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«Тони Эрдманн»: Старые челюсти

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20 октября 2023
Почему конфликт отцов и детей — это весело

«Тони Эрдманн»: Старые челюсти

«Тони Эрдманн» Марен Аде вполне годится на звание главного фестивального хита прошлого года. И одновременно — что бывает редко — просто очень успешного европейского фильма. Он номинирован на «Оскар», но это только цветочки. Уже анонсирован англоязычный ремейк, ради которого на экран вернется Джек Николсон. Только ленивый не говорил, что Канны-2016 проморгали самое важное событие, прокатив «Эрдманна» с призами. Действительно, проморгали.

Смотреть онлайн «Тони Эрдманн» Марен Аде
Тем более такой успех удивителен, что «Тони» — штука достаточно простая и незамысловатая. Детсадовский воспитатель Винфрид Конради отправляется в Бухарест, где трудится на благо капитализма его любимая дочка. Скучнейшая особа — не в пример разбитному папаше. Совещания, презентации, кофе-брейки. Чтобы хоть как-то барышню-зануду раскрепостить, Конради напяливает вставную челюсть пострашнее и начинает терроризировать ее коллег, представляясь неким Тони Эрдманном, чудаком-бизнесменом. То предлагает услуги коучера, то лезет угощать дамочек шампанским, то вовсе превращает кокаиновый угар в сплошной облом. Подобный подход неизбежно должен бы пробудить в дочке артистическую натуру — но получается сплошной конфликт поколений. Панк-папаша против яппи-дочки.

«Тони Эрдманн»: Старые челюсти

От создателей тоже никто ничего не ожидал. Для Марен Аде «Эрдманн» — третий полный метр после симпатичного инди-кино «Лес для деревьев» и отмеченного на Берлинале «Страсть не знает преград». Оба фильма — средненькие и ничем из братьев по фестивальным программам не отличающиеся. Премьер фильма, австрияк Петер Симонишек, до сих пор появлялся на экране только в маленьких ролях (разве что у Маргарет фон Тротты сыграл в «Страхе и любви»). Сандру Хюллер помнят только по роли Ульрики Майнхоф, террористки и иконы анархистов в прямолинейной драме «Германии 09».

В общем, «Эрдманн» — простейший фильм. Худшее, что по отношению к нему можно сделать — начать концептуализировать и трактовать ленту. А соблазн есть: пуститься в объяснения, почему именно немецкий фильм вывел на экране конфликт зануд-детей и оторв-отцов (ну, поколение было такое в начале семидесятых, уходили из дома и знать родаков не желали). Рассуждать о том, что новейшие технологии и простые камеры позволяют создавать эффект присутствия. Но лучше не надо. «Эрдманн» тем и хорош, что он абсолютно прост и абсолютно сам по себе. Именно эти свойства и составляют его главное обаяние, и дают ему энергию и бойкость. Главное и чуть ли не единственное, что надо знать, отправляясь на этот фильм — плюньте в морду тем, кто вам наврет, будто это комедия (немецкая комедия, используя лексикон генерала Лебедя — все равно что еврей-оленевод). Это, опять же, просто кино. Изобретательное в смысле драматургии, азартное по части актерской игры. Доказывающее, что противостояние отцов и детей было классным материалом для комедий во времена Мольера, остается таковым и теперь. Переодевания составляют самый сок комедий Шекспира, в «Эрдманне» тоже работают на ура. Мир не слишком сильно меняется. Зрители тоже остаются прежними. За сердце трогают те же истории. На фоне прочих новостей эта, принесенная в клюве Аде, — просто лучшая из возможных.


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