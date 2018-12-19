«Мурка»: Получит ли Маруся Климова пулю в спину?

Экранизация известной песни про бандитскую Одессу
В начале 20-х годов прошлого века из Москвы в Одессу отправляется секретный отряд ГПУ под кодовым названием «Апостолы» во главе с Максимом Бергом (Максим Дрозд
). В состав отряда входят разномастные «провинившиеся» - от тех, кто критиковал Ленина, до насильников и грабителей, в том числе и Маруся Климова (Мария Луговая
) с женихом Иваном (Алексей Бардуков
). Перед группой чекистов под прикрытием стоит непростая задача – сойти за своих в мире преступных группировок Одессы и вычислить матерого рецидивиста по кличке Бриллиант. А помогают им в этом комиссар Соня Гертнер (Алёна Бабенко
), занимающаяся поисками стукача в правоохранительных органах, и начальник ГПУ Колыванов (Михаил Пореченков
), заставивший вора в законе Грека (Сергей Гармаш
) состряпать рекомендацию для «Апостолов».
Мурка
» - остросюжетный криминальный детектив, поставленный Антоном Розенбергом
(«Скольжение
») и Ярославом Мочаловым
(«На глубине
»). В основу сюжета легла одна из самых известных дворовых песен о хитрой и смелой «Мурке в кожаной тужурке», сдавшей бандитов уголовному розыску. До известной степени ставший фольклорным персонаж предоставил сценаристам простор для творчества, и они включили фантазию до упора, не забывая перемежать некоторые реально происходившие в Одессе 20-х годов события с полностью выдуманными сюжетными поворотами. По заверению авторов, жанр картины – это кинокомикс, где Мурка должна была стать супергероиней, добивающейся справедливости и участвующей в нереальных приключениях. Сильна здесь и драматическая составляющая, которая усиливается от серии к серии, путает зрителя и все больше намекая на серьезность истории.
Одним из главных персонажей сериала стал сам город Одесса, а точнее крымские пейзажи, которые играют этот портовый город. Поначалу сложно было соотнести показанное на экране с какими-то общими представлениями об этом городе, потому что было показано катастрофически мало моря. Благодаря ярким декорациям и цветокоррекции Одесса стала похожей на картонный город, сошедший со страниц детской книги-панорамы. Перед взором зрителя предстает всего несколько локаций, большая часть из которых – помещения, поэтому сериалу в первых эпизодах не хватает воздуха, приморского духа. Даже тот факт, что для большинства героев характерен свойственных одесситам говор, не спасает ситуацию, потому что каждый из них заперт внутри своих маленьких мирков и не желает расширять горизонты. В итоге Одесса выглядит как своеобразный китчевый Готэм, основу которого составляют преступники да милиция.
Что касается сюжета, то он довольно занятный, если не считать штампов, которые то и дело проскальзывают тут и там: спасение Грека от расстрела в последний момент, гибель Ивана на руках у Маруси от выстрела в спину и так далее.
Удивляет и то, что подготовленная вроде бы профессионалами секретная операция оказалась настолько непродуманной: то московское руководство не знало о наличии живого бывшего мужа Марго Дмитриевской, которой притворялась Мурка, то о имеющейся у той же Марго татуировке. Все это позволяет вообще сомневаться к компетентности соответствующих органов, пославших неплохих в общем-то ребят на возможную гибель. Фишка с поэтапным вычислением главного злодея, когда подозреваются все и каждый – тоже довольно заезженный штамп, который внимательному зрителю, надеюсь, уже позволил вычислить Бриллианта методом исключения на первых сериях.
Исполнительница главной роли Мария Луговая очень органично вписала в сериал, продемонстрировав двойственную природу своей героини – с одной стороны она бесстрашная Мурка, а с другой – маленькая, наивная девочка, которую волнует те ли чулки на ней надеты, и та ли прическа. К слову, большинство женских персонажей в сериале являются волевыми и властными, что товарищ Соня в исполнении Алены Бабенко, что хозяйка салона Циля, образ которой воплотила Нина Дворжецкая
. Заметная роль досталась и Максиму Дрозду, он – командир отряда «Апостолов», готовый пойти на все ради выполнения задания, даже пожертвовать своими коллегами. Сергей Гармаш порадовал как всегда великолепным исполнением весьма криминального элемента, однако не лишенного чувства преданности своим убеждениям. Засветился в кадре и продюсер «Мурки», Джаник Файзиев
, сыграв влиятельного ювелира Захария Карджогло, который одной лишь мимикой может заставить людей подчиняться.
В целом, «Мурка» - это неплохая попытка совместить комиксовое, где-то гротескное повествование, с традиционной российской криминальной драмой с элементами детектива. Нелепое, почти цирковое поведение некоторых персонажей сочетается здесь с крупными планами скорбных лиц главных героев, размышляющих о своей судьбе. Местами сериалу не хватает динамики, чтобы постоянно держать зрителя в напряжении, потому что на данный момент единственное, что может заставить досмотреть его до конца – желание узнать, получит ли Мурка пулю, как это было в одноименной песне.
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