«Ла-Ла Ленд»: Гослинг и Стоун на фабрике грёз

Второй ленте Шазелла, кажется, поддалась главная греза многих кинематографистов - это редкий зверь, примиривший и критиков, и зрителей.
В красочном, словно с открытки, Лос-Анджелесе живут молодые и творческие Миа (Эмма Стоун
) и Себастиан (Райан Гослинг
). На носу Рождество, а у них в жизни не нарядно и не прибрано. Выросшая на фильмах с дивами старого Голливуда Миа работает официанткой в кафе напротив дома, где снимали картину с Ингрид Бергман
, и регулярно бегает на прослушивания (не слишком успешно - её полные самоотдачи пробы слушают вполуха, отвлекаясь на телефонные звонки). Замкнутый Себастиан играет рождественские джинглы в семейных ресторанах и мечтает открыть собственное кафе, где будут играть старый-добрый джаз, который веселые современники начинают забывать. Он даже нашёл подходящую площадь - место силы, где играли великие, а теперь кормят людей тако и еще какой-то не совместимой с джазом дребеденью. Они случайно пересекутся сначала в баре, потом на вечеринке, начнут с взаимных подколов, а потом влюбятся - и их отношениям предстоит пройти проверку не столько бытом, сколько перспективой реализовать мечту всей жизни.
«Ла-Ла Ленд» начинается со стихийного музыкального номера, которым взрывается застывший в пробке поток машин на автостраде. Разноцветные платья, часовая отточенность движений, необъятная массовка - добавьте сюда съемку одним кадром, и лучшего пролога не придумаешь: Шазелл уверенно отправляет зрителя в нокаут в первые же пять минут. Потом выдерживает гроссмейстерскую паузу - и еще более сложным музыкальным издевательством утрамбовывает смотрящего в кресло (возможно, до самого финала).
Дальше он дает зрителю продохнуть и даже будто бы ослабляет хватку: мюзикл Шазелла становится всё размереннее и в какой-то момент даже почти превращается в печальную разговорную инди-драму об отношениях, дорогах, которые нас выбирают, и голубых мечтах. Сквозь маску жанра проступает рутина, обнажается житейский каркас, прячущийся за всеми веселыми скетчами, песнями и перепалками. Полный любви к классическим мюзиклам, золотому Веку Голливуда и старому-доброму джазу, «Ла-Ла Ленд» выбирает этот набор культурных фетишей не столько для яркого оммажа ушедшей эпохе, сколько для наглядной демонстрации преемственности. Каждое десятилетие искусство дарит надежду, наполняет жизнь грезами и иллюзиями, каждый день, вооружившись наушниками, любой житель мегаполиса может почувствовать себя героем мюзикла - персонажем с прекрасной пластикой, целью и надеждой. Даже в эпоху скоростного интернета, цинизма и Tinder’а продолжают функционировать «города ангелов» и «фабрики грёз». Не секрет, что не каждый зайдёт в кафе дважды, - как официантка, а потом и голливудская звезда.
Но по-настоящему статус амбициозного автора за Шазеллом закрепляет горько-сладкий умный финал, сопрягающий алленовский
сплин с неуловимым оптимизмом. Режиссер «Одержимости
», ворвавшийся в большое кино всего лишь пару лет назад, посвящает заключительный сложносочиненный трюк простой мысли, что хэппи-энд - жанровая издержка, а приятные люди могут быть (по-своему) счастливы и по отдельности.
«Ла Ла Ленд
» в прокате с 12 января
.