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«Манчестер у моря»: Меня здесь нет

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31 мая 2019
Кейси Аффлек и его печаль в оскароносной драме

«Манчестер у моря»: Меня здесь нет

Одинокий работник жилищно-коммунальной службы (дворник, сантехник и уборщик в одном лице) по имени Ли Чандлер (Кейси Аффлек) ведет ничем не примечательное существование в Бостоне, пока однажды не получает по телефону весть о смерти старшего брата Джо (Кайл Чандлер). Эта печальная новость вынуждает его вернуться в родной Манчестер у моря, небольшой прибрежный город, до которого всего час езды на автомобиле, где все знают всех. Жители городка поглядывают на Ли осторожно, а их перешептывания намекают на произошедшие здесь в прошлом трагические события, в которых замешан младший Чандлер.

Масштаб трагедии обнаружится позже, и будет раскрываться постепенно, в ретроспективных сценах, в воспоминаниях, которые нахлынут на Ли после возвращения в места невыносимой потери, а особенно после того, как ему зачитают завещание брата – тот тайно сделал его опекуном своего единственного сына, шестнадцатилетнего Патрика (Лукас Хеджес). Таким нехитрым образом знавший о надвигающейся кончине Джо хотел позаботится о них обоих, но последовать наказу покойного непросто: Ли вынужден искать с племянником общий язык и пытаться устроить его жизнь, несмотря на собственные обострившиеся болевые атаки.

«Манчестер у моря»: Меня здесь нет


Премьера камерной драмы «Манчестер у моря» режиссёра и сценариста Кеннета Лонергана состоялась на кинофестивале Сандэнс в январе 2016 года, и с тех пор картина заработала высокую оценку мировой прессы, «Золотой Глобус», премию BAFTA, 6 номинаций на «Оскар» (американские академики в итоге присудили два - за лучший сценарий и лучшую мужскую роль). Изначально сыграть Ли Чандлера планировал один из продюсеров картины Мэтт Деймон, но в итоге он нашел в себе мужество отказаться от роли в пользу старого друга Кейси Аффлека. Выбор ведущего актера во многом и определил последующий успех фильма. Кейси абсолютно гениально и самозабвенно воплотил на экране образ человека с дырой в душе, живущего в добровольном изгнании с невыносимым чувством вины, печали и отвращения к себе – это беспрекословно выдающаяся актерская работа, заслуживающая и «Оскар», и «Золотой глобус», и все прочие награды.

Впервые мы встречаем Ли в многоквартирном доме, вяло переругивающегося с жильцами, для которых он выполняет самую грязную работу: выносит мусор, прочищает трубы канализации, сгребает снег. Его сутулая походка, поднятые плечи и взгляд, направленный внутрь себя, выдает в нем человека особой судьбы - печального, замкнутого, опустошенного. Известие о смерти брата он воспринимает сдержанно, но похоронные хлопоты, соприкосновения с Патриком, а позднее и встреча с бывшей женой (Мишель Уильямс) вытаскивают наружу то, что он старается скрыть, то, что отзывается такой болью в сердце, с которой ни один человек в мире, казалось бы, не способен справиться.

«Манчестер у моря»: Меня здесь нет

Потерявший отца Патрик оказывается в зависимости от нелюдимого дяди, и ему совсем не нравится, что Ли собирается увезти его в Бостон. Патрик пытается наладить отношения с матерью, бывшей алкоголичкой (Гретхен Мол), после курса лечения собравшейся замуж во второй раз за слишком приятного и слишком религиозного человека. Он хочет жить дальше в Манчестере - играть в хоккейной команде и рок-группе, встречаться с девушками, а еще – отремонтировать лодку отца, что требует дополнительных вложений. Ли же привык к затворничеству, закостенел от горя, и теперь ему приходится неохотно и мучительно вылезать из раковины. Так решил Джо, он все продумал: не имея возможности повлиять на брата все последние примерно 10 лет, он активно помогает ему вернуться к жизни уже после кончины.

«Манчестер у моря» - кино душераздирающее, но не слезливое, в нем много теплоты, есть место юмору, а живые диалоги, точные интонации и вполне осязаемая боль заставляют сопереживать героям в полной мере, до сердечной дрожи, что делает картину чистым произведением искусства. В фильме нет рецептов счастья и нет ответа на вопрос, как пережить боль, - так и в жизни его нет и никогда не будет. Но мы становимся свидетелями того, как человек, поставивший на себе крест, находит мужество оторвать глаза от пола, и к нему начинает возвращается смысл жизни. Скорее всего, он вернется не скоро, быть может, никогда не вернется до конца. Но первый шаг сделан, надежда есть.


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