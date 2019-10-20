«Красавица и чудовище»: Для тебя моя роза цвела

Эмма Уотсон предпочла Люку Эвансу Дэна Стивенса
Обильно припудренный и разукрашенный принц Адам (Дэн Стивенс
) прожигает жизнь в замке в стиле рококо: дает балы исключительно для дам и упивается роскошью и собственной красотой. Во время одного из таких увеселительных мероприятий переждать непогоду в замке просится дряхлая старушка (Хэтти Морахэн
), которая в обмен на гостеприимство может предложить лишь красную розу. Самовлюбленный Адам, разумеется, смеется и отказывает ей, за что старушка, которая на деле оказывается волшебницей, накладывает на замок и его обитателей чары, а самого принца превращает в Чудовище. Расколдовать несчастных может лишь любовь, которая через много лет приходит в замок в лице красавицы по имени Белль (Эмма Уотсон
), мечтающей о приключениях и прекрасном принце.
«Красавица и чудовище
» Билла Кондона
(обе части «Сумерки. Сага. Рассвет
») представляет из себя не переосмысленную версию известной сказки Жанны-Мари Лепренс де Бомон, а сыгранную живыми людьми одноименную мультяшную историю
, созданную в 1991 году все той же студией Дисней. Хотя в данном случае «живые люди» - определение весьма условное, поскольку на экране большую часть времени говорят, поют и пляшут персонажи, созданные с помощью компьютерной графики. К слову, графика была бы совершенно изумительной, если бы не скудная мимика «антиквариата» - Миссис Поттс (Эмма Томпсон
), Чипа (Нэйтан Мак
), Люмьера (Юэн МакГрегор
) и Когсворта (Иэн МакКеллен
). Сами актеры, появляющиеся на экране в финале буквально на 5 минут, радуют гораздо больше, чем говорящая, дублированная на русский язык, мебель.
Эмма Уотсон в роли Белль, как это ни печально, остается заложницей образа Гермионы Грейнджер. У ее новой героини та же страсть к чтению и собственное мнение по любому вопросу, а еще она одержима идеей равенства полов, самостоятельности и независимости (как и сама Уотсон, известная феминистка). В одном из эпизодов она пытается связать ленты из говорящего гардероба (Одра МакДональд
), чтобы сбежать из заточения, а в другом – из чувства противоречия (а не любопытства, как это было у героини мультфильма) нарушает запрет и идет в Западное крыло. Безусловно, Белль наделена силой духа и желанием бороться до конца, однако все это сочетается с непомерным высокомерием, заносчивостью и пренебрежением по отношению к окружающим ее в маленьком провинциальном городке людям.
Кроме того, вызывает сомнение умение Уотсон взаимодействовать с полностью нарисованными персонажами. Связь между ней и всем происходящим вокруг не чувствуется совсем – она словно играет в моноспектакле. А поскольку Чудовище в картине тоже компьютерное, то должной химии между героями не возникает, и самая главная тема – тема любви – провисает и рушится. В этом смысле наиболее выигрышной кажется французско-немецкая версия сказки
с Леа Сейду
и Венсаном Касселем
в главных ролях.
Даже за музыкальную составляющую фильма снова отвечал композитор Алан Менкен
, обладатель восьми премий «Оскар», в том числе за «Лучшую песню» и «Лучший оригинальный саундтрек» к анимационной ленте «Красавица и чудовище
» 1991 года. Старые, знакомые с детства песни были перенесены из мультфильма с незначительными изменениями. Плюс добавилось несколько новых композиций, отлично вписавшихся в общую канву. Самыми впечатляющими получились массовые музыкальные номера: сольные партии бледнеют на фоне песни о Гастоне (Люк Эванс
) в кабаке, а также эпизодом подготовки и самого нападения на замок Чудовища.
Как ни парадоксально, но именно Гастон и ЛеФу (Джош Гэд
) на протяжении всего фильма вызывают наибольшую симпатию. Люк Эванс в роли бывшего солдата, желающего женится на Белль, не только не раздражает, как это было в мультфильме с персонажем Гастона, но и выглядит очень мило и комично в этих своих попытках завоевать расположение первой красавицы городка, пусть даже несколько топорными, прямолинейными и жестокими методами. ЛеФу, в свою очередь, - тот самый персонаж, из-за которого в российском прокате мультфильм получил рейтинг 16+. Конечно, никакой пропаганды там и в помине нет, просто даже детское кино вынуждено подстраиваться под общественные настроения, поэтому персонаж Джоша Гэда получился добрее и мягче своего друга, он пытается отговорить Гастона от некоторых слишком суровых и бесчестных его методов.
Что касается сюжета в целом, то он не очень сильно отличается от оригинального мультфильма, за исключением непонятно для чего введенной линии с матерью Белль и путешествием в Париж с помощью волшебной книги, что, вероятно, должно было продемонстрировать, насколько похожи жизненные пути главных героев.
Новая версия «Красавицы и чудовища» точно придется по вкусу современным детям, не очень хорошо знакомым с мультфильмом, но обожающим современную компьютерную графику и спецэффекты. А зрители постарше безусловно будут сравнивать ее с анимационным фильмом 1991 года, хотя сравнение это, к сожалению, будет не в пользу первого. В 2015 году Дисней отлично справился
с конвертацией «Золушки», вложив в нее много свежих идей и заново переосмыслив классическую историю. Хотелось бы надеяться, что грядущие «Мулан» и «Русалочка» все-таки лучше передадут ощущение сказочного волшебства.