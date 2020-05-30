«Могучие рейнджеры»: Выше радуги

Почему возвращение могучей кучки из популярного сериала не вызывает радости
Группа ребятишек находит на золотом руднике диво дивное - цветные камешки, способные превратить их в Могучих
Райдеров
рейнджеров. Вот только для того, чтобы использовать свои сверхспособности (нечеловеческую силу, умение далеко прыгать и владение рукопашным боем), им нужно как следует потрудиться. А как научатся - их сразу бросят в бой со злодейкой Ритой Репульсой (Элизабет Бэнкс
), мечтающей добраться до мощного артефакта, спрятанного под небольшим городком, откуда родом наши детишки. Она готова стереть поселение в золотой порошок, и только пятеро подростков обладают навыками и, главное, специальными роботами, именуемыми Зордами, для её укрощения.
У «Могучих рейнджеров»
довольно неплохая судьба и приличная фанатская группа поддержки. Появившись впервые в 1993 году стараниями компании Saban, решившей перенести на американскую землю сюжет популярного японского телешоу «Супер Сэнтай»
, за четверть века серия обзавелась бесконечным множеством сериалов и парочкой кинолент, и на ней выросло немало благодарных зрителей. Так что появление нового полнометражного фильма об этих супергероях вполне закономерно. Тем более, в эпоху повальной ремейкизации и сиквелизации.
Всё бы ничего, да вот только современный зритель давно устал от ремейков, которые из-за клише больше похожи не на оригиналы, а друг на друга. Из фильма в фильм кочуют неразумные подростки вроде Скотта и Сары Райдеров
и соответствующие сюжеты. Но если во Вселенной игры Mass Effect
молодёжь появилась впервые и всё мгновенно испортила, то «Могучие рейнджеры», которым, как и персонажам «Андромеды»
, также пришлось ощутить на себе всю прелесть знакомства с пришельцами, с первых серий молоды и красивы. Что, впрочем, всё равно никак не спасает фильм Дина Израэлайта
от банальщины и вездесущей толерантности. Даже несмотря на то, что костяк сюжета явно слизан с культовой ленты Джона Хьюза «Клуб "Завтрак"»
, и на попытку придать характерам объёмность посредством типичной посиделки у костра. Из-за неё-то в российском прокате картине и влепили рейтинг 18+, поскольку именно в этой сцене выясняется, что Жёлтый рейнджер (Бекки Джи
) - лесбиянка.
Обычному зрителю, не знакомому с серией, будет до лампочки на немалое количество шуток и цитат из первоисточника. Хотя создатели картины успели не только помянуть добрым словом старых рейнджеров, но и «проехаться» по «Трансформерам»
, и забежать на пару минут на территорию «Чужого»
, и про кантри вспомнить. Беда только в том, что всё это получилось натужно и без огонька, словно идеи иссякли ещё на уровне сценария, несмотря на солидную предысторию. Да и в целом герои получились пусть и очеловеченные, но абсолютно не претендующие на звание супергероев. Казалось бы, это хорошо - перед нами люди из плоти и крови вроде Брюса Уэйна
без костюма Бэтмена
. Вот только это не люди, а толерантные пустышки, и хорошего в этом мало. В итоге получился стандартный набор для выброса в шлюз, который не спасли ни Брайан Крэнстон
, ни Элизабет Бэнкс, ни смазливые молоденькие личики.
обсуждение >>