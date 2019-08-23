Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Ла-Ла Ленд»: Гослинг и Стоун на фабрике грёз

Спутник телезрителя >>
23 августа 2019
Второй ленте Шазелла, кажется, поддалась главная греза многих кинематографистов - это редкий зверь, примиривший и критиков, и зрителей.

«Ла-Ла Ленд»: Гослинг и Стоун на фабрике грёз

В красочном, словно с открытки, Лос-Анджелесе живут молодые и творческие Миа (Эмма Стоун) и Себастиан (Райан Гослинг). На носу Рождество, а у них в жизни не нарядно и не прибрано. Выросшая на фильмах с дивами старого Голливуда Миа работает официанткой в кафе напротив дома, где снимали картину с Ингрид Бергман, и регулярно бегает на прослушивания (не слишком успешно - её полные самоотдачи пробы слушают вполуха, отвлекаясь на телефонные звонки). Замкнутый Себастиан играет рождественские джинглы в семейных ресторанах и мечтает открыть собственное кафе, где будут играть старый-добрый джаз, который веселые современники начинают забывать. Он даже нашёл подходящую площадь - место силы, где играли великие, а теперь кормят людей тако и еще какой-то не совместимой с джазом дребеденью. Они случайно пересекутся сначала в баре, потом на вечеринке, начнут с взаимных подколов, а потом влюбятся - и их отношениям предстоит пройти проверку не столько бытом, сколько перспективой реализовать мечту всей жизни.

«Ла-Ла Ленд» начинается со стихийного музыкального номера, которым взрывается застывший в пробке поток машин на автостраде. Разноцветные платья, часовая отточенность движений, необъятная массовка - добавьте сюда съемку одним кадром, и лучшего пролога не придумаешь: Шазелл уверенно отправляет зрителя в нокаут в первые же пять минут. Потом выдерживает гроссмейстерскую паузу - и еще более сложным музыкальным издевательством утрамбовывает смотрящего в кресло (возможно, до самого финала).

«Ла-Ла Ленд»: Гослинг и Стоун на фабрике грёз

Дальше он дает зрителю продохнуть и даже будто бы ослабляет хватку: мюзикл Шазелла становится всё размереннее и в какой-то момент даже почти превращается в печальную разговорную инди-драму об отношениях, дорогах, которые нас выбирают, и голубых мечтах. Сквозь маску жанра проступает рутина, обнажается житейский каркас, прячущийся за всеми веселыми скетчами, песнями и перепалками. Полный любви к классическим мюзиклам, золотому Веку Голливуда и старому-доброму джазу, «Ла-Ла Ленд» выбирает этот набор культурных фетишей не столько для яркого оммажа ушедшей эпохе, сколько для наглядной демонстрации преемственности. Каждое десятилетие искусство дарит надежду, наполняет жизнь грезами и иллюзиями, каждый день, вооружившись наушниками, любой житель мегаполиса может почувствовать себя героем мюзикла - персонажем с прекрасной пластикой, целью и надеждой. Даже в эпоху скоростного интернета, цинизма и Tinder’а продолжают функционировать «города ангелов» и «фабрики грёз». Не секрет, что не каждый зайдёт в кафе дважды, - как официантка, а потом и голливудская звезда.

Но по-настоящему статус амбициозного автора за Шазеллом закрепляет горько-сладкий умный финал, сопрягающий алленовский сплин с неуловимым оптимизмом. Режиссер «Одержимости», ворвавшийся в большое кино всего лишь пару лет назад, посвящает заключительный сложносочиненный трюк простой мысли, что хэппи-энд - жанровая издержка, а приятные люди могут быть (по-своему) счастливы и по отдельности.

«Ла Ла Ленд» в прокате с 12 января.


версия для печати
Ссылки по теме
«Одержимость»: Сегодня ты играешь джаз ...и завтра ты играешь джаз
Поиск по меткам
Алексей ФилипповАмериканское киноЗолотой глобусМюзикл
персоны
Райан ГослингЭмма СтоунДэмьен Шазелл
фильмы
Ла-Ла ЛендОдержимость

фотографии >>
«Ла-Ла Ленд»: Гослинг и Стоун на фабрике грёз фотографии
«Ла-Ла Ленд»: Гослинг и Стоун на фабрике грёз фотографии
«Ла-Ла Ленд»: Гослинг и Стоун на фабрике грёз фотографии
«Ла-Ла Ленд»: Гослинг и Стоун на фабрике грёз фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Виктор Власов
22 августа ушёл из жизни актёр Виктор Власов.
Александра Назарова
20 августа ушла из жизни актриса Александра Назарова.

День рождения >>

Алёна Апина
Алла Балтер
Римма Зюбина
Лаврентий Масоха
Валерий Николаев
Игорь Петренко
Анна Твеленёва
Алексей Федотов
Сергей Фролов (II)
Жак Вебер
Сюзанна Виейра
Джин Келли
Шелли Лонг
Вера Майлз
Глория Пирес
Рик Спрингфилд
все родившиеся 23 августа >>

Афиша кино >>

Вий
мистика, триллер, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, Россия, Украина, Чехия, 2014
Бык
драма, криминальный фильм
Россия, 2019
Эбигейл
драма, мистика
Россия, 2019
Божественная любовь
драма
Бразилия, Дания, Норвегия, Уругвай, Чили, Швеция, 2019
UglyDolls. Куклы с характером
США, 2019
Быть Харви Вайнштейном
США, 2019
Капкан
триллер, фильм ужасов
США, Сербия, 2019
Малышка зомби
фэнтези
Франция, 2019
Падение ангела
боевик
США, 2019
Песнь дьявола
драма, мистика, фильм ужасов, фэнтези
Ирландия, Великобритания, 2016
Свет моей жизни
драма
США, 2019
Трудности выживания
романтическая комедия
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Елизавета Кононова: «Романтическая комедия – это антидепрессант без побочных эффектов»
Интервью
Елизавета Кононова: «Романтическая комедия – это антидепрессант без побочных эффектов»
Исполнительница главной женской роли в фильме «Трудности выживания» о сценариях, путешествиях, море, и том, какие вещи нужно брать с собой, когда остаешься в одиночестве.
2 комментария
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен