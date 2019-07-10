«Затерянный город Z»: Джунгли зовут

Новая лента Джеймса Грэя «Затерянный город Z» (The Lost City of Z) - самая крупной работа режиссера, который ранее предпочитал более камерные проекты. Впрочем, вряд ли кто-то еще бы подобрал правильную интонацию для истории Перси Фосетта - британского топографа, пропавшего с сыном Джеком в бассейне Амазонии в 1925 году во время поисков загадочного города древней цивилизации.
В 1906 году Королевское географическое общество направляет майора Перси Фосетта (Чарли Ханнэм
) в Боливию, чтобы нанести на карту неизведанные территории. Фосетт, мечтающий восстановить доброе имя семьи, подпятнанное пьяницей-отцом, некогда членом КГО, соглашается. Сердечно попрощавшись с женой Ниной (Сиенна Миллер
) и маленьким сыном Джеком, Перси отправляется в экспедицию, откуда вернется зараженный идефиксом - найти древний золотой город, построенный в джунглях предположительно раньше, чем возникла западная культура. К 1925 году в его резюме окажется еще одна экспедиция и Первая Мировая, а семейство пополнится сыном и дочерью - Брайаном и Джоан.
«Затерянный город» с первых кадров кажется Грэю велик: как будто на подростка напялили отцовскую униформу, кое-где подогнав. Размашистая история, охватывающая первую четверть ХХ века, - легко представить, как любой другой постановщик с помпой заставляет камеру летать над дождливыми лесами, намагничивает диалоги в диких условиях досужим экзистенциализмом, а из военной главы фосеттовской жизни делает мясорубку. Скромник Грэй, шесть лет бившийся над адаптацией одноименного нон-фикшн-романа Дэвида Гранна, почти не поднимает голоса, да и камеру - она смотрит героям в глаза, иногда подкрадывается чуть-чуть снизу и совсем редко оказывается на небольшом возвышении.
Для режиссера «Любовников
» эта история не про цивилизацию и дикарей, не про мужскую витальность или триумф воли, а отчасти старомодная, но вполне искренняя легенда о погоне за мечтой - одержимой и беззаветной. Сменившей в главной роли Брэда Питта
Чарли Ханнэм, а также неузнаваемый в бороде Роберт Паттинсон
идеально вписываются в героический канон Хаггарда и Конан Дойла, друзей реального Перси Фосетта (последний сочинял «Затерянный мир» по мотивам баек приятеля). Грэй же, умудрившийся даже в сценах посреди джунглей создать эффект разговора в номерах, наполняет камерное пространство фильма тенями больших произведений - от «Моби Дика» до «Фицкарральдо» (например, в дождливых лесах возникает боливийский карлик, приглашающий британских путешественников в оперу). Именно в такой партитуре - без удушающего пафоса, пересмешничества или искр безумия в глазах - «Затерянный город» можно по-настоящему полюбить.