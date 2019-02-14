«Притяжение»: Лишь бы не было войны

Миролюбивый сай-фай Фёдора Бондарчука про пришельцев в Чертанове
По-над Москвою пролетает неопознанный летающий объект, который оперативно сбивают ВВС РФ. Объект падает в Чертанове, круша дома и детские площадки (не обходится без жертв). Власти подгоняют войска, ограждают зону бедствия стеной и пытаются наладить контакт с пришельцами, которые не слишком похожи на гуманоидов (скорее, на помесь робота с очень большой собакой). Один из них невербально объясняет полковнику Лебедеву (Олег Меньшиков
), который в чрезвычайной ситуации руководит военными силами столицы, что инопланетяне готовы убраться как можно скорее - дайте только корабль починить. Опытный вояка советует экстренному комитету поверить гостям из космоса, но тут вмешиваются местные жители, которые про действия ВВС не в курсе и всё громче гневаются, что поприлетевшие якобы ведут себя как хозяева у них на районе.
В результате не слишком комфортного приземления НЛО в Чертанове гибнет подруга Юли (Ирина Старшенбаум
) - дочери полковника Лебедева, у которой не одобряемый отцом роман с борзоватым Артемом (Александр Петров
). Последний предсказуемо встанет во главе волны народного гнева, который будет вновь спровоцирован поступком не пришельцев, а людей. Юля же к Дню Д уже не сможет алкать мести, узнав обстоятельства крушения и гостя получше.
Из двух очевидных путей развития сюжета про пришельцев в Чертанове Федор Бондарчук
выбирает миролюбивый - под лозунгами «они прилетели, чтобы мы что-то узнали о себе» и «мы сражаемся, потому что боимся». В «Притяжении» переплетаются два любимых повода для сетевых баталий - борьба с внутренним врагом и отпор внешнему. За второе не слишком старательно отдувается собрание городских властей во главе с мэром города (Сергей Гармаш
, похожий на Сергея Собянина). За первое - Артем и его друзья (артисты Гоголь-центра Никита Кукушкин
и Евгений Сангаджиев
, а также примкнувший к ним белобрысый Алексей Маслодудов
из Театра.doc), которые большую часть времени тусуются в гараже, где дружески борются, прокачивают родную тачку-развалюху и снимают на телефон ролики ради лайков и репостов. Продемонстрировать удаль молодецкую им тоже предоставится возможность - разбираться, кто прав, кто виноват не в их привычках.
К тому моменту, когда самые агрессивные жители Чертанова пойдут на штурм
Зимнего
космического корабля, их риторика уже будет окончательно скомпрометирована, а в остальных поселятся сомнения в эффективности метода «око за око». Схожий заряд веры в человечество был у недавнего «Прибытия» Дени Вильнева
, но это сходство, скорее, из разряда случайных (съемки фильма, судя по постерам «Зверополиса
» на здании чертановского кинотеатра, проходили еще весной). Зато десяток других заимствований в «Притяжении» найти несложно. Дизайн пришельцев напоминает то ли роботизированного мимика из «Грани будущего
», то ли высокотехнологичного Пса из игры Half-Life 2
, экспозиция - начало «Района №9» Нила Бломкампа
, а поверхностный социальный подтекст - его менее удачные последующие фильмы, наконец, путешествие пришельца по столице России пробуждает в памяти сцены из «Кин-Дза-Дзы» Георгия Данелии
.
Последняя аналогия для картины, пожалуй, наиболее важна: 380-миллионное «Притяжение» стремится работать не столько в качестве сверхсовременного аттракциона про пришельцев (хотя с этим тут все в порядке), сколько на территории драмы про взаимоотношения между людьми. Отсюда и любовный треугольник, и конфликт Юли с отцом-полковником, и сильные эмоции, которые традиционно двигают сюжет в любом фильме. Именно поэтому, при всей схематичности «Притяжение» оказывается сегодня наиболее удачным отечественным блокбастером, особенно на фоне пластиковых «Экипажа
» и «Викинга
», чьи бюджеты в два и четыре раза больше соответственно. По сравнению с ними лента Бондарчука выглядит банально цельнее и осмысленнее - от шуток до кастинга (хороши и Меньшиков, и Риналь Мухаметов
, и эпизодическая Людмила Максакова
, и Старшенбаум), от грубоватых сюжетных поворотов до высококлассной операторской работы Михаила Хасая
, единственным игровым проектом которого до сего момента числился только «Холодный фронт
». Много на что похожее, не обошедшееся без сцен самолюбования, логических дыр, концерта Макса Коржа и сомнительных острот, «Притяжение» работает - не идеально, но эффектно. Для отечественного блокбастера это не столь частое свойство.
Новая лента Бондарчука обречена приземлиться на изобилие штыков интернет-комментаторов: за нелестный взгляд на былинно-гопнические проявления русской души «Притяжению», разумеется, тоже достанется. Раньше режиссер снимал амбивалентное кино, которое ругали и за недостаток патриотизма, и за его избыток, теперь он выступил с прямой примирительной речью о том, что человек зачастую сам кузнец своего несчастья, привыкший не слишком тщательно подходить к поиску крайнего. Вероятно, найдется и зритель, уверенный, что единственное уместное развитие сюжета, - гнать пришельцев битами из Чертанова до самой границы (а лучше до Альфа Центавра, или откуда они там прилетели). Не случайно в космическом путеводителе Земля указана как планета, с которой не стоит вступать в контакт по причине чрезмерной агрессивности. Впрочем, «Притяжение» о том, что люди порой сами в это слишком верят.
«Притяжение
» в прокате с 26 января
.
«Притяжение» притягивает деньги
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