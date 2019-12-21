Старый Росомаха борозды не испортит, или Почему «Логан» не стал прорывом для супергеройского кино

Хью Джекман прощается с супергеройскими баками
Близлежащее будущее. Мутанты не рождаются уже почти четверть века, а живучий Росомаха (Хью Джекман
), испытывающий проблемы со скоростной регенерацией, поседел и устроился водить лимузин под псевдонимом «Хоулетт». Периодически он навещает в заброшенном доме посреди пустыни профессора Чарльза Ксавье (Патрик Стюарт
), страдающего от деменции, а также охраняющего его мутанта Калибана (Стивен Мерчант
), который воспламеняется от прямого воздействия солнечного света. Где-то здесь Людям Икс уготовано встретить печальный финал, но тут в жизни супергероя-пенсионера появляется молчаливая и агрессивная дочка Лора (Дафне Кин
). Новых «людей икс» выводят в лаборатории под издевательским названием Эдем. Военные снова грезят об идеальном оружии, безумные ученые - о бессмертии, а значит, пожилому Росомахе снова придется наточить когти и отвесить несколько десятков тумаков.
Премьера «Логана
» состоялась на Берлинском кинофестивале - и тут же заключительную главу похождений Росомахи нарекли чуть ли не лучшим супергеройским кинокомиксом (многие порывались еще на стадии трейлера, где Джонни Кэш устало исполнял подходящую случаю песню Hurt
). Во всё это легко поверить до, во время и даже после просмотра, если обладать короткой памятью: вооруженный обоюдоострым рейтингом R, «Логан» повторяет трюк, уже не первое десятилетие ассоциирующийся с взрослением кинокомиксов. На стыке 80-х и 90-х Тим Бертон
сделал Бэтмена мрачной готической сказкой
, в 2000-е Нолан сгустил краски
еще сильнее и поддал реализма. В 2017-м Джеймс Мэнголд
, постановщик прошлой
, вероятно, худшей картины про Росомаху, променял додзё и исполинских металлических самураев на пустыри, дешевые мотели и супергеройские морщины. Проделал, так сказать, давно просившуюся работу над ошибками, которой оказалось достаточно для волны восторгов.
Тут стоит вспомнить, что сольные похождения Хью Джекмана с когтями вообще сложно причислить к удачам супергероического жанра: хаотичная вампука держалась исключительно на харизме обаятельного артиста, на котором баки и белая майка Росомахи сидели как влитые. Бренд Wolverine олицетворял всё то, что у обычного зрителя с комиксами и ассоциируется, - вызывающий усмешку полёт фантазии подростка, куда можно утрамбовать и самураев, и атомную бомбу, и скорбно воздетые к небу руки, и Ходченкову
со змеиным языком. Иными словами, в этих координатах лучшая супергероика - та, что помалкивает о небывалом, прячет когти и безудержную фантазию, стремясь к тому, чтобы комикс-составляющая стала максимум элементом декора.
Мэнголд с этой задачей превосходно справляется: кровавые потасовки и разрушительные приступы Ксавье случаются строго с такой периодичностью, чтобы зритель не забыл, что смотрит ленту о суперстарике-разбойнике, а не драму про уставшего канадца в майке-алкоголичке. Умный кинокомикс не путешествует в параллельные вселенные и не дерется с суперзлодеями (с антагонистами у «Логана» классическая беда, хотя главный враг себе, конечно, он сам). Умный комикс предпринимает роад-трип по США, в ходе которого встречает милую афроамериканскую семью, стаю наёмников с металлическими руками, злого профессора (Ричард Э. Грант
), внука другого злого профессора, который сделал из Росомахи Росомаху, а также идеального киберсолдата с внешностью молодого Джекмана.
В этот момент «Логан» окончательно превращается в «Терминатор: Генезис»
: симптоматично, что в прологе Росомаха выдавливает пули из своей потрепанной тушки с явным намеком на первый фильм
из дилогии Кэмерона
. «Генезис», где старый Шварценеггер
дрался с компьютерным-молодым, так же утомительно цитировал народно любимый фильм, как «Логан» топорно отсылает к былым аватарам канадского супергероя с когтями. Даже дразнит комикс-фанатов, показывая в кадре старенькие выпуски Uncanny X-men и игрушечного Росомаху из мультсериала «Люди Икс»
Как уживаются в одной вселенной супергерой и комиксы о нём - пусть останется на совести создателей, а про довольно условные источники вдохновения стоит упомянуть хотя бы из гигиенических соображений. Чтобы «Логана» не продавали как экранизацию «Старика Логана» Марка Миллара
и «Смерти Росомахи» Чарльза Соула
(оба нарисовал Стив Макнивен). Общего между фильмом Мэнголда и этими двумя комиксами примерно столько же, сколько у «Первого мстителя. Противостояния
» и «Гражданской войны» того же Миллара (подсказка: очень мало). Из «Старика» позаимствовали прическу Росомахи и атмосферу пенсионерского уныния, из «Смерти» - очевидный спойлер.
В остальном «Логан» старательно подстраивается под господствующее мнение, что надсадная драма и фонтан фантазии несовместимы. В то время как Old man Logan напротив демонстрирует, что неоднозначный портрет раскаявшегося убийцы Росомахи, списанный с Иствуда
из «Непрощенного
», легко встраивается в постапокалиптический и постсупергероический мир. Где почти всех хороших парней истребили, а США поделили между собой суперзлодеи (например, там есть портрет Красного черепа на горе Рашмор
). Конечно, воспроизвести сюжет целиком у студии «Двадцатый век Фокс» не получилось бы из-за разделения прав на персонажей (в частности, фигурирующий у Миллара Соколиный глаз
принадлежит Disney). Но и выбранный в итоге путь - наименьшего сопротивления.
Это не комиксы слишком просты для кино, это кино никак не может найти розеттский камень, чтобы адекватно перевести парадоксальные построения графических произведений на широкоэкранный язык. Мечта всех ироничных критиков супергероики - истории про людей икс, которые никого не спасают, а мучаются от личных и бытовых проблем, - на страницах комиксов уже давно стали общим местом и порядком всем надоели. Фильмы же по-прежнему соревнуются в «масштабнее, мрачнее, дороже» - и на фоне пластмассового энтузиазма Marvel «Логан», возможно, и правда кажется прорывом. Если опять же забыть про «Хранителей
» Зака Снайдера
, у которых за плечами выдающийся комикс великого и ужасного Алана Мура
, который съедает по Марку Миллару на завтрак, обед и ужин. Можно как угодно относиться к Снайдеру, но после Watchmen вообще и его экранизации в частности любая мрачность, усталость, ностальгичность и разочарованность в супергероизме выглядит как минимум вторично, как максимум - крайне наивно.
Если же вынести за скобки проблемы транскрибирования и простейший механизм по программированию публики на серьезность, то Мэнголд выполнил работу с тем же прилежанием, с каким делал японскую клюкву в «Росомаха: Бессмертный
»; просто наконец-то ему дали материал посолиднее, да темы посвежее. Грамотно сколотить сцены между собой ему не составило труда, есть даже запоминающиеся небоевые. Например, такая: Хоулетт-Логан возит в лимузине электорат - типичного техасца в шляпе или горстку горлопанов-патриотов. Робкая апелляция к реальности, какие до сих пор так живо смотрятся, скажем, в «Терминаторе 2
» и почти вымерли в современных блокбастерах. Разумеется, это не постапокалиптический мир «Старика Логана». Это вообще непонятно какой мир: создатели просто бросают зрителя куда-то, где Росомаха постарел, не объясняя практически никаких подробностей. Впрочем, в раздражающе разжеванных сценариях кинокомиксов именно такой наглости порой и не хватает.
И если для возвращения суровых фильмов вслед за «Дэдпулом
» нужно поддержать и «Логана», с точки зрения индустрии вполне не зазорно сделать и это. Уже сейчас про будущие проекты - в том числе экранизации видеоигр - говорят, что они запланированы с рейтингом R, «как "Дэдпул" и “Логан”» (sic!). Раз у индустрии такая короткая память, отчего бы и не поддержать. Для линейки про Росомаху это настоящий прорыв, а для Джекмана и Стюарта - достойный выход на супергеройскую пенсию. Только фильм этот, при всей прилежности работы над ошибками, не новое слово во «взрослой супергероике» и вряд ли гарант скорой эволюции жанра, но можно понадеяться.