«Защитники»: Блокбастер с лишней хромосомой

В прокат ворвались «Защитники» Сарика Андреасяна - бряцающий оружием и амбициями российский квази-кинокомикс, от которого не стоило ожидать чего-то хорошего, но результат превзошел все ожидания.
ВС РФ тестируют на полигоне последнее слово техники - фаршированных оружием роботов на паучьих ножках, а из-за леса, из-за гор подкрадывается загадочный лысый мужчина, накачанный до такой степени, что напоминает пластилиновую колбаску, придавленную решеткой для барбекю. Серьезного человека зовут Август Куратов (Станислав Ширин
), он умеет дистанционно управлять любой техникой при помощи молний, а свежайшее российское оружие ему понадобилось, чтобы захватить еще больше разных взрывоопасных прибамбасов и покорить всю планету, которая должна содрогнуться и признать его гений.
После Великой Отечественной войны Куратов служил выдающимся ученым в подпольной советской программе «Патриот» и пытался изобрести пульт, чтобы управлять всей техникой на свете. Дела у светоча шли ни шатко ни валко, вдобавок его подозревали в измене Родине, а за окном уже пылали восходы Холодной войны. Чувствуя недоброе, Куратов, как это свойственно гениальным ученым, решился на акт стремительного изобретательства с нарушениями техники безопасности. В итоге лаборатории не стало, а недобрый Самоделкин превратился в объект собственного вожделения - ходячий пульт, который может управлять любой техникой. К слову, не только тостером и мобильным телефоном, но и пулеметом, в котором, казалось бы, никакой электроники отродясь не было.
Чтобы противостоять человеку с типичным для советского ученого именем Август, всё те же ВС РФ решают разыскать остальных участников программы «Патриот» - сверхлюдей из тогда еще союзных республик. Где-то на пыльных просторах Казахстана обитает Хан (Санжар Мадиев
) - высокоскоростной убийца с неправдоподобно закругленными мечами. В горах Армении повелевает камнями набожный бородач Лер (Себастьян Сисак
). В Севастополе обнаруживается обильно татуированная Ксения (Алина Ланина
), которая не помнит, что с ней случилось сорок лет назад, но неплохо зарабатывает на умении становиться невидимой в воде. Что касается гражданства живущего в избушке человека-медведя, откликающегося на имя Арсус (Антон Пампушный
), вряд ли у кого-то возникнут вопросы, где он родился и пригодился.
Неуместно подробный пересказ сюжета «Защитников» призван продемонстрировать мощь отечественного кинопрома. Возможно, кто-то испытает гордость от того, что сценарная беспомощность, неумелая эксплуатация супергеройского тренда и сомнительный идеологический посыл способны заручиться финансовой поддержкой Фонда Кино. И на целых четыре дня оккупировать кинотеатры, куда двинутся разомлевшие от праздников и ничего не подозревающие граждане. Они потолкаются у касс, где, кроме «блокбастера» Андреасяна, будет не так много опций - и всё-таки купят билет (говорят, пять миллионов человек заказали места заранее - вдруг не хватит).
Худший досуг представить непросто: «Защитники» беспомощны и противны, с какой стороны на них ни посмотри. Диалоги, достойные рекламы шубного салона в глубоко провинциальном городе, пропитаны вдобавок возвращающейся сталинистской риторикой (не хватает лишь классического «враг народа»). Если во время трейлеров «Защитники» казались агрессивной дулей Америке, то в действительности режиссер Андреасян и сценарист Андрей Гаврилов
упирают на необходимость героического единства стран СНГ, чтобы вышибить на тот свет амбициозных единоличников. При этом герои, сыгранные с утомительными покер фейсами из той самой рекламы шуб, кроме технических характеристик снабжены личными драмами, которые по очереди в самый неподходящий момент зачем-то проговаривают. Где-то на фоне сама по себе звучит музыка, от квази-народного вокализа до шаблонно героических раскатов, после каждой попытки юмора повисает мхатовская пауза, а компьютерная графика заставляет вспомнить в лучшем случае начало 2000-х. После превращения медведя в человека, когда голова предположительно артиста Пампушного становится волосатым шариком, возникает неудержимое желание выйти из зала и больше вообще никогда не смотреть кино.
Впрочем, ничего нового: режиссерскую компетенцию Сарика Андреасяна, постановщика «Беременного
», «Того еще Карлсона
» и «Мафии
», не прополоскал только ленивый. Да и разговаривать о, кхм, мастерстве не совсем корректно: режиссер не скрывает, что кино делает в своём понимании развлекательное - не про историю, содержание или красоту, а чистый аттракцион, в котором все цирковые номера должны худо-бедно соединяться чем-то, что можно принять за сюжет. Акробаты могут падать из-под купола цирка, клоуны глупо хихикать, уставившись в пол, а кони носиться среди зрителей - формально все условия будут соблюдены. Можно потратить сутки, перечисляя, насколько это неизобретательно и вторично. «Защитники» без стеснения заимствуют у «Зимнего солдата
», «Железного человека 2
», «Мстителей
», «Фантастической четверки
» и десятков других фильмов. Но за этим можно не заметить главного.
Андреасян - виртуозный конъюнктурщик и певец интеллектуального равнодушия. Статуя Ленина, мелькающая на вступительных титрах, шутка про борщ, который якобы отлично готовит Ксения из Севастополя, финальный кадр с видом на Кремль, где Защитники расстанутся, но потом встретятся вновь - уже в расширенном составе и, очевидно, чтобы бить внешнего врага. Всё это попадает в призрачный тренд сегодняшнего патриотизма - оголтелого и пресного, как рукоятка топора. Для которого не важно, как кино сделано - а о том, что его делали не энтузиасты в подмосковных полях, напоминает лишь героизм оператора Максима Осадчего
и медведь, мчащийся по «Афимоллу», куда энтузиастов ни за что не пустили бы (во всяком случае, за деньги, которые есть у них). В «Защитниках» есть беспомощная попытка российского кинокомикса - без первоисточника и без внятных историй, вдобавок сразу командного - потому что российская культура любит единство (вспомните трех богатырей).
Андреасяна с Гавриловым не интересует, что супергероика - это про большую силу и большую ответственность, про сломленного человека, который получил возможность стать лучше - не только для себя, но и для других. Тем паче их не волнует, куда ушагала супергероика за почти вековую историю: они знают, что это нечто эдакое про сильных парней. А сильные парни (и девушки) рождались в СССР - оттуда их и надо извлечь, вернуть в кино на потребу ностальгирующей публики. Все эти решения не имеют никакого отношения к духу времени, смыслам и творчеству - просто удачное сочетание факторов, которое может затянуть побольше зрителей в кинотеатры 23 февраля и последующие длинные выходные. Если зрителю от такой дешевой манипуляции не противно, то, возможно, ему и кино понравится.
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