ревью

Триумф воли на Берлинале-2020: Алексей Филиппов о фильме «ДАУ. Наташа»

28 февраля исполнилось 100 лет со дня рождения знаменитого советского актёра.

«Отверженные» Ладжа Ли получили четыре «Сезара»

«Собачья жизнь»: Не все псы попадают в рай

Исполнилось 100 лет со дня рождения легендарной французской актрисы.

История о первой любви в альтернативной Англии 21 века, где общество расколол расизм.

Роман Полански стал лучшим режиссёром по версии французской киноакадемии

Ролики фильмов

«Феи: Тайна страны драконов»

Принцесса Сурах и ее спутники отправятся в путешествие для спасения сказочной страны Баяла.