«Босс-молокосос»: Устами младенца глаголет бизнес

Фёдор Бондарчук озвучивает грудничка-карьериста
Тиму 7 лет, и у него идеальная семья. Мама с папой любят его и окружают искренней заботой: они проводят с ним всё свободное время, вместе играют, ходят в кино, а перед сном Тим привык к трём сказкам, пяти объятиям и одной песенке (Blackbird группы The Beatles). Как и все дети, он обладает богатым воображением и воспринимает окружающий мир как игру: то он исследует глубины океана, купаясь в ванной, то бороздит просторы космоса на звездолёте, когда учится кататься на велосипеде. Братика Тим не хочет: по его мнению, трёх человек для счастья вполне достаточно. Но родители решают иначе, и жизнь семьи Темплтонов однажды радикально меняется.
Новорожденного (если можно так выразиться: по сюжету дети не рождаются, а появляются с конвейера) мальчика иначе как Босс никто не называет - эта аллегория будет понятна всем молодым родителям. Грудничок становится главным в семье, по первому требованию взрослые несутся к нему со всех ног, будь то день или ночь, его слово – закон (пусть взрослые и слышат только детские крики). Однако в мультфильме студии DreamWorks у младенца есть и вторая ипостась. По сюжету Босс-молокосос – агент корпорации Baby Corp, специализирующейся на производстве детей. Их главный конкурент – корпорация «Пёсико», выпускающая щенков – грозит захватить рынок и поставить под угрозу появление новых детей.
Чтобы остановить «Пёсико», малышу предстоит заняться корпоративным шпионажем. Вот только ничего, кроме как руководить, он не умеет: ни читать, ни дотягивается до дверных ручек. И здесь ещё одна метафора: как и любой босс, Молокосос нуждается в умелом исполнителе, и эту миссию возьмет на себя его старший брат Тим. Не сразу. Сперва Босс будет пытаясь на него давить, подставлять и провоцировать: то шантажирует его «увольнением» из семьи за плохую успеваемость в школе, то угрожает расправиться с любимой игрушкой Тима, а то и вовсе добивается для старшего брата наказания в виде домашнего ареста. Склонить брата к сотрудничеству Боссу-молокососу удастся, лишь убедив его в том, что в случае провала операции, он останется в их семье навсегда.
Разумеется, Босс, озвученный Фёдором Бондарчуком
, не первый говорящий ребёнок, появившийся на экране. Все мы помним Стьюи из «Гриффинов»
, на которого Босс-молокосос сильно похож снобизмом и раздражительностью. Ещё раньше в комедии Эми Хекерлинг «Уж кто бы говорил»
малыш Майки комментировал личную жизнь мамы голосом Брюса Уиллиса
.
Сюжет развивается в меру динамично и обладает всеми необходимыми для шпионского кино элементами: заговор, корпорация зла, мотивированный антагонист, погони и даже красочный взрыв. Так что на «Босса-молокососа»
можно смело идти с детьми – они не заскучают. Впрочем, можно посмотреть этот мультфильм и без них: в картине много юмора и отсылок к известным кинокартинам (от «Матрицы»
до «Властелина колец»
). Отношения руководителя и подчинённого в частности и корпоративная культура вообще показаны с изрядной насмешкой: офисные работники узнают в малыше начальников с их мотивирующими штампами и решениями проблем в виде докладных. В довершение ко всему отметим ритмичный саундтрек Ханса Циммера
, умеющего по необходимости подогревать любые эмоции.
Несмотря на стремительно развивающийся многоплановый сюжет, «Босс-молокосос» – это не только сатира на жизнь белых воротничков и не только попытка показать взрослый мир глазами ребёнка, это мультфильм о любви и о том, как больно, когда её не хватает. В финале она, конечно, торжествует – и братская, и родительская. Тим, который почти ненавидел брата, в конце концов, осознаёт, как сильно его не хватает. Тим не хочет забывать малыша-босса, которого именно он научил самому главному – быть ребёнком. А не видевший жизни без карьерного роста Босс-молокосос в конце концов понимает, что ни одна компания не заменит семью.