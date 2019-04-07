«Три икса: Мировое господство»: Экстремальное ничто и сбоку Дизель

Динамичное, но глупое продолжение боевика, который этим и прославился
На кафе в одном из американских мегаполисов упал спутник как раз в тот момент, когда в нём Огастес Юджин Гиббонс (Сэмюэл Л. Джексон
) собирался поздравить футболиста с тем, что тот записан в программу «Три икса». Все в печали, скоро похороны, но это не мешает дерзкому нападению на базу ЦРУ. Целью нападавших молодцев и одной хорошенькой индианки (Дипика Падуконе
) стало секретное оружие «Ящик Пандоры», превращающее обычные спутники в оружие убийства. И найти преступников может только один человек - Ксандер Кейдж (Вин Дизель
)...
Прошло 15 лет с момента выхода оригинальных «Трёх иксов»
, закрепивших за Дизелем
статус суперзвезды современных боевиков. Тогда картина, посвящённая экстремальным видам спорта, воспринималась почти как новое слово в жанре, чему способствовали неплохая режиссура Роба Коэна
, отличные трюки, драйв, приличная актёрская команда (Ардженто
, Джексон
, Чокаш
, Трэхо
) и композиция Technologicque Park в исполнении Orbital. Через 3 года после первой части появилась и вторая, благодаря стараниям режиссёра Ли Тамахори
. В ней уже не было ни Вина Дизеля
, ни Азии Ардженто
, но нашлось место Уиллему Дефо
, Айсу Кьюбу
и Скотту Спидмэну
. Правда, от этого лента не стала лучше, скорее наоборот, получилась проходной и необязательной для просмотра. Казалось бы, серия выдохлась, но не тут-то было - на этой неделе в прокат вышел фильм Ди Джея Карузо «Три икса: Мировое господство»
, предлагающий нам посмотреть на то, как все обалдевают от возвращения Ксандера Кейджа (кстати, именно таково оригинальное название).
Впрочем, довольно странно, что данное кино так долго шло к зрителю в эпоху повального увлечения экстремальными видео. Ему бы выйти на пару-тройку лет раньше, и тогда оно воспринималось бы новой одой спорту, не знающему границ. Поэтому-то сейчас многие трюки, показанные в ленте, кажутся устаревшими - таковых десятки, если не сотни, на YouTube. К тому же на погрузневшего Дизеля
неловко смотреть, словно перед нами тот самый мужик, кричавший у Сигарева «Где мой танк, ...?»
. О сценарии лучше вовсе промолчать - он здесь до того скуден и бестолков, что даже не вызывает удивления финальный твист, который авторы не потрудились объяснить.
Из прекрасного и хорошего в картине следует вспомнить множество умопомрачительных трюков, филигранные драки в исполнении Донни Йена
, своевременное появление Дариуса Стоуна (Айс Кьюб
) и, конечно же, множество красивых девушек на любой вкус и цвет (Нина Добрев
, Руби Роуз
, Гермиона Корфилд
и другие). Тони Коллетт
несколько потерялась в этом буйстве экшна и деревянных шуток, но сумела привлечь внимание хотя бы тем, что ловко удалилась со сцены.
В целом, фильм всё-таки получился притягательным для того, чтобы скоротать один вечер в кинотеатре, наслаждаясь бесконечным аттракционом. На большее создатели, наверняка, и не рассчитывали.
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