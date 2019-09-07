«Великая стена»: Строим на века

Китайский режиссер Чжан Имоу снял дебютную ленту в 1987-м — а уже в начале 1990-х стал постоянным участником статусных европейских фестивалей. Новая работа кинематографиста — не фестивальный фильм, а самый настоящий блокбастер: «Великая стена» обошлась в 130 с лишним миллионов долларов США, роли в ней нашлись не только для китайских звезд (впрочем, актриса Цзин Тянь — величина уже интернациональная, вскоре ее можно будет увидеть в картинах «Конг: Остров черепа» и «Тихоокеанский рубеж 2»), но и для англоязычных, вроде Мэтта Дэймона и Уиллема Дефо.
Уильям (Мэтт Дэймон
) и Перо (Педро Паскаль
) — европейцы, путешествующие по средневековому Китаю в поисках таинственного и смертоносного черного пороха. Когда-то отряд был больше, но прочие подельники погибли. Добравшись наконец до Великой стены, Уильям и Перо находят-таки порох — а заодно и вышколенную огромную армию, готовящуюся к смертельной битве с монстрами таоте (видимо, инопланетного происхождения), способными сожрать все, что оказывается у них на пути. Герою Дэймона предстоит решить, какова его роль в приближающемся сражении, да и вообще пересмотреть подход к жизни. Хорошо, что помочь ему в этом может молодая и симпатичная Лин (Цзин Тянь
), возглавляющая одно из подразделений китайской армии.
Наверно, с помощью «Великой стены» когда-нибудь будут объяснять, что такое упущенные возможности. Пригласить в проект невероятно фактурного Дефо — и задвинуть его персонажа так глубоко на второй план, что зритель невольно задумается: а не проще ли было обойтись без него? Позвать Дэймона и выдать ему героя, скучнее и очевиднее которого актеру не приходилось играть ни разу. Взять за основу богатую восточную мифологию (таоте — загадочные изображения чудовищ, использовавшиеся при оформлении бронзовых изделий еще за тысячу лет до нашей эры) — и обязать специалистов по компьютерной графике нарисовать армию монстров, практически ничем не выделяющихся на фоне прочей агрессивной фауны из современных блокбастеров.
В сущности, даже назначение Имоу на пост режиссера выглядит как упущенная возможность, напрасная растрата таланта и навыков. Понятно же, что когда речь идет о стомиллионном блокбастере, во главу угла ставится не авторский почерк. «Великая стена» - прежде всего коммерческий проект, просчитанный и выверенный.
По крайней мере, кино вышло зрелищным. В нем нет ничего в полном смысле сногсшибательного, что сумело бы всерьез удивить современную избалованную публику, но «Великая стена» вполне заслуживает просмотра в 3D. И еще один важный факт: в Китае картина сумела заработать 170 миллионов долларов еще до того, как ее выпустили в большинстве других регионов мира. То есть как проект «Великая стена» вполне удалась — даже если кино получилось так себе.