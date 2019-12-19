«SuperАлиби»: Идеальная отмазка на 8 марта

Французская романтическая комедия на грани фола
Грег (Филипп Лашо
) возглавляет компанию «Алиби.com», предоставляющую услуги весьма личного свойства - помогает клиентам убедительно врать. Большинство из них желает скрыть факт измены, однако есть и те, кто скучному ужину с родителями супруги предпочитает футбольный матч. Компания Грега предлагает обеспечить прикрытие множеством способов: от инсценировки несчастных случаев до фальсификации платежей. Бизнес процветает и приносит неплохой доход: среди клиентов «Алиби.com» есть и звёзды шоу-бизнеса, и политики. Казалось бы, для полного счастья главному герою остается только влюбиться, что и происходит. Избранница по имени Фло (Элоди Фонтан
) отвечает взаимностью, правда, на первом же свидании признаётся, что ненавидит мошенников, изменщиков и лжецов. Грег благоразумно скрывает род своих занятий. Но мог ли он предположить, что отец Фло Жерар (Дидье Бурдон
) окажется одним из его клиентов, нуждающимся в алиби по причине супружеской неверности? Всё становится ещё сложнее, когда семья изменщика приезжает на тот же курорт, что и Жерар с молодой любовницей.
«SuperАлиби
» Филиппа Лашо, автора франшизы «Superнянь
», трудно назвать романтической комедией хотя бы потому, что внимание режиссёра сосредоточено не на отношениях Грега и Фло, а на комичных ситуациях, в которых оказываются персонажи. Любовная линия главных героев к середине фильма перестаёт быть центральной, если вообще таковой была. Обилие персонажей не даёт сосредоточиться на ком-то из них, а действие становится всё более запутанным. Впрочем, это не вредит сюжету, который, похоже, задумывался как полуторачасовая череда гэгов. Юмор часто опускается ниже пояса, порой весьма предсказуемо, как в сцене с зеброй и сотрудниками фирмы, слишком близко подошедшими сзади к парнокопытному.
Тем не менее, очень смешно у Лашо выходит пародирование известных фильмов: от «Звёздных войн
» до «Такси
». Отдельного упоминания заслуживает эпизод с цыганами, один из которых одет точь-в-точь как Микки из «Большого куша
». Лашо не боится шутить на остросоциальные темы, вроде нелегальных мигрантов и личной жизни французского президента Франсуа Олланда. Правда, юмор здесь весьма поверхностный, так что некоторые критики уже успели обвинить режиссёра в сексизме, ксенофобии и даже расизме.
Фильм Лашо подойдёт любителям комедий на грани фола, тем, кто хочет отключить голову в эти мартовские праздники или до сих пор не знает, что всё тайное становится явным. Однако если вы собирались сводить девушку 8 марта на «SuperАлиби», узнайте заранее, как она относится к шуткам о подожжённых собаках и сбитых машинами детях. Если же кроме комичных ситуаций вам хочется увидеть ещё и хорошую актёрскую игру, стоит пересмотреть другой французский фильм - «Сердцееда
» с Роменом Дюри
. Синопсис в чём-то схож с «SuperАлиби», да и премию «Сезар» за лучшую мужскую роль просто так не дают.