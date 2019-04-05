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«Обитель зла: Последняя глава»: Мифогенная любовь к зомби

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5 апреля 2019
Милла Йовович больше не будет бороться с вирусом, правда же?

«Обитель зла: Последняя глава»: Мифогенная любовь к зомби

Шестая часть франшизы стартует там, где закончилась пятая: Элис (Милла Йовович) после вероломного укола шприцем с вирусом вновь обрела сверхчеловеческие способности и готова защищать Вашингтон и Капитолий до последней капли крови. Вот только ей уготовлена другая миссия – отправиться в лабораторию «Мышеловка» под Раккун-Сити, где все когда-то и началось, и активировать антивирус. Времени у человечества в обрез, обратный отсчет пошел.

Все это Элис сообщила девочка-голограмма, «Красная королева» из первой части, которая, мало того, что решила ей помочь, еще и напоминает ее в детстве. Почему - станет ясно в финале, а вот мешать затянутой в кожу воительнице будут вернувшиеся с того света враги из корпорации «Амбрелла», доктор Айзекс (Иэн Глен) и Векслер (Шон Робертс). По дороге к Элис присоединится старая подруга Клэр (Эли Лартер) с командой выживших, но, понятно, до конечного пункта доберутся далеко не все.

«Обитель зла: Последняя глава»: Мифогенная любовь к зомби

Эта адреналиновая гонка началась 15 лет назад и все еще не сбавляет обороты. Более того, семейно-творческий тандем Пола У. С. Андерсона и Миллы Йововович с выходом новой серии обогнал Сигурни Уивер с «Чужими» и Кейт Бекинсейл с «Другим миром», не говоря уж про мертворожденную «Лару Крофт». Шестисерийная франшиза об отважной девушке со сверхспособностями, которая ведет войну с зомби, – отлично, молодцы, но не пора ли уже остановиться? Однако, при всей их залихватской и бездумной развлекательности, стилистически фильмы все же различались.

Снятая австралийцем Расселом Малкэйем третья часть напоминала «Безумного Макса», а последовавшая за ней «Обитель Зла: Жизнь после смерти» с Андерсоном в режиссерском кресле не раз и не два отсылала к «Рассвету мертвецов», причем именно к ремейку Зака Снайдера. Пятая часть и вовсе превратилась в психоделическую фантасмагорию в духе «Мифогенной любви каст» Павла Пепперштейна – убитые напарницы Элис по предыдущим фильмам ожили, чтобы гоняться за ней по учебным полигонам «Токио» и «Москва» где-то подо льдами Камчатки, а мертвые русские танкисты брались за бензопилы и атаковали бутафорский ГУМ.

«Обитель зла: Последняя глава»: Мифогенная любовь к зомби

«Последняя глава» не удивляет подобными изысками, но, как и остальные фильмы серии, не дает зазеваться – экшн не прекращается ни на минуту, рефлексия сведена к минимуму, зомби, собаки-мутанты и ловушки подстерегают Миллу на каждом отрезке пути к центру «Мышеловки». Даже финальный твист не успеет вызвать особой реакции – времени нет, цифры на дисплее приближаются к нулю, только бы успела. Конечно, раз по венам Элис бежит не только кровь, но и мутировавший вирус, спасение человечества будет значить ее собственную погибель. Но мы-то знаем, что так просто с этой девушкой не справиться. Весь хронометраж она получает то трубой по голове, то кулаком в солнечное сплетение, падает с огромной высоты и зарабатывает несовместимые с жизнью травмы, но особенно не унывает. И тут-то и понимаешь, почему эта франшиза так долго собирает кассу и привлекает поклонников. Секрет не в стараниях и изысках Андерсона сотоварищи – за всё надо благодарить харизму и витальность Миллы. Последняя глава, говорите? Не будем загадывать, история вполне может оказаться бесконечной.



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«Обитель зла: Последняя глава»: Мифогенная любовь к зомби фотографии
«Обитель зла: Последняя глава»: Мифогенная любовь к зомби фотографии
«Обитель зла: Последняя глава»: Мифогенная любовь к зомби фотографии
«Обитель зла: Последняя глава»: Мифогенная любовь к зомби фотографии
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обсуждение >>
№ 2
Lexx   13.02.2017 - 19:24
Вполне возможно продолжение. Финальная часть не окончена. читать далее>>
№ 1
Михаил Козинский   8.02.2017 - 19:54
Это уже не кино, а бесконечный сериал, что-то вроде Баффи-истребительницы вампиров. Йовович при это супер секс читать далее>>
Всего сообщений: 2
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