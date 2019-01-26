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«После тебя»: Удалось ли Безрукову совместить гений и злодейство?

Спутник телезрителя >>
26 января 2019
Сомнительная история про гениального танцора балета

«После тебя»: Удалось ли Безрукову совместить гений и злодейство?

Заика Алексей Темников (Сергей Безруков) был ведущим российским артистом балета, потом в конце 90-х случились гастроли в США - травма с парой некрасивых выходок поставили на его карьере крест. Спустя двадцать лет Темников припеваючи живет в Клину, содержит сеть аптек и ездит от дома до именной танцевальной школы в соседнем дворе на дорогущем Ferrari. Даже за этот короткий промежуток времени он успевает нахамить всем и каждому: бывшая жена (Алена Бабенко) заламывает руки («Жлоб!»), нынешняя подруга (Карина Андоленко) ждет ребенка и слезно молит «Женись на мне», дочка от первой жены (которая «Жлоб!») носит имя Кьяра (Анастасия Безрукова), заика будет его переделывать до посинения то в Клару, то в Клэр, чтобы пошутить сначала про кораллы, а потом про эклэр, у коллег по школе скоро начнется перманентный нервный тик (странно, что он не охватил еще весь город, терроризируемый гением). Темников же, заработавший еще одну травму и получивший угрожающее предвестие о параличе нижних конечностей (тех, которыми танцуют), решает возвести себе заслуженный памятник в виде гениального балета под музыку Стравинского.

«После тебя»: Удалось ли Безрукову совместить гений и злодейство?

Начинающийся с показательного интервью (клинский журналист спрашивает Темникова, согласен ли он с тем, что его прыжок считается самым высоким в мире), «После тебя» Анны Матисон - первоканальная экранизация устаревшего постулата про Юпитера и быка, где в роли древнеримского божества, разумеется, персонаж Безрукова (чьим прототипом, очевидно, был Барышников). Несмотря на то, что вся вселенная крутится вокруг него (и в ней даже встречается загадочный по содержанию длинный кадр, снятый с проходом мимо Большого театра в троллейбус и выходом через окно), только создатели фильма не понимают про Темникова, что он, мягко говоря, не очень талантлив, но тщательно это скрывают. Темников танцует для начальника Большого придуманный им балет, и этот катарсический момент снят на крупном плане директора Большого. Почему эту феерию оставили за кадром, проясняет предсмертный танец гения (спойлер: он умудрится помереть от паралича в эфире Первого канала): было бы сложно поверить, что из нее родилось то, что в действительности будет идти в Мариинке (сцены, снятые документальной камерой).

«После тебя»: Удалось ли Безрукову совместить гений и злодейство?

Ключевая проблема «После тебя» не в том, что крайне неприятный человек в исполнении крайне приятного артиста Безрукова, который слишком очевидно «делает» роль, два часа ведет себя как придурок и так и не понимает, что он придурок. Беда в том, что человеческое свойство видеть в каждом тошнотворном эгоисте то, чего нет, очень легко замещает талант и представление о таланте.

За 120 минут Темников не сказал ни одной мысли, отличной от банальности, только отстреливался от реальности джентльменским набором «гения» по версии обывателей («Сплин - не музыка, вот Стравинский!» и далее по списку), никого ничему толковому не научил, ничего, кроме прямой спины и позы «высокой» культуры, не продемонстрировал, а потом из ничего родил гениальный балет (даже не из сора). Одна из труднейших задач байопика - не продемонстрировать как данность, а убедить, заразить, показать глубину таланта героя. «После тебя» не видит в этом никакой необходимости, поэтому, пропустив зрителя через канонаду практически всей классической музыки, спокойно ставит точку каскадом банальностей: от презентации балета в эфире «Пусть говорят» до пошленького документального фильма по тому же Первому, который, что самое печальное (и показательное), закономерно вытекает из всего показанного.


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«После тебя»: Удалось ли Безрукову совместить гений и злодейство? фотографии
«После тебя»: Удалось ли Безрукову совместить гений и злодейство? фотографии
«После тебя»: Удалось ли Безрукову совместить гений и злодейство? фотографии
«После тебя»: Удалось ли Безрукову совместить гений и злодейство? фотографии
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обсуждение >>
№ 16
Зимушка   6.11.2018 - 21:15
Боже, какую мерзость я сейчас прочитала!.. Сколько ненависти и зависти в этих словах... Автор статьи определенно страдает скудоумием и комплексом неполноценности в тяжелой форме. Мне жаль его... читать далее>>
№ 15
Виктория31 (Москва)   13.07.2018 - 14:31
Весьма неоднозначный с морально - этической точки зрения фильм. Про художественные достоинства говорить не стану - планы великолепны. Максимально сжатый по времени, без ненужных отступлений в сторону.... читать далее>>
№ 14
Юля Бамм (Санкт Петербург)   25.12.2017 - 03:59
Видимо о таких критиках говорят"Если у человека нет таланта,он становится критиком" читать далее>>
№ 13
brocard (Москва)   14.11.2017 - 14:45
... Какой-то "Алексей Филиппов"... читать далее>>
№ 12
Ям (Москава)   14.11.2017 - 13:28
Интересно, кто такую "рецензию" написал? Я посмотрела фильм, он оказался очень достойным. Всем рекомендую. читать далее>>
Всего сообщений: 16
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