«Зверопой»: Лай-Лай Ленд

Фантастические твари, и где они напевают
Удивительно, что идея изобразить народный вокальный конкурс в детском анимационном кино нашла дорогу на экраны только сейчас. И это при гипер-популярности в последние годы различных «шоу талантов» и, в частности, знаменитой франшизы телевизионного шоу «Голос»! Но – случилось-таки. На экраны выходит фильм «Зверопой
», новое кино от студии Illuminations, до этого выпустившей пять отличных анимационных блокбастеров «Гадкий Я
» (I и II), «Лоракс
», «Миньоны
» и «Тайная жизнь животных
».
Вообще-то, он - «Sing». Для истории про компанию зверей, которые страстно мечтали петь, но: боялись/стеснялись/были заняты/делали что отец велит, и которым теперь прямо сказали – пой давай, русский эквивалент оригинального названия вроде как напрашивался сам собой. Но авторы локализации рассудили иначе, приготовив для местных афиш коктейль из «Зверополиса
» (публика ведь что та собака Павлова, движима лишь рефлексами), средства от депрессий зверобоя и некоего массового акта зоо-пение-зависимости. В итоге получился зверопой. Но - окей. Детям, в конце концов, до всех этих тонкостей глубоко фиолетово, главное, чтобы было круто и весело. И в этом им здорово повезло, спасибо авторам, режиссеру-сценаристу Гарту Дженнигсу
и продюсеру Крису Меледандри
, которым из простой истории удалось выжать максимум острых ощущений и положительных эмоций.
Сюжет фильма традиционен для американских мюзиклов, а также для детских фильмов с их нехитрой моралью. Продюсер-неудачник коала Бастер, дабы спасти свой театр от банкротства, решается на последнюю попытку раскрутить супер-шоу. Для этого он объявляет конкурс вокалистов, положив в призовой фонд все, что у него есть. Из-за недоразумения вместо планируемой суммы в тысячу долларов на рекламных листовках выходит совершенно другая – 100 тысяч. В театр устремляются толпы соискателей, из которых Бастер выбирает пятерку лучших и начинает работать над шоу.
Далее все движется по понятной схеме – накал борьбы, куча препятствий, угроза провала и невероятный, полный чудесных совпадений триумф в финале. Побеждает любовь к музыке, воля к победе и дружба. Количество острых моментов и гэгов на единицу времени вполне отвечает мировым стандартам, плюс к этому добавим разношерстную (буквально) компанию персонажей и классный саундтрек. Вот слагаемые нового кинохита.
Что делает фильм по-настоящему уникальным, так это замечательное созвездие поющих в нем голосов. По условию кастинга актеров озвучания, все они должны были сами петь за своих мультяшных героев. В результате собралась отличная команда поющих актеров, включая певицу Тори Келли
, номинантку Grammy, отдавшую свой голос звезде шоу слонихе Мине. В фильме использовано более 65 песен от классических хитов Фрэнка Синатры
до ультрамодных композиций Канье Уэста
, и все они потрясающе спеты. И мы можем этим насладиться – редкий случай для обычно жесткого стиля русского дубляжа, где все переводится и перепевается. Не повезло лишь голосу Скарлетт Йоханнсон
(дикобразиха-рокерша Эш). Хоть актриса и известна тем, что выпустила два собственных песенных альбома, и в принципе считается девушкой харизматичной, в русской версии ее героиня запела довольно заурядным голосом в стиле «рочок».
Но это если уж совсем придираться. В целом же, фильм – отличный образец хорошего семейного кино. Детям – музыкально-развлекательный курс «Верь в себя, и все получится». Взрослым, главным «жертвам» воскресного выгула отпрысков, - нескучный повод отвлечься от нашей тоже, в общем-то, нескучной жизни. Кстати, чем господа-локализаторы действительно порадовали, так это тем, что удачно вложили в уста одного из героев ставшую сакраментальной фразу нашего премьер-министра, вызвав всплеск радостного хохота в зале. Хорошо посмеяться с теми, кто тебя понимает. Зверопой он такой зверопой.
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