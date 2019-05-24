«Кредо убийцы»: Чтобы прыгать высоко, не нужен мне батут

Майкл Фассбендер и Марион Котийяр в экранизации компьютерной игры
80-е годы прошлого столетия. Мальчик Каллум, увлекающийся велосипедным экстримом, становится свидетелем убийства матери собственным отцом, и это наложило на него такой сильный отпечаток, что в конце концов он, будучи уже довольно взрослым, сам оказывается в камере смертников. Мало того, его даже казнили.
Впрочем, казнь Каллума Линча (Майкл Фассбендер
) оказалась спектаклем, поскольку им заинтересовалась загадочная компания «Абстерго Индастриз», являющаяся прикрытием тамплиеров. Им срочно понадобилось его ДНК, ведь он - потомок славного ассасина Агилара де Нерха, которому принадлежала «Частица Эдема» - артефакт, доставшийся человечеству по наследству от некой древней цивилизации. И теперь при помощи навороченного аппарата «Анимус» и талантливого учёного Софии Риккин (Марион Котийяр
) несчастного Линча собираются отправить по генетической памяти в далёкую Испанию 15-го века. Даже несмотря на то, что ассасины с древних времён враждуют с тамплиерами...
Сложно представить, что рядовой зритель может вообразить себе и, тем более, понять из беглого пересказа картины Джастина Курзеля «Кредо убийцы»
. Что уж говорить о просмотре самого фильма, который явно рассчитан на подготовленных людей (желательно, подростков), годами играющих в Assassin’s Creed
. А потому следует хотя бы немного поведать о том, что же представляет собой данная серия мультиплатформенных компьютерных игр.
Приключенческий боевик с элементами открытого мира, стелс-экшена и паркура Assassin’s Creed появился благодаря компании Ubisoft Montreal
в 2007 году. Действие первой игры происходит параллельно в 2012 и 1191 годах. В первом случае главным протагонистом является бармен Дезмонд Майлз
, похищенный учёными «Абстерго Индастриз»
. При помощи «Анимуса»
они пытаются восстановить фрагмент из жизни далёкого предка Дезмонда — араба Альтаира ибн Ла-Ахада
, ассасина, действовавшего в эпоху Крестовых походов, — чтобы получить необходимую им информацию (о той самой «Частице Эдема»
, которая, как выясняется позднее, способна предотвратить катастрофу планетарного масштаба). Впоследствии Майлз ещё четыре раза становился главным героем серии: во второй части и её сиквелах он исследовал жизнь Эцио Аудиторе да Фиренце
, жившего в Италии XV века (по признанию игроков, это лучшие игры серии), а в третьей - судьбу индейца-полукровки Коннора Кенуэя
, стоявшего у истоков американской Войны за независимость 1775—1783 гг. Всего на счету серии 9
основных и 4
побочных игры, чьё действие охватывает, помимо вышеназванных периодов, Золотую эпоху пиратства в Вест-Индии (Black Flag
), Великую французскую революцию (Unity
), Семилетнюю войну (Rogue
), Лондон XIX века (Syndicate
) и даже послереволюционную Россию 1918 года (трилогия Assassin’s Creed Chronicles
), так что игрокам есть где разгуляться.
Теперь представьте себя на месте игроманов, когда им вместо 30
-40
часов игрового времени предлагают посмотреть на то, как взрослые дяди и тёти долго болтают в течение полутора часов и лишь от силы минут 20
скачут по крышам и балкам средневекового Кадиса, защищаются всевозможными способами и спасают мир от сил зла, воплощённых теми самыми тамплиерами. Хотя даже в игре не всё так однозначно, если вспомнить о том, что Коннор
был зачат действующим тамплиером.
Неоднозначен и сам фильм Курзеля
. Здесь присутствуют вроде бы все главные атрибуты серии: прыжок веры (один из лучших моментов в картине, снятый к тому же без компьютерной графики), скрытые клинки, символика враждующих между собой ассасинов и тамплиеров, адреналиновые схватки с врагом и даже десинхронизация. Но ленте не хватает химии (при том, во всех смыслах) и того самого драйва, которым изобилуют истории с Эцио
. Причина, конечно же, кроется в монтаже, поскольку создателям пришлось покромсать своё детище, дабы выпустить в прокат более сокращённую версию. Отсюда, скорее всего, и полная неразбериха в сюжете для обывателя, поскольку ему не объяснили, в чём суть конфликта - вместо этого подсунули пресловутый макгаффин в виде артефакта, который в серии играет гораздо значительную роль. Непонятны мотивы многих персонажей, включая самого Линча в исполнении Майкла Фассбендера
- из него просто сделали очередного нытика со сломанной судьбой. Хорошо хоть Агилар под конец вправил ему мозги, избавив от комплекса неполноценности. На фоне Фассбендера
, кстати, большинство актёров выглядело как неписи в тех же самых играх: безэмоциональные, с чётко заданной формулой вроде «плохого парня» и выполняющие строго заданные действия. Исключение составили лишь Марион Котийяр
(она просто здесь исключительно красива) и Мария в исполнении Арианы Лабед
, умудрившейся выйти за рамки боевого товарища.
При этом историческая часть ленты выглядит на порядок лучше современной, даже несмотря на дымку (в данном случае простительно - испанская Инквизиция круглый год жарит на костре еретиков). Здесь вам и прыжки веры в пропасть, и панорамные пробежки по крышам, и яростные погони-схватки, и даже прекрасный испанский язык, который создатели не стали переводить, за что им можно поставить памятник. Конечно же, для игроков припасли и пасхалки. В частности, когда Агилар и Мария забираются на башню, можно наблюдать панораму города, которыми изобилует серия. А в финале можно рассмотреть даже знакомые до боли фигуры Альтаира, Эцио и других героев игры. Кроме того, Джереми Айронс
своим присутствием намекает о своём родстве с Assassin’s Creed, поскольку ему довелось однажды сыграть Родриго Борджиа
- одного из самых колоритных злодеев в истории серии.
Прокатная судьба фильма как бы намекает, что киношники вновь опростоволосились, взявшись за экранизацию популярной игры. Впрочем, несмотря на то, что лента оставляет после себя двоякое впечатление, создатели уже подумывают о продолжении, и игроки всего мира из-за этого хватаются за голову. Правда, если Фассбендер
и его команда учтут свои ошибки и посидят в игре хотя бы денёк, то, возможно, у них и получится приличное кино. А пока что остаётся только самим погрузиться в приключения ассасинов, постаравшись забыть про очередные грабли кинематографистов.