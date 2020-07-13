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«Лего Фильм: Бэтмен» // Большой переполох в маленьком Готэме

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13 июля 2020
Антихолостяцкая комедия для детей и взрослых

«Лего Фильм: Бэтмен» // Большой переполох в маленьком Готэме

Вот уже почти 80 лет на страже Готэм-сити стоит непобедимый (а также самоуверенный и эгоистичный) Бэтмен. Его эго не сбить ракетой земля-воздух, его не перехитрить, его не победить в очном поединке (Супермен уверен, что может, но Человек-летучая мышь не согласен). Единственное, против чего он бессилен, - одиночество в бездействии. Оно напоминает о покойных родителях и страхе завести собственную семью - в прямом или переносном смысле. На такой неравный поединок обрек Рыцаря Готэма суперзлодей Джокер, сдавшийся вместе с другими известными негодяями властям. Бэтмен ранил его чувства, заявив, что их соперничество ничего не значит - зеленоволосый клоун с порванным ртом для него не особенный оппонент. За что и поплатился кризисом среднего возраста пополам с самой крупной заварушкой в Готэм-сити за всю историю города.

Не подумайте, что «Лего Фильм: Бэтмен» - депрессивная психологическая драма. Разве в лентах такого рода принято, чтобы голос за кадром, еще до лого Warner bros., пояснял, что все по-настоящему крутые фильмы начинаются с черного экрана под грозную музыку? Или, может быть, там встречаются супергерои, чей пресс настолько совершенен, что состоит из восьми кубиков и одного секретного? А Волан-де-Морт, в депрессивных драмах есть Волан-де-Морт?

«Лего Фильм: Бэтмен» // Большой переполох в маленьком Готэме

Разумеется, «Бэтмен» - это комедийный мультфильм, родившийся на волне успеха «Лего. Фильм», который сочинили Фил Лорд и Крис Миллер - одни из лучших комедиографов 2010-х. Они сняли, в частности, дилогию «Мачо и ботан», а их «Лего. Фильм», иронизировавший над загребущими руками Лорда Бизнеса, монтировал Крис МакКей. Ему и предложили срежиссировать конструктор-комедию про Бэтмена, а на подмогу созвали полдюжины сценаристов. Среди них - посредственный писатель Сет Грэм-Смит, славный мэшап-романом «Гордость, предубеждение и зомби», а также насочинявший для Тима Бертона «Мрачные тени». Впрочем, отсутствие у Грэма-Смита вкуса и чувства меры пошло «Бэтмену» на пользу: объединив усилия с режиссером-дебютантом, который ранее тренировался на эпизодах «Робоцыпа», они сочинили самое подробное издевательство над вселенной и иконографией Темного рыцаря. В Robot Chicken комиксы DC тоже стебали в нескольких эпизодах, но новый «Лего Фильм» всё-таки можно показывать детям.

«Бэтмен» МакКея не только ёрнически цитирует экранные появления Тёмного рыцаря («Бэтмен против Супермена», трилогия Нолана, дилогия Тима Бертона и сериал 1966 года). Но и измывается над противостоянием Бэтмена и Джокера, намекая, что их сложные отношения, которые тщатся раскрыть как можно глубже практически все комикс-сценаристы, на самом деле похожи на конфликт возлюбленных. Один такой не чуткий и эгоистичный, а второй страдает и требует признания собственной значимости. Есть и юмореска про сожительство Темного рыцаря с Робином: как только в комиксах появился этот сайдкик, общественность действительно заинтересовалась моральной стороной совместной работы холостяка-затворника и пёстрого мальчонки в шортиках.

«Лего Фильм: Бэтмен» // Большой переполох в маленьком Готэме

Тут всего через край - динамичных эпизодов, снятых с фантазией и размахом, которые в большом кино превратились бы в неразборчивое мельтешение ряженых, шуток по малейшему поводу, чьё изобилие в какой-то момент начинает утомлять, морализаторства, замаскированного под иронию, наконец, драма героев умышленно затягивается до самопародии. «Лего Фильм: Бэтмен» ни о чем не говорит серьезно, это праздник для гиков и подростков, бессердечная и изобретательная машина развлечений и фан-сервиса (в дело идут не только персонажи комикс-вселенной DC, но и других франшиз Warner bros.). Крис МакКей срежиссировал мультфильм конгениальный персонажу - практически всемогущий, но лишенный душевности. Лорд и Миллер два года назад нашли достойный противовес накопившейся иронии в адрес маскульта и корпораций, «Бэтмен» же мчится без остановок и только в одном направлении. Прекрасный аттракцион, особенно для поклонников Lego и Рыцаря Готэма, но домой лучше пройтись пешком - отдышаться, подумать о житейском.


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обсуждение >>
№ 1
Иван Беляев (Москва)   3.03.2017 - 15:26
По моему скромноему мнениею - это лучше что сделано с Бетманом. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Лего Фильм: Бэтмен» // Большой переполох в маленьком Готэме фотографии
«Лего Фильм: Бэтмен» // Большой переполох в маленьком Готэме фотографии
«Лего Фильм: Бэтмен» // Большой переполох в маленьком Готэме фотографии
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