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«Закон ночи»: Против рома нет приёма

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6 сентября 2019
Гангстерская драма Бена Аффлека о том, как устроить Рай на земле

«Закон ночи»: Против рома нет приёма

Ирландец Джо Коглин (Бен Аффлек) отдал долг США в окопах Первой Мировой, за время которой разочаровался в государстве и тех, кто раздает приказы. Вернувшись в родной Бостон, он решает ни под кем не ходить и жить по своим правилам, то есть промышлять грабежом. Дни независимости быстро заканчиваются, когда Коглина примечает ирландский авторитет Альберт Уайт (Роберт Гленистер), ведущий войну за власть над городом с итальянским мафиози доном Пескаторе (Ремо Джироне). Влиться в земляческий криминалитет Джо вынуждает роман с любовницей Уайта - Эммой (Сиена Миллер), эта же опасная связь чуть не приводит к смерти Коглина, когда тайное становится явным. Тогда-то ирландца в свои ряды принимают «макаронники». Вскоре Уайт сдает Бостон и переезжает во Флориду, куда Пескаторе назначает и Коглина. На дворе Великая депрессия и Сухой закон, хороший менеджер местным бутлегерам не повредит (а уж кто знает толк в самогоне, как не ирландец). Джо, разумеется, едет в теплые края еще и затем, чтобы отомстить Уайту за смерть Эммы. Там он встречает новую любовь, и жизнь начинает налаживаться.

Четвертый фильм Бена Аффлека - экранизация романа Денниса Лихейна, что символично - десять лет назад актёр дебютировал в режиссуре с нео-нуаром «Прощай, детка, прощай» так же по его прозе. Выросший в раздираемом чуть ли не гражданской войной Бостоне 70-х, Лихейн знает толк в криминальных сюжетах, но «Закон ночи» несколько сложнее старомодной гангстерской драмы про времена, когда мчащийся по улицам Ford V-8 был символом свободы и неподчинения. При всех должных атрибутах жанра - сигаретном дыме, закадровом голосе, злых бандитах с амбициями, «Закон ночи» - миролюбивое и толерантное высказывание, в определенной степени переосмысление «прекрасной эпохи», а не очередная печальная ода мифам о Диллинджере и Бонни с Клайдом.

«Закон ночи»: Против рома нет приёма

Аффлек и Лихейн отказываются от ряда тропов. Стереотипный ирландец Коглин, которому положено быть расистом, дружит с итальянцами, а потом кубинцами и латиноамериканцами (а с Ку-клукс-кланом совсем не дружит). Восходящая звезда криминального мира, он не стремится пробраться к верхушке любой ценой, а предпочитает решать вопросы миром, как предприниматель. Наконец, встретив кубинку Грасиэлу (Зои Салдана), Джо, и без того человек с убеждениями, начинает двигаться к личному парадизу, обывательскому счастью, американской мечте. Месть забывается вместе с прошлым - и этот сюжет разрешается под давлением внешних обстоятельств, а не по его желанию.

Всю последнюю треть могущественный бутлегер Коглин на разные лады говорит со всеми о Боге и Рае, держа в уме, что человек сам распоряжается своей судьбой. Символом человеческого преображения становится Лоретта (Эль Фаннинг) - мечтавшая о карьере кинозвезды девчушка, которую в Лос-Анджелесе посадили на иглу и сделали проституткой. Вернувшись домой, она начинает проповедовать, что приносит Коглину-преступнику много проблем, но Коглину-человеку позволяет собрать мировоззренческий пазл воедино.

«Закон ночи»: Против рома нет приёма

«Закон ночи» рассказывает о том, что Рая и Ада нет - сами люди превращают окружающий мир и свою жизнь то в одно, то в другое. Легко пойти на поводу у прошлого, национальных стереотипов или кумовства (дон Пескаторе вынужден проталкивать в элиту своего абсолютно тупого сына), но для этого и не нужно никакого усилия. По сути, Коглин, сыгранный Аффлеком с привычной безэмоциональностью модели, такой же святой, как Дезмонд Досс из «По соображениям совести». Он проходит через череду испытаний и потерь, поверяя красивые слова поступками.

Высказывание Гибсона звучит громче и напористее, Джо Коглин же в исполнении Аффлека зачастую практически шепчет - так и Лихейн с Аффлеком-режиссером ведут своё повествование тише и без лишнего пафоса. В конце концов, мир слишком сложная шутка, чтобы всё в нём расставлять по местам криками с трибуны.


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Алексей ФилипповАмериканское киноЭкранизация
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