Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Босс-молокосос»: Устами младенца глаголет бизнес

Спутник телезрителя >>
4 апреля 2020
Фёдор Бондарчук озвучивает грудничка-карьериста

«Босс-молокосос»: Устами младенца глаголет бизнес

Тиму 7 лет, и у него идеальная семья. Мама с папой любят его и окружают искренней заботой: они проводят с ним всё свободное время, вместе играют, ходят в кино, а перед сном Тим привык к трём сказкам, пяти объятиям и одной песенке (Blackbird группы The Beatles). Как и все дети, он обладает богатым воображением и воспринимает окружающий мир как игру: то он исследует глубины океана, купаясь в ванной, то бороздит просторы космоса на звездолёте, когда учится кататься на велосипеде. Братика Тим не хочет: по его мнению, трёх человек для счастья вполне достаточно. Но родители решают иначе, и жизнь семьи Темплтонов однажды радикально меняется.

Новорожденного (если можно так выразиться: по сюжету дети не рождаются, а появляются с конвейера) мальчика иначе как Босс никто не называет - эта аллегория будет понятна всем молодым родителям. Грудничок становится главным в семье, по первому требованию взрослые несутся к нему со всех ног, будь то день или ночь, его слово – закон (пусть взрослые и слышат только детские крики). Однако в мультфильме студии DreamWorks у младенца есть и вторая ипостась. По сюжету Босс-молокосос – агент корпорации Baby Corp, специализирующейся на производстве детей. Их главный конкурент – корпорация «Пёсико», выпускающая щенков – грозит захватить рынок и поставить под угрозу появление новых детей.

«Босс-молокосос»: Устами младенца глаголет бизнес


Чтобы остановить «Пёсико», малышу предстоит заняться корпоративным шпионажем. Вот только ничего, кроме как руководить, он не умеет: ни читать, ни дотягивается до дверных ручек. И здесь ещё одна метафора: как и любой босс, Молокосос нуждается в умелом исполнителе, и эту миссию возьмет на себя его старший брат Тим. Не сразу. Сперва Босс будет пытаясь на него давить, подставлять и провоцировать: то шантажирует его «увольнением» из семьи за плохую успеваемость в школе, то угрожает расправиться с любимой игрушкой Тима, а то и вовсе добивается для старшего брата наказания в виде домашнего ареста. Склонить брата к сотрудничеству Боссу-молокососу удастся, лишь убедив его в том, что в случае провала операции, он останется в их семье навсегда.

Разумеется, Босс, озвученный Фёдором Бондарчуком, не первый говорящий ребёнок, появившийся на экране. Все мы помним Стьюи из «Гриффинов», на которого Босс-молокосос сильно похож снобизмом и раздражительностью. Ещё раньше в комедии Эми Хекерлинг «Уж кто бы говорил» малыш Майки комментировал личную жизнь мамы голосом Брюса Уиллиса.

«Босс-молокосос»: Устами младенца глаголет бизнес

Сюжет развивается в меру динамично и обладает всеми необходимыми для шпионского кино элементами: заговор, корпорация зла, мотивированный антагонист, погони и даже красочный взрыв. Так что на «Босса-молокососа» можно смело идти с детьми – они не заскучают. Впрочем, можно посмотреть этот мультфильм и без них: в картине много юмора и отсылок к известным кинокартинам (от «Матрицы» до «Властелина колец»). Отношения руководителя и подчинённого в частности и корпоративная культура вообще показаны с изрядной насмешкой: офисные работники узнают в малыше начальников с их мотивирующими штампами и решениями проблем в виде докладных. В довершение ко всему отметим ритмичный саундтрек Ханса Циммера, умеющего по необходимости подогревать любые эмоции.

Несмотря на стремительно развивающийся многоплановый сюжет, «Босс-молокосос» – это не только сатира на жизнь белых воротничков и не только попытка показать взрослый мир глазами ребёнка, это мультфильм о любви и о том, как больно, когда её не хватает. В финале она, конечно, торжествует – и братская, и родительская. Тим, который почти ненавидел брата, в конце концов, осознаёт, как сильно его не хватает. Тим не хочет забывать малыша-босса, которого именно он научил самому главному – быть ребёнком. А не видевший жизни без карьерного роста Босс-молокосос в конце концов понимает, что ни одна компания не заменит семью.


версия для печати
Поиск по меткам
Американское киноАнимацияЛеонид Аверин
персоны
Фёдор Бондарчук
фильмы
Босс-молокосос

фотографии >>
«Босс-молокосос»: Устами младенца глаголет бизнес фотографии
«Босс-молокосос»: Устами младенца глаголет бизнес фотографии
«Босс-молокосос»: Устами младенца глаголет бизнес фотографии
«Босс-молокосос»: Устами младенца глаголет бизнес фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Виктор Дашкевич
31 марта ушел из жизни белорусский актер Виктор Дашкевич.
Игорь Вепшковский
31 марта ушел из жизни белорусский актер Игорь Вепшковский.
Леонид Зорин
31 марта ушел из жизни драматург и писатель Леонид Зорин.
Юрий Бондарев
29 марта ушёл из жизни писатель Юрий Бондарев.
Кларина Шадько
27 марта ушла из жизни актриса Кларина Шадько.

День рождения >>

Сергей Борисов (III)
Элина Быстрицкая
Евгений Воловенко
Григоре Григориу
Сергей Ланбамин
Дмитрий Нагиев
Николай Спиридонов
Галина Шевякова
Маргарита Шубина
Роберт Дауни мл.
Джереми Ирвин
Кристин Лахти
Хит Леджер
Барри Пеппер
Энтони Перкинс
Хьюго Уивинг
все родившиеся 4 апреля >>

Афиша кино >>

Горы, солнце и любовь
комедия, мелодрама
Армения, 2019
Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
Убийства по открыткам
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер, экранизация
Великобритания, Норвегия, США, Швеция, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен