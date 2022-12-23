«Молчание»: Трудно быть с Богом

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Время и нервы дороже: Эмбер Хёрд приняла решение больше не судиться с Джонни Деппом

Интервью

Антон Мегердичев: «Простых житейских историй в моей фильмографии еще не было»

Режиссер «Сердца пармы» и «Движения вверх» – о работе над полнометражным финалом «Бывших», вызовах профессии и умении делать кассовое кино