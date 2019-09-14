«Джон Уик-2» и его собака-2

Киану Ривз убивает снова
Как мы помним по первому фильму
, непобедимый Джон Уик (Киану Ривз
), более известный узких кругах как «Баба Яга», в отместку за убитого пса перебил всю русскую мафию, забрал из приюта новую собаку и вновь ушел на заслуженный отдых. Как было бы замечательно, если бы в сиквеле Уик просто играл с четвероногим другом во фрисби и выгуливал его, а в остальные часы тихо грустил в замечательном дизайнерском доме, пока в его дверь не постучалась бы молодая и симпатичная соседка с обещанием совместной жизни в глазах. Но тогда, видимо, это кино называлось бы совсем иначе. Нет, на пенсию суперкиллеру еще рановато: как только в прологе фильма Уик, перешагивая через трупы врагов, вернет машину, итальянский мафиози Сантино (Рикардо Скаммарчио
) напомнит ему о данной некогда клятве. Время вернуть должок: Уик должен слетать в Рим и убить сестру Сантино, Джианну (Клаудия Джерини
). Когда он откажется, плохие люди взорвут его дом. Выходит, замуровывать в полу топор войны было рановато – итальянские преступники ведут себя ничуть не лучше русских.
Режиссер Чад Стахелски
, работавший каскадером на трилогии «Матрица
», на этот раз расстался с напарником по предыдущему фильму, Дэвидом Литчем
. Скажем сразу: если из-за этого у вас есть какие-то опасения по поводу сокращения числа убитых или ухудшившегося качества перестрелок и драк, можете смело про них забыть. Новый «Джон Уик» настолько крут, что в какой-то момент превращается в аналог компьютерной игры, и этой чрезмерной крутизной можно даже пресытиться. Впрочем, первая треть фильма словно специально дает возможность набрать полные легкие воздуха и иной раз напоминает своей велеречивостью и старомодностью «Клуб самоубийц
» Евгения Татарского из цикла про приключения принца Флоризеля. Забавно, что поначалу печальный и стильный Киану Ривз проводит большую часть времени в уютном отеле для ассасинов «Континенталь» в общении с мудрым портье (Лэнс Реддик
) и старым приятелем (Иэном МакШейном
.
Надо отметить, диалогов в фильме немного, но они все кажутся комичными из-за ложной многозначительности. Новые приятели Уика тоже хороши - на смену Уиллему Дефо
и Дэвиду Патрику Келли
придут сплошь достойные люди, от Франко Неро и Петера Стормаре до рэппера Коммона
и Лоуренса «Морфиуса» Фишборна
, с которым Ривз не встречался на съемочной площадке вот уже 13 лет, со времен последней «Матрицы». Болтовня не должна смущать – как только эпизод начинает слегка буксовать, в следующую же минуту пролитая Уиком кровь врагов смоет все слова, и так не имевшие особого смысла. Сам он тоже получит не одну и не две раны, но что это для сказочной бабы Яги?
Если отвлечься от насыщенности кровавой бойни, можно попытаться препарировать фильм, чтобы убедиться, как много всего он напоминает. Отсылок много - азиатский экшн, «бондиана», комикс, даже вампирский хоррор. Не забывайте еще, что каждый бомж, каждая девушка с детской коляской могут оказаться киллерами, которым нужна награда за голову Уика. И тут уже раздается тревожный гул параноидального триллера из 70-х. В любом случае, не стоит думать, что результат получился чем-то большим, чем сумма его частей. Это настоящее стыдное удовольствие для любителей боевиков старой школы: да, избыточное, да, преглуповатое, но ни в коей мере не теряющее из-за этого крутизны. Неизвестно, как Уик справится с армией убийцей у себя на хвосте, но почему-то верится, что без особых проблем. В любом случае, можно убедиться самим, когда выйдет триквел. Главное, чтобы с псом все было в порядке.