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«Джеки»: Портман оплакивает Кеннеди

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2 августа 2020
Байопик вдовы любимого президента США

«Джеки»: Портман оплакивает Кеннеди

Хрупкая некрасивая женщина, одетая в розовый костюм от Шанель, неуверенно бредёт по пустынным коридорам Белого Дома. Её одежда и лицо испачканы кровью убитого мужа, 35-го президента США Джона Кеннеди. Женщина нервно снимает одежду, заходит в душ. По спине бегут струи воды, смывая кровь.

Такими флэшбеками — воспоминаниями о самом страшном дне в своей жизни — прерывается интервью Жаклин «Джеки» Кеннеди (Натали Портман), которое она дает корреспонденту (Билли Крадап) еженедельного журнала Life через неделю после трагедии. И это именно те подробности, которых, по её настоянию, не будет в опубликованном тексте. В интервью не должно быть её эмоций и личных переживаний — слишком неуместных и приземлённых для величия усопшего. Самая главная фраза будет сказана только в конце, для лучшего запоминания: Джеки сравнит Белый дом во времена правления её мужа с легендарным Камелотом, замком короля Артура.

«Джеки»: Портман оплакивает Кеннеди

Биографическая драма «Джеки» чилийца Пабло Нарраина и поддерживает этот романтический миф президентства, и разрушает его, возложив всю тяжесть Камелота на худенькие плечи своей героини. Мрачные оркестровые аккорды саундтрека, многочисленные сдержанные диалоги и совещания персонажей, решительные жесты и волевые высказывания прерываются кровавыми сценами убийства Кеннеди и крупными планами лица Джеки, полного невыплаканных слёз. В государственной утрате нет места для её индивидуальной скорби. Вдова Президента обязана думать о нации и достойных похоронах её лидера.

Фильм балансирует на стыке жанров, сочетая биографию, мелодраму и мокьюментари, снятое нервной ручной камерой. Визуальный ряд порой старательно копирует мизансцены известных фото, инсценирует события, включает в себя историческую кинохронику, в том числе, знаменитую теле-экскурсию Джеки, проведённую в Белом Доме. Именно она начала возрождение его исторических интерьеров, поместив свою семью в пантеон будущей музейной экспозиции живших там президентов. Джеки продемонстрировала Белый Дом изнутри, словно пригласив к себе в гости всю Америку, — жрица и жертва культа её государственности и имперских амбиций.

«Джеки»: Портман оплакивает Кеннеди

Чета Кеннеди стала первой облечённой властью семьёй, активно транслировавшей частную жизнь президента в СМИ и понявшей: для публики важны не факты, а манера их освещения в прессе. Можно не сомневаться, что, живи они в настоящее время, у Джона сразу появился бы свой твиттер, а у Джеки — аккаунт в инстаграм. Молодые, образованные, открытые, они стали идеальной медийной парой: Джон - поп-идолом, Джеки — иконой стиля и ролевой женской моделью. Образцом женщины-партнёра 60-х, все ещё находящейся в тени мужа, но уже самостоятельно выходящей в свет и активно помогающей в его делах. В демократической стране они были некоронованными королём и королевой при жизни; похороны же Джона Кеннеди утвердили в королевском статусе роль Президента, и, по словам современников, «дали американскому народу желанную величественность». Траурная церемония, подобная похоронам Авраама Линкольна, была задумана самой Джеки. Она же заложила будущий мемориал на Арлингтонском национальном кладбище: зажгла там Вечный Огонь и впоследствии перезахоронила рядом с отцом их детей-младенцев, умерших ещё при его жизни.

Красивая и волевая Натали Портман, одетая в исторические костюмы, старательно подражает манере речи и походке реальной Джеки. Актриса с нажимом играет драму, собранность, мужественность, верность своей идее. Это образ преданной супруги, которая выстояла, когда вокруг обрушился весь мир, а новая Первая Леди на её глазах примеряла другую обивку к интерьерам Белого Дома. Увы, мы не увидим в фильме ту мягкую, женственную, обольстительную Джеки, в которую когда-то влюбился юный Джон, а впоследствии и весь мир. Женщину, которая после вдовства прожила ещё одну большую, тёплую, красивую жизнь, радостно работала до последнего дня и умерла в окружении родных и близких. Ведь даже эта счастливая Джеки будет похоронена под спудом государственности, в мемориальной могиле Кеннеди, рядом со своим первым мужем.


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обсуждение >>
№ 1
Olenqa (Улан-Удэ)   24.02.2017 - 14:04
Натали, далеко до Джеки! При всем уважении .У нас в последнее время стало дурной привычкой снимать фильмы об исторических личностях посредственно и вульгарно. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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