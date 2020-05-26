«Демон внутри»: Вскрытие покажет

Почти гениальный хоррор
В ходе расследования массового убийства был найден труп девушки, который не смогли опознать. Дабы выяснить хоть что-то о неизвестной, тело доставили в морг к семейству потомственных паталогоанатомов - Томми Тильдена (Брайан Кокс
) и его сына Остина (Эмиль Хирш
). Оба уже собирались отдыхать, но не тут-то было - свежий труп преподнёс им множество сюрпризов и секретов. Несмотря на то, что при беглом осмотре Джейн Доу (Олуэн Катрин Келли
) казалась вполне обычной, внутри она полностью изувечена, а на обратной стороне кожи и вовсе обнаружились странные письмена. Постепенно рационально мыслящие Тильдены приходят к выводу, что они впервые столкнулись со сверхъестественным, и, вполне возможно, для них это последний день жизни.
В 2010 году норвежец Андре Овредал
порадовал ценителей странных сюжетов мокьюментари-хоррором «Охотники на троллей»
, после чего пропал на 6 лет для того, чтобы внезапно всплыть на поверхность с англоязычным дебютом - невероятно атмосферным ужастиком «Демон внутри»
. Поводом для новой картины стало «Заклятие» Джеймса Вана
- режиссёр после его просмотра выпросил для себя что-нибудь похожее, и ему предложили сценарий Йена Б. Голдберга
и Ричарда Наинга
, ранее сочинивших перипетии неплохого сериала «Мёртвое тело»
. Изначально роль Тильдена-старшего была закреплена за Мартином Шином
, но тот так и не смог найти время для этого камерного хоррора, и ему нашли замену в лице Брайана Кокса
, который с Эмилем Хиршем
создал довольно убедительный дуэт.
Картина Андре Овредала
поражает, прежде всего, свежестью подхода к давно известному материалу. Во-первых, на первом плане, наконец-то, оказались паталогоанатомы, давно просившиеся на ключевую роль в хоррор-жанре, но почему-то остававшиеся в тени дантистов и иже с ними. Они детально, почти литературно, исследуют тело, и зрителю убедительно демонстрируется вся их «кухня». Во-вторых, в качестве демонического артефакта вместо всевозможных кукол, ламп и прочих бытовых принадлежностей задействовано человеческое, а точнее, женское тело, которое, как мы знаем, представляет собой «сосуд греха». Эти два компонента удачно соединяются с камерностью. Действие не выходит за рамки дома, где нашли тело, и собственно морга, что порождает атмосферность и мурашки аж где-то в районе желудке. При этом натуралистичность подаётся умеренными дозами и именно там, где следует - при вскрытии Джейн Доу (в оригинале, кстати, фильм так и называется). Помимо этого здесь немаловажную роль играет и психология. Сами понимаете: морг, ночь и непонятный труп могут привести к психическим срывам, но настоящие профессионалы борются с паникой почти до самого конца, попутно раскрываясь как личности.
У Овредала
получился бы почти гениальный хоррор, если бы не раскрытие тайны мёртвого тела. Не стоило раскрывать все его секреты, да и вообще лучше бы оно осталось полной загадкой для зрителя. Но, к сожалению, главные герои нам всё объяснили, и обещание продолжения, на которое намекает открытый финал, уже не так радует. Хотя это не мешает гордости за талантливого норвежца, ведь ему удалось сделать хорошее кино практически из ничего.
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