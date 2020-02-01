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«Лев»: Пусть мама услышит

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1 февраля 2020
Номинированный на шесть Оскаров фильм с Девом Пателем

«Лев»: Пусть мама услышит

Малыш Сару потерялся в огромном индийском городе. Ещё пару дней назад у него были мама, сестрёнка и старший брат, с которым Сару охотно бродил повсюду в поисках работы или пары кусков угля, чтобы выменять на молоко для семьи. За братом он и увязался к железнодорожной станции, дожидался его там до ночи и уснул в пустом вагоне. Тем временем поезд отправился - и остановился только через двое суток, за тысячу километров от его деревни. Сару оказался совсем один, среди людей, которые просто не обращают на него внимания, мало ли в Индии бродяжек? А если обращают, то не понимают его диалект. Жить дальше — вернее, выживать — Сару приходится в одиночку, со всем мужеством и достоинством пятилетнего мужчины.

Мальчику удаётся не утонуть в людском море большого города. После долгих мытарств его направляют в приют и даже пытаются найти родственников. Но это почти невозможно, ведь для малыша маму зовут просто Мама, и названия его деревни нет на карте. Ему смогли найти лишь приёмную семью. В Австралии.

«Лев»: Пусть мама услышит

Фильм Гарта Дэвиса «Лев» разделён на две равновесные части. В первой маленький Сару отчаянно ищет семью и, похоже, находит — в лице добрых приёмных родителей. Это первый финал, к которому героя словно тянет волной судьбы. Во второй части уже взрослый Сару (Дев Пател) выныривает вдали от пенных вод Ганга, в чистеньком австралийском озере. Прошло двадцать лет, он давно не маленький нищий индус, а благополучный состоятельный австралиец, гражданин мира, перед которым открыты все пути. Он совсем забыл Индию, её язык и своих родных, да и помнить вроде бы нечего. Но на вечеринке друзей он случайно пробует традиционное индийское печенье джалеби — то самое, которое он так отчаянно желал в детстве и на которое никогда не было денег. И шлюзы памяти открываются неудержимым потоком, лишая Сару покоя, сна и понимания, кто он такой. Он должен вернуться домой.

Первая, индийская часть фильма — плотная, залитая солнцем, насыщенная событиями, красками, звуками, пропитанная полнотелой страстной жизнью, в которой безмятежно отражается все - и прекрасное, и безобразное. Маленький Сару принадлежит ей, она — ему. Покинув Индию, он принял другую культуру, и образ его жизни во второй части картины совсем иной - более чистый, холодный и рафинированный. Взрослый Сару обретает голос, его понимают, но это не облегчает внезапно нахлынувшее инфернальное чувство оторванности от корней, от самого себя. Подробная карта Индии, которую он разглядывает на компьютере, становится на экране частью континента, затем планеты, которая стремительно уменьшается в размерах. Так душа отлетает от тела — мир слишком мал, чтобы вместить её страдание. Вернуться можно лишь чудом.

«Лев»: Пусть мама услышит

Фильм получил шесть абсолютно заслуженных номинаций на премию «Оскар». Сценарий Люка Дейвиса безупречен и раскрывает простую житейскую драму как экзистенциальный многофигурный роман. Любой эпизодический персонаж здесь важен: не только двигает историю дальше, но и помогает ей раскрываться вглубь, обнажая новые грани происходящего. События первой части наслаиваются упругой пружиной, чтобы раскрыться в части второй, пронизанной флэшбэками прошлого. Минималистичный и волнующий саундтрек Дастина О’Халлорана и Фолькера Бертельманна дышит невысказанными чувствами, тревожит и дарит надежду. Операторская работа Грега Фрайзера захватывает мастерством и диапазоном, позволяя фильму свободно существовать и в эпическом, размашистом и камерном масштабе. Кажется, что камере равно легко даются и натурные съёмки диковатой Индии, и сверхкрупные напряжённые планы актёров. Дев Пател и Николь Кидман, номинированные за актёрскую работу в этой ленте, составляют мощный дуэт. Кидман, играющая приёмную мать, сама имеет приёмных детей и в эту роль вкладывается без остатка. Не хватает как минимум номинации за режиссуру для Гарта Дэвиса — её можно было дать уже только за работу с маленьким актёром Санни Паваром - настоящей звездой этой картины.

В титрах звучит напоминание о бездомных детях Индии и благотворительной кампании #LionHeart, набирающей сейчас обороты. Драме ребёнка, потерявшего мать, невозможно не посочувствовать, невозможно удержаться от слез. Ведь в каждом из нас до поры до времени живёт маленький потерянный мальчик, и миг, когда мы его замечаем, чрезвычайно болезненный. Между тем, это очень важное мгновение, далёкое от сентиментальности и простой ностальгии, и требует истинно львиной отваги его проживания. Индийское ли это джалеби или прустовское печенье мадлен — время остановится и позволит не просто вспомнить, а прочувствовать и соприкоснуться, возможно, с самым главным в нашей собственной жизни. «Лев» помогает не упустить этот момент.


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