«После тебя»: Удалось ли Безрукову совместить гений и злодейство?

Сомнительная история про гениального танцора балета
Заика Алексей Темников (Сергей Безруков
) был ведущим российским артистом балета, потом в конце 90-х случились гастроли в США - травма с парой некрасивых выходок поставили на его карьере крест. Спустя двадцать лет Темников припеваючи живет в Клину, содержит сеть аптек и ездит от дома до именной танцевальной школы в соседнем дворе на дорогущем Ferrari. Даже за этот короткий промежуток времени он успевает нахамить всем и каждому: бывшая жена (Алена Бабенко
) заламывает руки («Жлоб
!»), нынешняя подруга (Карина Андоленко
) ждет ребенка и слезно молит «Женись на мне
», дочка от первой жены (которая «Жлоб!») носит имя Кьяра (Анастасия Безрукова
), заика будет его переделывать до посинения то в Клару, то в Клэр, чтобы пошутить сначала про кораллы, а потом про эклэр
, у коллег по школе скоро начнется перманентный нервный тик (странно, что он не охватил еще весь город, терроризируемый гением). Темников же, заработавший еще одну травму и получивший угрожающее предвестие о параличе нижних конечностей (тех, которыми танцуют), решает возвести себе заслуженный памятник в виде гениального балета под музыку Стравинского.
Начинающийся с показательного интервью (клинский журналист спрашивает Темникова, согласен ли он с тем, что его прыжок считается самым высоким в мире), «После тебя» Анны Матисон
- первоканальная экранизация устаревшего постулата про Юпитера и быка, где в роли древнеримского божества, разумеется, персонаж Безрукова (чьим прототипом, очевидно, был Барышников
). Несмотря на то, что вся вселенная крутится вокруг него (и в ней даже встречается загадочный по содержанию длинный кадр, снятый с проходом мимо Большого театра в троллейбус и выходом через окно), только создатели фильма не понимают про Темникова, что он, мягко говоря, не очень талантлив, но тщательно это скрывают. Темников танцует для начальника Большого придуманный им балет, и этот катарсический момент снят на крупном плане директора Большого. Почему эту феерию оставили за кадром, проясняет предсмертный танец гения (спойлер: он умудрится помереть от паралича в эфире Первого канала): было бы сложно поверить, что из нее родилось то, что в действительности будет идти в Мариинке (сцены, снятые документальной камерой).
Ключевая проблема «После тебя
» не в том, что крайне неприятный человек в исполнении крайне приятного артиста Безрукова, который слишком очевидно «делает» роль, два часа ведет себя как придурок и так и не понимает, что он придурок. Беда в том, что человеческое свойство видеть в каждом тошнотворном эгоисте то, чего нет, очень легко замещает талант и представление о таланте.
За 120 минут Темников не сказал ни одной мысли, отличной от банальности, только отстреливался от реальности джентльменским набором «гения» по версии обывателей («Сплин - не музыка, вот Стравинский!
» и далее по списку), никого ничему толковому не научил, ничего, кроме прямой спины и позы «высокой» культуры, не продемонстрировал, а потом из ничего родил гениальный балет (даже не из сора). Одна из труднейших задач байопика - не продемонстрировать как данность, а убедить, заразить, показать глубину таланта героя. «После тебя» не видит в этом никакой необходимости, поэтому, пропустив зрителя через канонаду практически всей классической музыки, спокойно ставит точку каскадом банальностей: от презентации балета в эфире «Пусть говорят» до пошленького документального фильма по тому же Первому, который, что самое печальное (и показательное), закономерно вытекает из всего показанного.
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