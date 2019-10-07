«Форсаж 8»: Мужики и дороги

Вин Дизель и Дуйэн «Скала» Джонсон снова за рулем
Ушедший на покой Доминик Торрето (Вин Дизель
) тихо и мирно проводил время с женой Летти (Мишель Родригес
) на Кубе. То есть тихо и мирно, если не считать, что на первых минутах фильма Доминик отвечает на вызов местного паренька и уделывает его в гонке, причем на горящей машине и почти не запачкав белые штаны. Но покой Торрето только снится - в крышку его капота постучала загадочная дредастая блондинка по кличке Сайфер (Шарлиз Терон
) и сделала ему предложение, от которого невозможно отказаться. Доминик скрепя сердце предает Летти и лучших друзей - и начинает собирать для нового шефа ядерное оружие по всему миру, от Берлина и Нью-Йорка до русской полярной станции с поэтичным названием Владово. Люк Хоббс (Дуйэн «Скала» Джонсон
), Роман Пирс (Тайрез Гибсон
) и остальные члены команды Доминика теперь вынуждены объединиться с недавним злейшим врагом Деккардом Шоу (Джейсон Стэтэм
) и под демократичным командованием мистера Никто из спецслужб (Курт Рассел
) отправиться в погоню за вчерашним другом.
Думается, что настоящим поклонникам франшизы «Форсаж
» совершенно не важны сюжетные рельсы – лишь бы от трюков перехватывало дыхание, автомобили были покрасивей, да взрывы поярче. В восьмой части всего вышеперечисленного есть в избытке. За режиссуру отвечал Ф. Гэри Грей
, снявший культовые «Пятницу
» и «Голос улиц
», а также кучу рэп-клипов. На его месте мог быть и Джастин Лин
, создатель предыдущего фильма, и Джеймс Ван
– от остальных частей новая не сильно отличается. Впрочем, у Вана все же звучала нотка грусти, не присущая другим «Форсажам» – пока снимали фильм, погиб актер Пол Уокер
, друг Дизеля на экране и в жизни, – но на обилие трюков это никак не влияло. У Грея они стали еще безумнее, если такое вообще возможно. Если раньше герои мчались на дикой скорости, волоча за джипами высекающий искры сейф, и прыгали с парашютами, не вылезая из-за руля автомобиля, то теперь они уже могут отфуболить ногой торпеду и обогнать самонаводящуюся ракету. А главное, что все это смотрится более лихо, чем последние фильмы
про Джеймса Бонда и невыполнимую миссию
.
Судите сами. «Скала» и Стэтэм меряются остроумием и мачизмом. Лудакрис
и Гибсон под бегущие цифры обратного отсчета учатся читать по-русски прямо в подводной лодке. Дизель грозно глядит исподлобья и в результате, конечно, переигрывает всех – правда, не с помощью актерского таланта, а как персонаж; он здесь великий комбинатор, почти что Макиавелли. Шарлиз Терон просто очень красивая, даже и со странной прической. Прекрасная Хелен Миррен
за пару минут экранного времени учит Стэтэма слушать маму. Сын Клинта Иствуда играет помощника Курта Рассела, Никто-младшего. «Бентли» разлетаются на запчасти. В какой-то момент на следующий по улицам Нью-Йорка кортеж русского министра обороны идет натуральный дождь из машин. «Я тебе так врежу, что ты будешь зубы чистить через задний проход
». «Ялта? Как они вообще такие названия придумывают?
». И не будем забывать про новый вид серфинга по льду. В общем, это оживший «мокрый сон» 12-летнего подростка, мечтающего если не о красивой жизни, то уж точно о крутой тачке и классной телке. Не очень понятно, зачем Сайферу столько ядерного оружия, да и недолгое появление Люка Эванса
явно было нужно только для радости верных фэнов, но зачем поверять алгеброй гармонию, а тем более, логикой – крутизну?
Кстати, героиня Терон ушла от рук правосудия и остается надеяться, что мы увидим ее в следующей части (говорят - предпоследней). Как говорится, а ты два года подожди.