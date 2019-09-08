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«Зверопой»: Лай-Лай Ленд

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8 сентября 2019
Фантастические твари, и где они напевают

«Зверопой»: Лай-Лай Ленд

Удивительно, что идея изобразить народный вокальный конкурс в детском анимационном кино нашла дорогу на экраны только сейчас. И это при гипер-популярности в последние годы различных «шоу талантов» и, в частности, знаменитой франшизы телевизионного шоу «Голос»! Но – случилось-таки. На экраны выходит фильм «Зверопой», новое кино от студии Illuminations, до этого выпустившей пять отличных анимационных блокбастеров «Гадкий Я» (I и II), «Лоракс», «Миньоны» и «Тайная жизнь животных».

Вообще-то, он - «Sing». Для истории про компанию зверей, которые страстно мечтали петь, но: боялись/стеснялись/были заняты/делали что отец велит, и которым теперь прямо сказали – пой давай, русский эквивалент оригинального названия вроде как напрашивался сам собой. Но авторы локализации рассудили иначе, приготовив для местных афиш коктейль из «Зверополиса» (публика ведь что та собака Павлова, движима лишь рефлексами), средства от депрессий зверобоя и некоего массового акта зоо-пение-зависимости. В итоге получился зверопой. Но - окей. Детям, в конце концов, до всех этих тонкостей глубоко фиолетово, главное, чтобы было круто и весело. И в этом им здорово повезло, спасибо авторам, режиссеру-сценаристу Гарту Дженнигсу и продюсеру Крису Меледандри, которым из простой истории удалось выжать максимум острых ощущений и положительных эмоций.

«Зверопой»: Лай-Лай Ленд

Сюжет фильма традиционен для американских мюзиклов, а также для детских фильмов с их нехитрой моралью. Продюсер-неудачник коала Бастер, дабы спасти свой театр от банкротства, решается на последнюю попытку раскрутить супер-шоу. Для этого он объявляет конкурс вокалистов, положив в призовой фонд все, что у него есть. Из-за недоразумения вместо планируемой суммы в тысячу долларов на рекламных листовках выходит совершенно другая – 100 тысяч. В театр устремляются толпы соискателей, из которых Бастер выбирает пятерку лучших и начинает работать над шоу.

Далее все движется по понятной схеме – накал борьбы, куча препятствий, угроза провала и невероятный, полный чудесных совпадений триумф в финале. Побеждает любовь к музыке, воля к победе и дружба. Количество острых моментов и гэгов на единицу времени вполне отвечает мировым стандартам, плюс к этому добавим разношерстную (буквально) компанию персонажей и классный саундтрек. Вот слагаемые нового кинохита.

«Зверопой»: Лай-Лай Ленд

Что делает фильм по-настоящему уникальным, так это замечательное созвездие поющих в нем голосов. По условию кастинга актеров озвучания, все они должны были сами петь за своих мультяшных героев. В результате собралась отличная команда поющих актеров, включая певицу Тори Келли, номинантку Grammy, отдавшую свой голос звезде шоу слонихе Мине. В фильме использовано более 65 песен от классических хитов Фрэнка Синатры до ультрамодных композиций Канье Уэста, и все они потрясающе спеты. И мы можем этим насладиться – редкий случай для обычно жесткого стиля русского дубляжа, где все переводится и перепевается. Не повезло лишь голосу Скарлетт Йоханнсон (дикобразиха-рокерша Эш). Хоть актриса и известна тем, что выпустила два собственных песенных альбома, и в принципе считается девушкой харизматичной, в русской версии ее героиня запела довольно заурядным голосом в стиле «рочок».

Но это если уж совсем придираться. В целом же, фильм – отличный образец хорошего семейного кино. Детям – музыкально-развлекательный курс «Верь в себя, и все получится». Взрослым, главным «жертвам» воскресного выгула отпрысков, - нескучный повод отвлечься от нашей тоже, в общем-то, нескучной жизни. Кстати, чем господа-локализаторы действительно порадовали, так это тем, что удачно вложили в уста одного из героев ставшую сакраментальной фразу нашего премьер-министра, вызвав всплеск радостного хохота в зале. Хорошо посмеяться с теми, кто тебя понимает. Зверопой он такой зверопой.


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