак был почти малиновый), филантроп (хотя на этом в фильме особо не акцентировались), гений (впрочем, тут, скорее, осечка). В общем, французский не железный, но человек покупает автомобиль, оснащенный по последнему слову техники (тут и Siri, и Her, и даже Джарвис — не подумайте чего плохого), и с грехом пополам собирает многочисленных родственников: жену в интересном положении (Каролин Виньо), двух очаровательных спиногрызов и отца (Андре Дюссолье), дай Бог ему здоровья. Все они отправляются в отпуск из Парижа к морю. Казалось бы, что может произойти с достопочтенным семейством на шикарных дорогах заграницы? Самое банальное - отказ оборудования. Красотка «Медуза» (так величали авто с недюжинным интеллектом) вдруг сходит с ума в позиции круиз-контроля и перестает реагировать на любые внешние раздражители. От попыток семейства решить эту проблему нажатием то на газ, то на тормоз скорость авто увеличивается до 160 км в час, где замирает до конца фильма. Ничего необычного. Road movie, просто очень быстро.

Без тормозов

Снимать на «зеленом» фоне подобные выкрутасы было бы очень просто и безопасно, но съёмочная группа сошлась на том, что нужны «натурные съеми». Автомобиль реально мчался со скоростью 130 километров в час, для него действительно освобождали трассы (кстати, во Франции подобных не нашлось, и съемки проходили в Македонии), и его правда сопровождал наряд полиции. От того эмоции героев в кадре были максимально (насколько это возможно в абсурдной комедии) реалистичными и не наигранными, а пейзажи за окнами авто - абсолютно натуральными. Слава Богу, что хотя бы глава департамента дорожной полиции (Флоранс Форести), гениально играющая в пинг-понг, была ненастоящей, такой командор для французских автолюбителей означал бы полный швах.

По ходу путешествия на героев обрушиваются всё более чудовищные проблемы — как внутренние (родной папа все время подливает масла в огонь), так и из внешнего мира. Последние приходят оттуда, откуда казалось и дорог-то для них не проложено. В этом фильм немного напоминает отличный образчик жанра «Мы — Миллеры». Гэгов много, непредсказуемости достаточно, лицедейство тоже есть, но даже его в меру, а в целом, это идеальная комедия для Нового года, когда ни думать, ни предполагать, ни загадывать не хочется — хочется только смеяться, удивляться, сопереживать и, простите, ржать (и это чаще всего). Если вы вдруг застали славную эпоху лучших комедий с Бельмондо, вот вам еще одна того же сорта.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
автомобилиЕвгения НагапетянКомедияФранцузское кино
персоны
Хосе ГарсияАндре ДюссольеФлоранс Форести
фильмы
Без тормозов

фотографии >>
Без тормозов
«Без тормозов»: One way ticket по-французски фотографии
«Без тормозов»: One way ticket по-французски фотографии
«Без тормозов»: One way ticket по-французски фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Бесславные ублюдки»

День рождения >>

Ольга Виниченко
Дарья Волга
Шухрат Иргашев
Павел Панков
Елена Радевич
Наталья Селезнёва
Евгения Уралова
Роман Хомятов
Ольга Хорькова
Пьер Анжели
Жан Дюжарден
Луи Журдан
Чарльз Коберн
Зои Салдана
Робин Танни
Кэтлин Тёрнер
все родившиеся 19 июня >>

Афиша кино >>

Межсезонье
криминальный фильм, приключения
Россия, 2021
Джейн глазами Шарлотты
биография
Франция, 2021
Мамочки
драма, комедия, мелодрама
Чехия, 2021
Род мужской
психологический хоррор
Великобритания, 2022
Творцы снов
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Дания, 2020
Школа волшебства
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Италия, 2021
Дикая
комедия, приключения
Россия, 2022
Ералаш в кино! Выпуск 1
детский фильм, комедия, семейное кино
Россия, 2022
Vнук
военный фильм, драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2022
Асса
драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
СССР, 1987
Тайна третьей планеты
детский фильм, научная фантастика, приключения, экранизация
СССР, 1981
Дикие истории
драма, комедия, триллер
Аргентина, Испания, 2014
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram