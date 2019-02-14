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«Притяжение»: Лишь бы не было войны

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14 февраля 2019
Миролюбивый сай-фай Фёдора Бондарчука про пришельцев в Чертанове

«Притяжение»: Лишь бы не было войны

По-над Москвою пролетает неопознанный летающий объект, который оперативно сбивают ВВС РФ. Объект падает в Чертанове, круша дома и детские площадки (не обходится без жертв). Власти подгоняют войска, ограждают зону бедствия стеной и пытаются наладить контакт с пришельцами, которые не слишком похожи на гуманоидов (скорее, на помесь робота с очень большой собакой). Один из них невербально объясняет полковнику Лебедеву (Олег Меньшиков), который в чрезвычайной ситуации руководит военными силами столицы, что инопланетяне готовы убраться как можно скорее - дайте только корабль починить. Опытный вояка советует экстренному комитету поверить гостям из космоса, но тут вмешиваются местные жители, которые про действия ВВС не в курсе и всё громче гневаются, что поприлетевшие якобы ведут себя как хозяева у них на районе.

В результате не слишком комфортного приземления НЛО в Чертанове гибнет подруга Юли (Ирина Старшенбаум) - дочери полковника Лебедева, у которой не одобряемый отцом роман с борзоватым Артемом (Александр Петров). Последний предсказуемо встанет во главе волны народного гнева, который будет вновь спровоцирован поступком не пришельцев, а людей. Юля же к Дню Д уже не сможет алкать мести, узнав обстоятельства крушения и гостя получше.

«Притяжение»: Лишь бы не было войны

Из двух очевидных путей развития сюжета про пришельцев в Чертанове Федор Бондарчук выбирает миролюбивый - под лозунгами «они прилетели, чтобы мы что-то узнали о себе» и «мы сражаемся, потому что боимся». В «Притяжении» переплетаются два любимых повода для сетевых баталий - борьба с внутренним врагом и отпор внешнему. За второе не слишком старательно отдувается собрание городских властей во главе с мэром города (Сергей Гармаш, похожий на Сергея Собянина). За первое - Артем и его друзья (артисты Гоголь-центра Никита Кукушкин и Евгений Сангаджиев, а также примкнувший к ним белобрысый Алексей Маслодудов из Театра.doc), которые большую часть времени тусуются в гараже, где дружески борются, прокачивают родную тачку-развалюху и снимают на телефон ролики ради лайков и репостов. Продемонстрировать удаль молодецкую им тоже предоставится возможность - разбираться, кто прав, кто виноват не в их привычках.

К тому моменту, когда самые агрессивные жители Чертанова пойдут на штурм Зимнего космического корабля, их риторика уже будет окончательно скомпрометирована, а в остальных поселятся сомнения в эффективности метода «око за око». Схожий заряд веры в человечество был у недавнего «Прибытия» Дени Вильнева, но это сходство, скорее, из разряда случайных (съемки фильма, судя по постерам «Зверополиса» на здании чертановского кинотеатра, проходили еще весной). Зато десяток других заимствований в «Притяжении» найти несложно. Дизайн пришельцев напоминает то ли роботизированного мимика из «Грани будущего», то ли высокотехнологичного Пса из игры Half-Life 2, экспозиция - начало «Района №9» Нила Бломкампа, а поверхностный социальный подтекст - его менее удачные последующие фильмы, наконец, путешествие пришельца по столице России пробуждает в памяти сцены из «Кин-Дза-Дзы» Георгия Данелии.

«Притяжение»: Лишь бы не было войны

Последняя аналогия для картины, пожалуй, наиболее важна: 380-миллионное «Притяжение» стремится работать не столько в качестве сверхсовременного аттракциона про пришельцев (хотя с этим тут все в порядке), сколько на территории драмы про взаимоотношения между людьми. Отсюда и любовный треугольник, и конфликт Юли с отцом-полковником, и сильные эмоции, которые традиционно двигают сюжет в любом фильме. Именно поэтому, при всей схематичности «Притяжение» оказывается сегодня наиболее удачным отечественным блокбастером, особенно на фоне пластиковых «Экипажа» и «Викинга», чьи бюджеты в два и четыре раза больше соответственно. По сравнению с ними лента Бондарчука выглядит банально цельнее и осмысленнее - от шуток до кастинга (хороши и Меньшиков, и Риналь Мухаметов, и эпизодическая Людмила Максакова, и Старшенбаум), от грубоватых сюжетных поворотов до высококлассной операторской работы Михаила Хасая, единственным игровым проектом которого до сего момента числился только «Холодный фронт». Много на что похожее, не обошедшееся без сцен самолюбования, логических дыр, концерта Макса Коржа и сомнительных острот, «Притяжение» работает - не идеально, но эффектно. Для отечественного блокбастера это не столь частое свойство.

Новая лента Бондарчука обречена приземлиться на изобилие штыков интернет-комментаторов: за нелестный взгляд на былинно-гопнические проявления русской души «Притяжению», разумеется, тоже достанется. Раньше режиссер снимал амбивалентное кино, которое ругали и за недостаток патриотизма, и за его избыток, теперь он выступил с прямой примирительной речью о том, что человек зачастую сам кузнец своего несчастья, привыкший не слишком тщательно подходить к поиску крайнего. Вероятно, найдется и зритель, уверенный, что единственное уместное развитие сюжета, - гнать пришельцев битами из Чертанова до самой границы (а лучше до Альфа Центавра, или откуда они там прилетели). Не случайно в космическом путеводителе Земля указана как планета, с которой не стоит вступать в контакт по причине чрезмерной агрессивности. Впрочем, «Притяжение» о том, что люди порой сами в это слишком верят.



«Притяжение» в прокате с 26 января.
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обсуждение >>
№ 24
Ojgen Heyn   12.02.2017 - 15:47
Очень рекомендую.Работа хорошая,держит на протяжении всего фильма.Хорошие эффекты.Сценарий не американский,здесь есть смысл и есть философия. Это не про борьбу добра и зла,не про битву с инопланетянами,-это... читать далее>>
№ 23
Евгений Неделин   9.02.2017 - 05:16
Один раз посмотреть и то бесплатно в инете - платить за билет в кинотеатр - не стоит фильм этого - спецэффекты хорошие, а сам фильм для школьников! читать далее>>
№ 22
Елена Григорьева(старикова)   5.02.2017 - 11:32
Даже не ожидали насколько хороший фильм! Все как раз о нас, о людях. Спец эффектов много и очень качественно. Особенно создание толпы через соц.сети, и последствия. Очень крутое кино, прорыв для российского... читать далее>>
№ 21
Irenchik   2.02.2017 - 20:51
Притяжение Бондарчука- это просто класс! Нет слов даже, и спецэффекты и психологическая линия очень сильная! Спасибо Вам,Фёдор Сергеевич, это о нас фильм, о нас злых и агрессивных, о нас самовлюбленных... читать далее>>
№ 20
Владимир Сергеич (Санкт-Петербург)   30.01.2017 - 22:26
[quote]№10 Мимокрокодил ... Посмотрите, например, "Викинг" Эрнста. На что, на какие спецэффекты там потратили 1.25 млрд. руб.? Я в упор не вижу. Так в этом и талант режиссёра, монтажёра... читать далее>>
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