Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Красавица и чудовище»: Для тебя моя роза цвела

Спутник телезрителя >>
20 октября 2019
Эмма Уотсон предпочла Люку Эвансу Дэна Стивенса

«Красавица и чудовище»: Для тебя моя роза цвела

Обильно припудренный и разукрашенный принц Адам (Дэн Стивенс) прожигает жизнь в замке в стиле рококо: дает балы исключительно для дам и упивается роскошью и собственной красотой. Во время одного из таких увеселительных мероприятий переждать непогоду в замке просится дряхлая старушка (Хэтти Морахэн), которая в обмен на гостеприимство может предложить лишь красную розу. Самовлюбленный Адам, разумеется, смеется и отказывает ей, за что старушка, которая на деле оказывается волшебницей, накладывает на замок и его обитателей чары, а самого принца превращает в Чудовище. Расколдовать несчастных может лишь любовь, которая через много лет приходит в замок в лице красавицы по имени Белль (Эмма Уотсон), мечтающей о приключениях и прекрасном принце.

«Красавица и чудовище» Билла Кондона (обе части «Сумерки. Сага. Рассвет») представляет из себя не переосмысленную версию известной сказки Жанны-Мари Лепренс де Бомон, а сыгранную живыми людьми одноименную мультяшную историю, созданную в 1991 году все той же студией Дисней. Хотя в данном случае «живые люди» - определение весьма условное, поскольку на экране большую часть времени говорят, поют и пляшут персонажи, созданные с помощью компьютерной графики. К слову, графика была бы совершенно изумительной, если бы не скудная мимика «антиквариата» - Миссис Поттс (Эмма Томпсон), Чипа (Нэйтан Мак), Люмьера (Юэн МакГрегор) и Когсворта (Иэн МакКеллен). Сами актеры, появляющиеся на экране в финале буквально на 5 минут, радуют гораздо больше, чем говорящая, дублированная на русский язык, мебель.

«Красавица и чудовище»: Для тебя моя роза цвела

Эмма Уотсон в роли Белль, как это ни печально, остается заложницей образа Гермионы Грейнджер. У ее новой героини та же страсть к чтению и собственное мнение по любому вопросу, а еще она одержима идеей равенства полов, самостоятельности и независимости (как и сама Уотсон, известная феминистка). В одном из эпизодов она пытается связать ленты из говорящего гардероба (Одра МакДональд), чтобы сбежать из заточения, а в другом – из чувства противоречия (а не любопытства, как это было у героини мультфильма) нарушает запрет и идет в Западное крыло. Безусловно, Белль наделена силой духа и желанием бороться до конца, однако все это сочетается с непомерным высокомерием, заносчивостью и пренебрежением по отношению к окружающим ее в маленьком провинциальном городке людям.

Кроме того, вызывает сомнение умение Уотсон взаимодействовать с полностью нарисованными персонажами. Связь между ней и всем происходящим вокруг не чувствуется совсем – она словно играет в моноспектакле. А поскольку Чудовище в картине тоже компьютерное, то должной химии между героями не возникает, и самая главная тема – тема любви – провисает и рушится. В этом смысле наиболее выигрышной кажется французско-немецкая версия сказки с Леа Сейду и Венсаном Касселем в главных ролях.

«Красавица и чудовище»: Для тебя моя роза цвела

Даже за музыкальную составляющую фильма снова отвечал композитор Алан Менкен, обладатель восьми премий «Оскар», в том числе за «Лучшую песню» и «Лучший оригинальный саундтрек» к анимационной ленте «Красавица и чудовище» 1991 года. Старые, знакомые с детства песни были перенесены из мультфильма с незначительными изменениями. Плюс добавилось несколько новых композиций, отлично вписавшихся в общую канву. Самыми впечатляющими получились массовые музыкальные номера: сольные партии бледнеют на фоне песни о Гастоне (Люк Эванс) в кабаке, а также эпизодом подготовки и самого нападения на замок Чудовища.

Как ни парадоксально, но именно Гастон и ЛеФу (Джош Гэд) на протяжении всего фильма вызывают наибольшую симпатию. Люк Эванс в роли бывшего солдата, желающего женится на Белль, не только не раздражает, как это было в мультфильме с персонажем Гастона, но и выглядит очень мило и комично в этих своих попытках завоевать расположение первой красавицы городка, пусть даже несколько топорными, прямолинейными и жестокими методами. ЛеФу, в свою очередь, - тот самый персонаж, из-за которого в российском прокате мультфильм получил рейтинг 16+. Конечно, никакой пропаганды там и в помине нет, просто даже детское кино вынуждено подстраиваться под общественные настроения, поэтому персонаж Джоша Гэда получился добрее и мягче своего друга, он пытается отговорить Гастона от некоторых слишком суровых и бесчестных его методов.

«Красавица и чудовище»: Для тебя моя роза цвела

Что касается сюжета в целом, то он не очень сильно отличается от оригинального мультфильма, за исключением непонятно для чего введенной линии с матерью Белль и путешествием в Париж с помощью волшебной книги, что, вероятно, должно было продемонстрировать, насколько похожи жизненные пути главных героев.

Новая версия «Красавицы и чудовища» точно придется по вкусу современным детям, не очень хорошо знакомым с мультфильмом, но обожающим современную компьютерную графику и спецэффекты. А зрители постарше безусловно будут сравнивать ее с анимационным фильмом 1991 года, хотя сравнение это, к сожалению, будет не в пользу первого. В 2015 году Дисней отлично справился с конвертацией «Золушки», вложив в нее много свежих идей и заново переосмыслив классическую историю. Хотелось бы надеяться, что грядущие «Мулан» и «Русалочка» все-таки лучше передадут ощущение сказочного волшебства.


версия для печати
Ссылки по теме
Новости:
Мединский прокомментировал ситуацию с «Красавицей и чудовищем»
«Красавица и чудовище» получила рейтинг 16+
В «Красавице и Чудовище» появится первый диснеевский ЛГБТ-персонаж
«Мулан» станет героиней следующего полнометражного фильма Disney

Другие материалы:
За что мы любим Эмму Уотсон
«Я не могу рассказывать о своем парне»: Эмма Уотсон о личной жизни
«Красавица и чудовище» (2014). Рецензия
Поиск по меткам
Анна ПолибенцеваДетское кино / ДетиСказка
персоны
Джош ГэдВенсан КассельБилл КондонЮэн МакгрегорОдра МакДональдИэн МаккелленХэтти МорахэнЛеа СейдуДэн СтивенсЭмма ТомпсонЭмма УотсонЛюк Эванс
фильмы
ЗолушкаКрасавица и чудовищеКрасавица и чудовищеКрасавица и чудовищеСумерки. Сага. Рассвет: Часть 1

фотографии >>
«Красавица и чудовище»: Для тебя моя роза цвела фотографии
«Красавица и чудовище»: Для тебя моя роза цвела фотографии
«Красавица и чудовище»: Для тебя моя роза цвела фотографии
«Красавица и чудовище»: Для тебя моя роза цвела фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Юрий Иванов
18 октября ушёл из жизни актёр Юрий Иванов.
Николай Снегирёв
17 октября ушёл из жизни актёр Николай Снегирёв.
Эдуард Опарин
16 октября ушёл из жизни актёр Эдуард Опарин.
Виктор Бриц
14 октября ушёл из жизни актёр Виктор Бриц.

День рождения >>

Михаил Беспалов
Павел Галич
Андрей Голубев
Игорь Горбачёв
Евгения Козырева
Бакен Кыдыкеева
Людмила Макарова
Дмитрий Новиков (III)
Снежана Прудько
Роже Анен
Элиане Жардини
Джон Красински
Бела Лугоши
Вигго Мортенсен
Тимоти Уэст
Катарина Шюттлер
все родившиеся 20 октября >>

Афиша кино >>

Побег из Шоушенка
драма, экранизация
США, 1994
Терминатор 2: Судный день
боевик, научная фантастика, триллер
США, 1991
Raving Riot: Рейв у парламента
Грузия, Россия, 2019
Варда глазами Аньес
биография
Франция, 2019
Портрет девушки в огне
драма, исторический фильм
Франция, 2019
Сельма в городе призраков
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Мексика, 2019
Сторож
драма, триллер
Россия, 2019
Троица
драма
Россия, 2019
Я вернусь
драма
Армения, Россия, 2018
Zомбилэнд: Контрольный выстрел
комедия, фильм ужасов
США, 2019
Арахисовый сокол
драма, комедия, приключения
США, 2019
Дикая Лига
боевик, приключения
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен