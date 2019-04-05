«Обитель зла: Последняя глава»: Мифогенная любовь к зомби

Милла Йовович больше не будет бороться с вирусом, правда же?
Шестая часть франшизы стартует там, где закончилась пятая: Элис (Милла Йовович
) после вероломного укола шприцем с вирусом вновь обрела сверхчеловеческие способности и готова защищать Вашингтон и Капитолий до последней капли крови. Вот только ей уготовлена другая миссия – отправиться в лабораторию «Мышеловка» под Раккун-Сити, где все когда-то и началось, и активировать антивирус. Времени у человечества в обрез, обратный отсчет пошел.
Все это Элис сообщила девочка-голограмма, «Красная королева» из первой части, которая, мало того, что решила ей помочь, еще и напоминает ее в детстве. Почему - станет ясно в финале, а вот мешать затянутой в кожу воительнице будут вернувшиеся с того света враги из корпорации «Амбрелла», доктор Айзекс (Иэн Глен
) и Векслер (Шон Робертс
). По дороге к Элис присоединится старая подруга Клэр (Эли Лартер
) с командой выживших, но, понятно, до конечного пункта доберутся далеко не все.
Эта адреналиновая гонка началась 15 лет назад и все еще не сбавляет обороты. Более того, семейно-творческий тандем Пола У. С. Андерсона
и Миллы Йововович с выходом новой серии обогнал Сигурни Уивер
с «Чужими
» и Кейт Бекинсейл
с «Другим миром
», не говоря уж про мертворожденную «Лару Крофт
». Шестисерийная франшиза об отважной девушке со сверхспособностями, которая ведет войну с зомби, – отлично, молодцы, но не пора ли уже остановиться? Однако, при всей их залихватской и бездумной развлекательности, стилистически фильмы все же различались.
Снятая австралийцем Расселом Малкэйем третья часть
напоминала «Безумного Макса
», а последовавшая за ней «Обитель Зла: Жизнь после смерти
» с Андерсоном в режиссерском кресле не раз и не два отсылала к «Рассвету мертвецов
», причем именно к ремейку Зака Снайдера
. Пятая часть
и вовсе превратилась в психоделическую фантасмагорию в духе «Мифогенной любви каст
» Павла Пепперштейна – убитые напарницы Элис по предыдущим фильмам ожили, чтобы гоняться за ней по учебным полигонам «Токио» и «Москва» где-то подо льдами Камчатки, а мертвые русские танкисты брались за бензопилы и атаковали бутафорский ГУМ.
«Последняя глава
» не удивляет подобными изысками, но, как и остальные фильмы серии, не дает зазеваться – экшн не прекращается ни на минуту, рефлексия сведена к минимуму, зомби, собаки-мутанты и ловушки подстерегают Миллу на каждом отрезке пути к центру «Мышеловки». Даже финальный твист не успеет вызвать особой реакции – времени нет, цифры на дисплее приближаются к нулю, только бы успела. Конечно, раз по венам Элис бежит не только кровь, но и мутировавший вирус, спасение человечества будет значить ее собственную погибель. Но мы-то знаем, что так просто с этой девушкой не справиться. Весь хронометраж она получает то трубой по голове, то кулаком в солнечное сплетение, падает с огромной высоты и зарабатывает несовместимые с жизнью травмы, но особенно не унывает. И тут-то и понимаешь, почему эта франшиза так долго собирает кассу и привлекает поклонников. Секрет не в стараниях и изысках Андерсона сотоварищи – за всё надо благодарить харизму и витальность Миллы. Последняя глава, говорите? Не будем загадывать, история вполне может оказаться бесконечной.
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