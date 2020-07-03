Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Кухня. Последняя битва»: Повар Путина

Спутник телезрителя >>
3 июля 2020
Сериал «Кухня» был запущен на СТС в 2012 году. За шесть сезонов зрителям представили в общей сложности 120 эпизодов; кроме того, в 2013-м в прокат вышла полнометражная лента «Кухня в Париже», а в 2016-м в эфир выпустили сериал-ответвление «Отель Элеон». Новую кинокартину, премьера которой состоится в апреле 2017-го, снабдили подзаголовком «Последняя битва», чтобы сразу было понятно: ставки повысились.

«Кухня. Последняя битва»: Повар Путина

Шеф-повар Виктор Баринов (Дмитрий Назаров) мечтает кормить президента РФ, а пока скучает на даче. С верхов, однако, ему поступает другое предложение: отправиться в Сочи на международный кулинарный турнир и всех победить. Баринов состязаться с другими поварами не желает, но внезапно в его жизни появляется взрослый сын Иван (Кирилл Ковбас), которого Виктор прежде не видел. Иван оказывается хакером, за ним охотятся органы охраны правопорядка, и отец вдруг понимает: единственный способ отмазать ребенка от тюрьмы – это поехать-таки в Сочи и уделать там прочих поваров, собравшихся со всего света.

Можно проявить добросердечность и сказать, что главная проблема новой «Кухни» - феерический пролог, с которым само повествование сравниться не может. Судите сами: картина начинается с официального приема, на котором Виктор Баринов подает президенту и китайской делегации камчатского краба. Однако членистоногое вдруг оживает и, угрожающе шевеля клешнями, ползет к главе государства (авторы таким образом ловко обыгрывают мем «Путин - краб», всего-то добавив в него союз «и»). Баринову ничего не остается, кроме как запрыгнуть на стол и вонзить в животное нож с той же яростью, с какой герои эпических саг вонзают мечи в драконов.

«Кухня. Последняя битва»: Повар Путина

Весь хронометраж оставаясь на территории треша, «Последняя битва», увы, не достигает высот, заданных в сцене сражения с крабом. В новой «Кухне» много шутят примерно на уровне 12-леток (в частности, Ковбас приклеивает к унитазу повара из сборной Франции в исполнении Анфисы Черных), фальшиво разыгрывают любовь (что родительскую, что романтическую, за которую, кстати, отвечают те же Ковбас и Черных) и время от времени красиво кулинарят – но о кухонной красоте хотелось бы поговорить отдельно.

Приготовленные героями блюда отлично бы смотрелись на страницах меню какого-нибудь дорогого ресторана или на рекламном постере – но не столь выигрышно выглядят на большом экране. По крайней мере, стимулировать аппетит эти глянцевые завитушки неспособны. Поскольку они еще и обильно приправлены продакт-плейсментом, остается воспринимать новую «Кухню» как растянутый почти до двух часов рекламный ролик. Только не очень понятно, что именно он рекламирует: собственно, франшизу, телеканал СТС или лично Дмитрия Нагиева, который здесь выполняет функцию ведущего на сочинском турнире.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Смотреть онлайн:
сериал Кухня
Кухня в Париже
сериал Отель Элеон


Новости:
Дмитрия Нагиева похитили джигиты
Закончились съёмки фильма «Кухня. Последняя битва»
«Кухня. Последняя битва»: продолжение сериала развернётся на большом экране

Рецензии:
«Кухня в Париже»: Смесь французского с нижегородским
«Отель Элеон»: Нельзя в ресторан зайти дважды
«Кухня». Пятый сезон: Едим не дома
«Кухня»: 6 сезон. Закрыто на обед
Поиск по меткам
КомедияРоссийские фильмыСергей Оболонковсиквел
персоны
Кирилл КовбасДмитрий НагиевДмитрий НазаровАнфиса Черных
фильмы
Кухня (все сезоны)Кухня в ПарижеКухня. Последняя битваОтель Элеон (все сезоны)

фотографии >>
«Кухня. Последняя битва»: Повар Путина фотографии
«Кухня. Последняя битва»: Повар Путина фотографии
«Кухня. Последняя битва»: Повар Путина фотографии
«Кухня. Последняя битва»: Повар Путина фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Виктор Проскурин
30 июня ушёл из жизни актёр Виктор Проскурин.

День рождения >>

Анна Андрусенко
Сергей Бадюк
Геннадий Корольков
Анна Михайловская
Евгения Нохрина
Денис Рожков
Алексей Серебряков
Наталья Тенякова
Анастасия Тюнина
Гедеон Буркхард
Том Круз
Ян Махульский
Конни Нильсен
Людивин Санье
Шоуни Смит
Томми Фланаган
все родившиеся 3 июля >>

Афиша кино >>

Мисс Плохое поведение
драма, комедия, экранизация
Великобритания, 2020
Кровь машин
музыкальный фильм, научная фантастика, приключения
Франция, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

«Основание»
Ролики фильмов
«Основание»
Юная девушка оправляется в грандиозное путешествие, чтобы сохранить знания человечества для будущих поколений.
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен