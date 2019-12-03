«Скрытые фигуры»: Афроамериканки вышли в дамки

Правильное до зевоты кино про расовые притеснения в NASA
1961 год. США и СССР ведут космическую гонку, и Америка, увидев по телевизору улыбку Юрия Гагарина, понимает, что отстает. Тогда NASA решает задействовать все резервы - и допустить к сверхсекретному проекту «Меркурий» «цветных» сотрудниц агентства. Математики Кэтрин Джонсон (Тараджи П. Хенсон
), Мэри Джексон (Жанель Монэ
) и Дороти Вон (Октавия Спенсер
) начинают трудиться во благо США: Кэтрин проверяет за белыми мужчинами их расчеты, Мэри занимается инженерными работами, а Дороти становится неофициальным руководителем афроамериканского отдела, куда входит еще немало женщин-специалистов. В какой-то момент даже самые скептичные люди в NASA начинают замечать, что интеллектуальные способности не связаны с цветом кожи и полом - и это событие едва ли не более значимое, чем первый орбитальный космический полёт Джона Гленна (Гленн Пауэлл
).
«Скрытые фигуры
», снятые Тедом Мелфи
по мотивам одноименного нон-фикшн романа Марго Ли Шеттерли, выступают в жанре духоподъемного правильного кино. Оттого, вероятно, фильм и окупился пятикратно в американском прокате. Период расовой сегрегации в США из XXI века выглядит особенно дико: Кэтрин приходится бегать в туалет «для цветных» в другое (неблизкое) здание, а домой возвращаться в хвосте автобуса. В NASA её тоже при любом удобном случае принимают за уборщицу, но с предубеждениями, в отличие от законов, олицетворяющих расистскую метафору «знай своё место», можно бороться при помощи таланта.
Смачно-неполиткорректное время, впрочем, оказывается всего лишь задником: Мелфи больше интересует история успеха (трёх героинь в частности и NASA вообще). В телевизоре мелькают Джон Кеннеди и Мартин Лютер Кинг, однажды в парке происходит демонстрация за права чернокожих, но всё это так и остается дежурными, уже растиражированными сценами, как эпизоды с туалетом и автобусом. «Скрытые фигуры» ни разу не выходят за пределы плаката в поддержку здравого смысла, герои которого разговаривают, как в агитроликах. - Я чернокожая женщина, - объясняет Мэри Джексон, почему в NASA всем наплевать на её знания и профессионализм. - А я поляк-еврей, чьи родители погибли в концлагере, - парирует коллега. Вот и поговорили.
При этом «Скрытые фигуры» мало интересуются собственными героинями именно как людьми, а не учеными или жертвами сегрегационной политики (здесь принято писать, что Мелфи все-таки белый). Фильм будто бы сам удивляется, а потому и восхищается уму заглавного трио. Оттого всё показанное и выглядит голой риторикой, как в «Прислуге» пятилетней давности, которая принесла «Оскар» за лучшую роль второго плана Октавии Спенсер. В этом году её снова номинировали, «Фигуры» также претендовали на статуэтки за лучший фильм и лучший адаптированный сценарий, но в соседстве с «Лунным светом
» любая награда картине Мелфи выглядела бы торжеством зашоренной политкорректности, в которой так часто обвиняют премию. Показательно, что в обеих картинах снимались певица Жанель Монэ и теперь уже «оскаровский» лауреат Махершала Али
. Достаточно поставить рядом их персонажей из «Света» и «Фигур», чтобы стало понятно, какой фильм - про людей, а какой - про правильные лозунги.