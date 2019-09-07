«Великая стена»: Строим на века

Уильям () и Перо () — европейцы, путешествующие по средневековому Китаю в поисках таинственного и смертоносного черного пороха. Когда-то отряд был больше, но прочие подельники погибли. Добравшись наконец до Великой стены, Уильям и Перо находят-таки порох — а заодно и вышколенную огромную армию, готовящуюся к смертельной битве с монстрами таоте (видимо, инопланетного происхождения), способными сожрать все, что оказывается у них на пути. Герою Дэймона предстоит решить, какова его роль в приближающемся сражении, да и вообще пересмотреть подход к жизни. Хорошо, что помочь ему в этом может молодая и симпатичная Лин (), возглавляющая одно из подразделений китайской армии.Наверно, с помощью «Великой стены» когда-нибудь будут объяснять, что такое упущенные возможности. Пригласить в проект невероятно фактурного Дефо — и задвинуть его персонажа так глубоко на второй план, что зритель невольно задумается: а не проще ли было обойтись без него? Позвать Дэймона и выдать ему героя, скучнее и очевиднее которого актеру не приходилось играть ни разу. Взять за основу богатую восточную мифологию (таоте — загадочные изображения чудовищ, использовавшиеся при оформлении бронзовых изделий еще за тысячу лет до нашей эры) — и обязать специалистов по компьютерной графике нарисовать армию монстров, практически ничем не выделяющихся на фоне прочей агрессивной фауны из современных блокбастеров.В сущности, даже назначение Имоу на пост режиссера выглядит как упущенная возможность, напрасная растрата таланта и навыков. Понятно же, что когда речь идет о стомиллионном блокбастере, во главу угла ставится не авторский почерк. «Великая стена» - прежде всего коммерческий проект, просчитанный и выверенный.По крайней мере, кино вышло зрелищным. В нем нет ничего в полном смысле сногсшибательного, что сумело бы всерьез удивить современную избалованную публику, но «Великая стена» вполне заслуживает просмотра в 3D. И еще один важный факт: в Китае картина сумела заработать 170 миллионов долларов еще до того, как ее выпустили в большинстве других регионов мира. То есть как проект «Великая стена» вполне удалась — даже если кино получилось так себе.