Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Жена смотрителя зоопарка»: О Холокосте - или хорошо, или никак

Спутник телезрителя >>
23 мая 2019
Скромный фильм по нескромному поводу

«Жена смотрителя зоопарка»: О Холокосте - или хорошо, или никак

Когда-нибудь, лет так через 300-400, события Второй мировой войны и связанный с ней Холокост, может, и приобретут былинный оттенок, станут для будущих поколений просто историей, как для ныне живущих европейцев – Тридцатилетняя война, а для русских – татаро-монгольское иго. Но сейчас, пока связь времен еще жива, всякое выказывание на эту тему – чрезвычайно избитую и чрезвычайно же болезненную – по-прежнему считается актуальным. Это и понятно: раны не зажили. Прения то стихают, то закипают вновь, подстегиваемые неосторожной репликой какой-нибудь знаменитости. Трудно не быть услышанным, касаясь столь больного предмета. Снимая о нем фильм. Но какой соблазн! Сложность только в том, что художник не может и не должен ограничиться фразой «мои соболезнования», иначе какой он, к чертям, художник. А ответить убедительно на вопрос «зачем?» получается далеко не у всех. Вот и выходит то, что выходит: творцы трудятся, вынашивают, а черствая публика, знай, обвиняет их во всех смертных грехах, включая желание спекульнуть слезоточивой темой.

Не успели еще основательно утрамбоваться мнения о «Рае» Кончаловского, что это такое было – настоящее-сокровенное или красоты необыкновенной, но все же трюк, как вот уже на экраны выходит новый фильм той же тематики. На этот раз большого кипиша, правда, не ожидается. Фильм «Жена смотрителя зоопарка», чешско-британо-американская копродукция, из совершенно другой весовой категории, нежели детище мэтра мирового кино. Для своего «месседжа» новозеландский режиссер Ники Каро, автор фэнтези про бургундских виноделов, истории о сексуальных домогательствах на шахте, спортивной драмы про трудных детей и еще ряда «мелкотемных» вещиц, выбрала фрагмент из биографии реальных смотрителей Варшавского зоопарка супругов Жабинских. В годы фашистской оккупации Польши они укрыли в своем доме при зоопарке около 300 евреев. История этого подвига и пошла в ход.

«Жена смотрителя зоопарка»: О Холокосте - или хорошо, или никак

Ключевая фигура сюжета - Антонина Жабинская (Джессика Честейн). Все происходящее мы видим ее глазами. Она первая предлагает мужу Яну (Даниэль Брюль) спрятать еврейскую подругу у себя дома. Она придумывает устроить свиноферму, якобы для нужд немецкой армии, а на самом деле -для прикрытия. Жабинские тайком перевозят людей из гетто на территорию зоопарка, а затем помогают им бежать, ежедневно рискуя жизнью. Ситуация осложняется тем, что в Антонину влюблен бывший друг семьи, а ныне высокопоставленный чиновник нацистской канцелярии Лутц Хек. Жабинские зависят от него, и это порождает трудности «особого» рода: домогательства Лутца, ревность мужа, душевные страдания Антонины.

Нам рассказывают эту историю торопливо, предсказуемо, немного наивно, адаптируя ужасы нацизма под формат женского кино про войну. В этой механике событий нет места полутонам, сложным характерам, авторским «пометкам на полях». Следя за перипетиями сюжета, зритель может почувствовать себя неуютно, но не от беспокойства за судьбы героев. Совсем наоборот. Там, где должно сострадать, испытывать боль, страх, вообще какие-то эмоции, ты почему-то ничего не чувствуешь и коришь себя за черствость, хотя едва ли в этом виноват.

«Жена смотрителя зоопарка»: О Холокосте - или хорошо, или никак

На самом деле это очень странный фильм. В нем нет атмосферы. Не той атмосферы, какой любят щегольнуть режиссеры «арт-хаусники», а как бы нет самого воздуха. О смене времен года мы узнаем по цвету листьев и наличию/отсутствию снега, о том, что надо начинать бояться, по словам героев и их напряженным лицам. Предательские мелочи, от которых поначалу отмахиваешься, постепенно набирают критическую массу: не сходящая с губ Джессики Честейн помада; ее (Антонины, то есть) славный малыш, к концу оккупации сменившийся довольно упитанным подростком; одинаковые стулья в руках массовки, «сгоняемой» в гетто. Человеку, который прячет беглецов в баке с пищевыми отходами, хочется сделать замечание, чтоб присыпал их картофельными очистками получше.

Антифашистская драма окончательно превращается в балаган. Но и кровавого месива, какое бывает в дешевых фильмах про войну, здесь тоже не найти. Война в «Жене» почти бескровна, если не считать сцен убийства животных. Но есть и другая проблема. Российскую публику вообще сложно разжалобить. Народ у нас суровый, без сантиментов, всякое повидавший на своем веку. Тут не принято долго скорбеть даже о совсем недавних трагедиях (если только сигнал не спускается сверху). А вы говорите – кино про холокост...


версия для печати
Ссылки по теме
Рецензии:
«Рай»
Поиск по меткам
Американское киноБиография / БайопикЕлена Юртаева
персоны
Даниэль БрюльАндрей ПарехДжессика Честейн
фильмы
Жена смотрителя зоопарка

фотографии >>
«Жена смотрителя зоопарка»: О Холокосте - или хорошо, или никак фотографии
«Жена смотрителя зоопарка»: О Холокосте - или хорошо, или никак фотографии
«Жена смотрителя зоопарка»: О Холокосте - или хорошо, или никак фотографии
«Жена смотрителя зоопарка»: О Холокосте - или хорошо, или никак фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 8
Юнкер Ничволодов (Москва)   24.04.2017 - 14:11
Есть журналисты, которые пишут виртуозно, но не умеют придумывать заголовки. Есть ребята, которым за заголовки и платят, - это высший пилотаж, одной фразой или одним словом - в яблочко. Есть редактор,... читать далее>>
№ 7
Amie du Soleil   14.04.2017 - 21:53
Меня умиляют лица, которые продвигают эту тему с 6 млн евреев и неизмеримо большим количеством погибших русских, украинцев, белорусов, поляков. Вы серьезно не понимаете в чем было принципиальное отличие... читать далее>>
№ 6
ВЛАДЪ (Санкт-Петербург)   14.04.2017 - 14:23
... Потому что русских людей снова опустили до уровня скотов... Только это скот шибко терпеливый... читать далее>>
№ 5
Света из Владимира   14.04.2017 - 12:49
... Вот когда русских будет значительно меньше количественно, тогда наверное, что-то изменится. Вообще-то это нормально - ценить каждую жизнь. Никто не запрещает ,,ныть" и не заставляет радоваться... читать далее>>
№ 4
ВЛАДЪ (Санкт-Петербург)   14.04.2017 - 11:29
... Евреев 3-4 миллиона убили, русский 30 миллионов и ни один не ноет про холохост русских. Туфта это всё полная. Просто сейчас эти хитрозадые все деньги к рукам прибрали, почти все фильмы спонсируют,... читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Юри Аарма
21 мая трагически погиб актёр Юри Аарма.

День рождения >>

Дмитрий Богдан
Лариса Гузеева
Нелли Корниенко
Лариса Кронберг
Надир Малишевский
Евгений Сытый
Гунарс Цилинский (Цилинскис)
Родион Юрин
Элла Ярошевская
Ги Делорм
Джоан Коллинз
Герберт Маршалл
Лена Нюман
Джон Пэйн
Антони Фертнер
Улла Якобсон
все родившиеся 23 мая >>

Афиша кино >>

То, что никто не видит
научная фантастика, триллер
Латвия, 2016
Аладдин
приключения, сказка, фэнтези
США, 2019
Весёлая ферма
детский фильм, семейное кино
Норвегия, 2018
Гори, гори ясно
фильм ужасов
США, 2019
Игрища престолов
комедия
США, 2019
Красивый, плохой, злой
биография, драма, криминальный фильм
США, 2019
Плейбой под прикрытием
боевик, комедия, криминальный фильм, экранизация
Франция, 2018
Ядовитая роза
детектив, криминальный фильм, триллер, экранизация
Италия, США, 2019
Джон Уик 3
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Золотая молодёжь
драма
Бельгия, Франция, 2019
Королева сердец
драма
Дания, Швеция, 2019
SuperЗять
комедия
Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен