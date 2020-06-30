«Не/смотря ни на что»: Слепой и ещё слепее

Разламывающаяся пополам немецкая комедия в духе «1+1»
Простой немецкий парень с непростым шри-ланкийским именем, доставшимся от строгого отца, Салия Кахаватте (Костя Ульманн
) учится в школе и проходит практику в одном из ресторанов. В сфере обслуживания он видит большое будущее, мечтает работать в престижном отеле, а, может быть, и начать свой гостиничный бизнес. Однако все рушится буквально за один день, когда Кахаватте резко теряет зрение. У него обнаруживается редкая наследственная болезнь, из-за которой происходит отслоение сетчатки. Парень теперь видит только 5% происходящего вокруг, но от мечты отказываться не собирается. Саллия тренирует слух и память, оканчивает обычную, а не специализированную школу и собирается пройти практику в престижном отеле. Беда в том, что никуда его с резюме, где указано о проблемах со зрением, не берут. В итоге Кахаватте решает убрать эту не подходящую работодателям строчку и покоряет отдел кадров крупного мюнхенского отеля. Правда, притворившись человеком с идеальным зрением, в чем ему помогали мама и сестра, старательно подсчитывающая шаги в холле отеля и репетирующая с Саллией все этапы собеседования. Тщательно построенный на обмане карточный домик, естественно, в какой-то момент рушится.
«Не/смотря ни на что»
сначала стремительно пытается напомнить популярную французскую картину «1+1»
, научившую зрителей воспринимать людей с ограниченными возможностями как обычных. Успех французского фильма строился на, безусловно, талантливом актёрском дуэте Франсуа Клюзе
с Омаром Си
в необычных для фильма на такую тему ролях - не самый приятный поначалу сноб в инвалидном кресле и приятный простоватый парень, не имеющим проблем со здоровьем. Здесь же главный герой изначально поражает правильностью, работоспособностью и готовностью помочь – даже своему конкуренту Максу (Якоб Матшенц
). В отличие от Саллии, Макс не отличается прекрасными рекомендациями: выпивающий бабник, провинившийся перед богатым отцом-ресторатором и отправившийся на нелюбимую практику в фешенебельный отель, но при этом просто и искренне помогающий новому другу. Эта первая часть картины действительно выглядит довольно симпатично, однако всю вторую половину фильма его создатели посвящают нелёгкой судьбе главного героя.
Режиссёр «Не/смотря ни на что» Марк Ротемунд
когда-то снял драму «Последние дни Софии Шолль»
, а затем переключился на комедии вроде дилогии «Что творят немецкие мужчины»
. В этом фильме он, по всей видимости, решил объединить приёмы, наработанные в разных жанрах, но это как раз и оказалось не самой сильной стороной картины. Кроме того, в фильме, основанной на реальной истории теперь писателя Салии Кахаватте
, явно чувствуется влияние своего прототипа. Возникает ощущение, что, посмотрев первую половину картины, настоящий Салия всё-таки сказал режиссёру и сценаристам: «У меня же была такая тяжелая жизнь!»
. И попросил как можно подробнее её рассказать в почти двухчасовом фильме.
Оттого события второй части развиваются с какой-то неуместной быстротой и объединяют в себе и проблемы главного героя с родителями (социальная драма), и с девушкой (мелодрама), и с – неожиданно – наркотиками («Реквием по мечте»
), отвлекая собственно от воодушевляющей главной истории. О силе воли, стремлении, возможности постоянно развиваться и радоваться каждой минуте своей жизни. Как раз - несмотря ни на что.
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