«Конг: Остров черепа»: Выпускайте большую черную обезьяну

Том Хиддлстон и Сэмюэл Л. Джексон против большой гориллы
1973 год. Сомнительный ученый Билл Ранд (Джон Гудман
), интересующийся полумифической живностью, собирается исследовать не отмеченный на картах тихоокеанский остров Черепа. Недавно Никсон объявил, что армия США отозвана из Вьетнама, деньги на бесполезные исследования выделять перестали, но Ранд успел выбить из замученного бюрократа необходимый капитал, намекнув, что через три дня про остров узнают «русские» - и тогда все страшно пожалеют. Лучше, разумеется, чтобы первыми пожалели американцы.
В опасный круиз с Рандом по старому морскому обычаю снарядились два ассистента (афроамериканец и азиатоамериканка), отряд геологов, а также индианоджонистый следопыт-британец Конрад (Том Хиддлстон
) и фотокорреспондент Мейсон Уивер (Бри Ларсон
), работавшая в горячих точках. Последняя уверена, что государство замыслило что-то ужасное (и пахнущее Пулитцеровской премией). Её подозрения будто бы подтверждает присутствие солдат под руководством подполковника с автомобильной фамилией Пакард (Сэмюэл Л. Джексон
), которые уже собирались вернуться из Вьетнама домой, но начальство приказало сопроводить экспедицию. Что думает Мейсон по поводу обитающей на острове исполинской гориллы, которая швыряется вертолетами, как полупустыми авоськами, всем станет резко наплевать. У Пакарда же появляется тема для новой войны: он намерен отомстить примату за погибших товарищей по оружию.
Студия Legendary, подсуетившаяся в 2014-м снять нового «Годзиллу
» к 60-летию франшизы, взялась за другого исполина - Кинг Конга
. Ради круглой даты стоило подождать 2018-ый, но не дотерпели: «Остров черепа
» выходит через 84 года после появления оригинальной картины, чья премьера, кстати, состоялась тоже в марте. В постановщики выбрали Джордана Вот-Робертса
- человека с выдающейся бородой и не самой убедительной фильмографией: один полный метр
, одна видеоверсия стендап-концерта Ника Оффермана
с игровыми вставками, работа над полудюжиной сериалов и телефильмов. Впрочем, Гарета Эдвардса
, который недавно снял «Звездные войны
», на «Годзиллу» люди из Legendary нанимали с еще меньшим послужным списком (после первого же фильма, не считая опыта
британского телевидения).
Вот-Робертс на «Конге» очень старается: каждый ракурс Ларри Фонга
, постоянного оператора Снайдера
, выглядит как минимум занятно, а то и неожиданно. Ровно половина сцен заряжены сумасшедшей энергией кайдзю-фильмов, и эта часть - чистый подростковый экстаз. Во второй половине «Остров черепа» зачем-то пытается выглядеть серьезно и рассуждать о том, что «война никогда не заканчивается», но ему это катастрофически не идет. «Кинг Конгу» вообще никогда особенно не удавалось делать умное лицо (во всяком случае, умышленно). Фильм 1933 года и вовсе родился из кассового успеха экранизации «Затерянного мира
» Конан-Дойла и любви режиссера, продюсера и авиатора Мериана К. Купера
к обезьянам. Страшный сон американского консерватора в нём проявился, думается, бессознательно.
«Остров черепа», кажется, родился по такой же полуслучайной логике: складывается впечатление, что перенести историю про Конга во времена войны во Вьетнаме решили в честь самого странного персонажа оригинального фильма - сюжетно абсолютно бесполезного кока-китайца Чарли. Через несколько десятилетий кличка «чарли» прилипнет к вьетконговцам (или, как уже шутят, вьетКОНГовцам). Чем не основание освоить такой эффектный бэкграунд?
70-е действительно отличный задник. Источник старых песен о главном, от Creedance Clearwater Revival
до Дэвида Боуи
(известных композиций так много, как будто ими тушат пожар), а также прекрасный повод поговорить о человеческой природе, стремлении открывать новое и сложной геополитической обстановке (которая сейчас снова примеряет дубленку Холодной войны). Тут «Остров черепа» начинает морщить лоб и цитировать «Апокалипсис сегодня
», но для «путешествия в сердце тьмы» маловато упомянуть Вьетнам и назвать одного из персонажей в честь писателя Джозефа Конрада
, чей роман вдохновил шедевр Копполы
.
История, мягко сказать, не сильная сторона картины: «Конг» производит впечатление собранного под одной обложкой альманаха, где все страницы перепутались, поэтому не слишком сочетающиеся сцены идут внахлест. Вот, очевидно написанный Максом Боренштейном
, монолог про божественное и дьявольское (в роли нечистой силы - двуногие динозавры). Вот рассуждения о войне, а военный в исполнении Тобби Кеббелла
пытается написать письмо сыну: «Дорогой Джимми…
». Вот местный Робинзон, летчик времен Второй мировой Хэнк Марлоу (Джон Си Рейли
), проторчавший на острове почти тридцать лет, поражается истории про человека на Луне. Вот два ассистента, которые вписаны, кажется, для показного расового и гендерного равенства, потому что для сюжета они играют едва ли не меньшую роль, чем окружающие деревья.
«Остров черепа» ощутимо перенаселен: большинство персонажей бессмысленно суетится в кадре, а потом умирает или доживает до финала без видимого развития. Приятный Хиддлстон горделиво и невозмутимо ходит, напоминая, что он не столько актер, сколько модель, Бри Ларсон из своенравной женщины-фотографа легким движением руки превращается в статиста. На этом фоне выделяется персонаж гения эпизода Шеа Уигэма
, который все говорит и делает невпопад. Отсутствие у него какой-то важной, многозначительной функции делает выходы Уигэма настоящим праздником, затмевающим даже комикование Джона Си Рейли.
В какой-то момент и Вот-Робертс попросту отпускает вожжи, уже не пытаясь хранить серьезную мину, и «Конг» становится чем-то в духе последних частей «Обители зла
» - канонадой разухабистых и по-своему обаятельных аттракционов. «Остров черепа», с первых минут тяготевший к дуракавалянию (есть выдающаяся монтажная склейка, когда летящий в пасть Конга солдат сменяется надкусанным бутербродом), охотно становится дорогим трэшем, каким, вероятно, и должен был быть всю дорогу.
В другом жанровом регистре трудно представить финал, недвусмысленно обещающий встречу Конга с Годзиллой и другими фантастическими тварями (например, Мотрой). Первый (и пока единственный) поединок двух исполинов случился
в 1962-м, стараниями японской студии Toho, и ничего хорошего из этого не вышло. Будет ли толк из кроссовера «Годзиллы» и избыточного «Острова черепа» - вопрос тоже не из праздных, зато поклонникам игры Metal Gear Solid
, которую будет экранизировать как раз Вот-Робертс, можно не беспокоиться: свой бронебойный азарт он продемонстрировал с полной отдачей, как на просмотре в топовый футбольный клуб.