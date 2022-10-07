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«Перестрелка»: Человек человеку ствол

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7 октября 2022
Киллиан Мерфи, Бри Ларсон и Арми Хаммер палят друг в друга

«Перестрелка»: Человек человеку ствол

1978 год, Бостон. В город, известный ирландскими общинами, приезжает боец ИРА Крис (Киллиан Мерфи), чтобы приобрести винтовок для освободительной борьбы против Великобритании. Американские поставщики назначают встречу в заброшенном ангаре на окраине города, куда Криса сопровождает гоп-компания, включающая в себя бестолкового наркомана Стиво (Сэм Райли) и боевитую блондинку Джастин (Бри Ларсон), которую в шутку подозревают в работе на ФБР. В ангаре их ждет не менее пестрая команда во главе с выкобенистым торговцем оружием Верноном (Шарлто Копли) и чопорным и витиевато изъясняющимся бородачом Ордом (Арми Хаммер). Встреча сразу не задается: американцы пытаются продать ИРА не те винтовки, какие договаривались, — и дальше ситуация всё больше начинает напоминает барбекю на пороховой бочке. От слов к выстрелам оба коллектива переходят быстро и охотно.

Смотреть онлайн «Перестрелка» Бена Уитли
Британец Бен Уитли, известный малобюджетными триллерами и черными комедиями, в прошлом году добрался до Голливуда и снял «Высотку» по антиутопии Джеймса Балларда. Спустя год он снова окунулся в неспокойные 70-е, на этот раз с черной комедией, вооруженной суровыми шутками и обильной неловкой пальбой. «Перестрелка» рядится в пиджак Нового Голливуда, особо и не скрывая любви к огнестрельным исследованиям человеческого характера имени Сэма Пекинпа. Источников вдохновения, впрочем, у Уитли целая обойма: пуля за Ву, две за Карпентера, еще по одной — за Тарантино и Ричи. Покурили-пошутили. Перезарядка.

«Перестрелка»: Человек человеку ствол

Интенсивное и задорное название камерной драмы с высоким содержанием пороха в воздухе, разумеется, обманка: в «Перестрелке» пули летят вкривь и вкось, обаятельные артисты большую часть времени ползают на брюхе, просят передышки и ругают друга друга последними словами. В ангаре столкнулись не две банды прирожденных убийц, а свора неудачников — и, в общем, слова их ранят едва ли не сильне, чем маленькие кусочки свинца. Под видом пустячка-боевичка Уитли по хитрой британской привычке снимает притчу про то, что люди в замкнутом пространстве всегда найдут повод отстрелить голову ближнему своему. Что и говорить про масштабы покрупнее.

Не случайно в Бостоне, как в анекдоте, собрались ирландец (Мерфи), афроамериканец-банкир (Бабу Сизей), девушка (Ларсон), парень из Северной Африки (Копли), калифорниец-травокур (Хаммер) и далее по списку. Дубляж старается передать какофонию акцентов, но это попросту невозможно. За каждой фигурой с пушкой тянется дымный шлейф горячих в 70-е тем: заря толерантности пополам с запутанными отношениями между англоговорящими государствами (тут вам и деятельность ИРА, и колониальные грехи Великобритании). Исторические и прочие обиды вспыхивают от одной идиотской выходки - и тут уж, во всех смыслах, не жалей живота своего.

В «Перестрелке» Уитли не только возвращает жанровому кино кровавые культи и грубую брань, но и кладет в нагрудный карман ненавязчивый социальный комментарий, который между выстрелами и гэгами можно запросто прозевать. Биографии персонажей тоже подаются впроброс, без утомительной презентации в духе «Отряда самоубийц»: Орда в исполнении прекрасного Арми Хаммера максимально точно характеризуют борода и любовь к выспренним фразам, Стиво — покалеченная рожа и придурковатая речь. Когда кино не держит зрителя за дурачка и не кормит его информацией с ложки, ему можно простить и звучащую второй раз за весну Run through the jungle, ставшую, видимо, главной песней 70-х.


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№ 2
Igor D.88   7.10.2022 - 13:02
Ох какое шикарное кино. Валяются весь фильм на полу, ругаются матом и палят куда попало. При этом попадают друг в друга не один десяток раз, никто сразу не погибает)) читать далее>>
№ 1
Вернер Яблонский   30.04.2017 - 13:49
Круто сваренное кинцо! читать далее>>
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