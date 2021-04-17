«Вурдалаки»: Пореченков защищает Русь от укусов

Режиссер Сергей Гинзбург («Упасть вверх», «Любовь-морковь 3», телесериал «Убить Сталина») снял экранизацию раннего рассказа Алексея Толстого «Семья вурдалака». Впрочем, с тем же успехом можно было бы сказать, что он ставил очередную версию «Дракулы»: от литературного первоисточника осталось не так много. Место действия примерно то же, а вот события и персонажи заметно обновлены.
Монах Лавр (Михаил Пореченков
), сосланный из столицы за какие-то провинности, живет в монастыре где-то в Карпатах. Однажды из Петербурга к нему приезжает гардемарин Андрей (Константин Крюков
) — с благой вестью: с Лавра сняли опалу, он может вернуться в цивилизацию. Однако монаху не до того: расположенную рядом с монастырем деревушку терроризируют вампиры, да к тому же в стоящий неподалеку замок буквально только что вернулся некий древний и могущественный кровопийца (Андрей Руденский
). Сам Андрей, впрочем, тоже не торопится домой, поскольку влюбляется в местную красавицу-пастушку (Аглая Шиловская
).
«Вурдалаки»: смотреть фильм онлайн бесплатно
Первоначальный сценарий «Вурдалаков
» написан еще весной 2008 года, но проект долго не запускали в производство. Стартовали в 2014-м; премьера была запланирована на осень 2016-го, но ее по каким-то причинам отложили. Если коротко, «Вурдалаки» - проект с непростой судьбой и хилым здоровьем, обижать таких не хочется. Но ничего другого не остается.
Дополняя текст Толстого, Гинзбург и сценаристы (в титрах их заявлено четверо, причем трое принимали участие в работе над прошлогодним хоррором «Диггеры
») укомлектовали «Вурдалаков» всеми клише, характерными для вампирских фильмов. История предсказуема, персонажи скучны и шаблонны. Пореченков играет нашедшего успокоение в уединении монаха с тем же твердокаменным выражением лица, с каким изображал мятущуюся душу в недавней «Тени
». Некоторое любопытство вызывают только герои Шиловской и Романа Мадянова
(последний играет слугу и попутчика Андрея). Пастушка, скажем, демонстрирует нехарактерные для женщин в российском кино силу воли и самостоятельность; роль же Мадянова предполагает определенную трансформацию характера, тем и интересна. Однако Шиловская довольно быстро переключается в режим «дама в беде» и выпадает из сюжета на треть хронометража, а у Мадянова персонаж вышел каким-то слишком уж лубочным. В одном из эпизодов на экране также появляется Юлия Ауг
, но ее роль настолько незначительна, что актрису можно и не заметить, если моргнуть не вовремя.
Кроме того, «Вурдалаки» - зрелище не страшное (правда, лента Гинзбурга, кажется, даже не пытается претендовать на звание хоррора), не впечатляющее, а скорее жалкое. Бюджетные ограничения, в условиях которых приходилось работать съемочной группе, слишком уж очевидны. Финансовые трудности, помноженные на отсутствие фантазии, - вот примерный рецепт картины; даже постер «Вурдалаков», сам по себе не блистательный, выглядит, пожалуй, эффектней любой сцены из фильма. Экшен не стоит даже сравнивать с современными блокбастерами — он вполне соответствуют уровню советского кино середины 1980-х. Спецэффекты способны вызвать смех — или прилив ностальгии: они ровно такие же, какими были в отечественных киносказках десятки лет назад. У особенно добродушного зрителя такой архаичный полудетский видеоряд мог бы вызвать умиление — правда, пришлось бы закрыть глаза на тот факт, что отдельные фрагменты «Вурдалаков» не очень-то подходят для детской аудитории.
Но завершить текст все же хотелось бы на позитивной ноте. У «Вурдалаков» есть и положительное качество, правда, единственное: щадящий хронометраж. Если ни слабые актерские работы, ни смехотворные спецэффекты, ни банальная история не отпугнут вас, лента Гинзбурга отнимет не более 80 минут вашей жизни.
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