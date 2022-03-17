«Танцы насмерть»: Ты у меня попляшешь

Почему русские «Голодные игры» не удались
Действие происходит в разрушенной до основания Москве будущего, после, вероятно, ядерного катаклизма. Население влачит жалкое существование, одевается в лохмотья, гопники будущего гоняются друг за другом с криками «Это мои фильтры», на территории
старого завода
центральной площади юродивый предлагает всем одуматься. В общем, дикие нравы, статисты старательно изображают мир «Безумного Макса
» и «Трудно быть Богом
» (на выбор, кто что смотрел). Во всем городе уцелело только одно здание — российская Академия Наук на Ленинском проспекте, в ней расположен некий бункер для элиты, стерильный, как космический корабль. Его обитателям жилось бы очень скучно, если бы не высокотехнологичная арена, на которой время от времени происходят танцевальные батлы на выживание.
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«Танцы насмерть» Андрея Волгина
Танцевальная платформа выкачивает энергию из проигравших, победитель остается жить, а его соперник распадается на атомы. Как это работает, объясняется довольно сумбурно, не спрашивайте. Танцы на арене транслируются в массы по телеку как некий священный ритуал, призванный утихомирить Мать-Землю, принести жертву ее Ядру, а на самом деле, конечно, вся энергия идет на поддержание жизни кучки избранных. Среди них распорядитель (Александр Тютин
), жрец (Геша Меньшиков
), еще пара шишек (Денис Шведов
, Агния Дитковските
) и победители предыдущих турниров, больше похожие на мебель, чем на хороших танцоров. Остальные живут за забором, наблюдают за танцами по мониторам — все в точности, как в «Голодных играх
», связи с которыми авторы фильма не отрицают.
Вынужденным участником одного из турниров становится парень по имени Костя (Иван Жвакин
), сообщить про которого дополнительно нам нечего, кроме того, что в начале фильма его подвесили вверх ногами безымянные негодяи. Бороться Косте придется с подловатым Артемом (Никита Волков
) и похожей даже внешне на героиню «Игр»
Аней (Лукерья Ильяшенко
). В команде есть еще четверо молодых людей, но они произносят так мало реплик, что сразу понятно — проживут недолго (особенно жалко японочку, не проронившую ни слова). Героический Костя оперативно влюбляется в Аню, которая оказывается дочерью распорядителя. Она подозревает, что дела нечисты, а благополучие элиты обусловлено страданиями народа, и хочет выиграть, чтобы узнать правду (избранным, в отличие от зрителей, рассказывают все как есть). Разумеется, в финале Аня и Костя останутся на ринге вдвоем, но не надо паники, если вы смотрели «Голодные игры», то знаете, чем все закончится.
«Танцы насмерть
» задуманы как франшиза, по технологическому уровню не уступающая голливудским блокбастерам. Хочется верить, что на продолжение авторы не осмелятся, — фильм поборется в конкурентной схватке за титул самого беспомощного творения года с «Защитниками
». Оправдать нестыковки сюжета, алогичное поведение героев и бестолковые диалоги нельзя ни расчетом на глупенькую аудиторию 12+, ни суперскромным бюджетом. Похоже, он целиком пошел на художественное решение: все, что можно похвалить в фильме, — это компьютерные развалины Москва-сити, панорамы добитой апокалипсисом столицы, костюмы, грим диджея (шоумен Никита Дювбанов
). Увы, ничего не работает, если вместо внятного связного сюжета нужно додумывать весь фильм за авторов. Выпустили бы тогда лучше коллекцию одежды вместо кино.
В начале производственного цикла продюсеры проекта утверждали, что проект «интереснее уже тем, что не является экранизацией модного подросткового бестселлера, а представляет собой оригинальную продюсерскую идею. Когда вы потом посмотрите этот фильм, он будет радикально отличаться от голливудских молодежных франшиз
». Ругать молодую компанию, как говорится, все равно, что бить детей, — но зритель в паспорт заглядывать не будет и спуску отечественному продукту не даст. Поэтому хотелось бы верить, что авторы и продюсеры компании пройдут этот крестный путь до конца, снесут терпеливо не один ушат помоев от зрителей и журналистов, сделают выводы и подойдут к следующим проектам более ответственно. Сложное начало, но планы очень амбициозные, а ниша Сарика Андреасяна
в отечественном кино уже занята. Надо искать свою.
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