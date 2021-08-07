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«Рок Дог»: Не лает, не кусает, но как отжигает

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7 августа 2021
Кунг-фу рок-н-ролл для всей семьи

«Рок Дог»: Не лает, не кусает, но как отжигает

Молодой тибетский мастиф Боуди из поселка Снежная Гора ежедневно стережет овец вместе с отцом, имеющим магическую силу: старый пес может бить волков прицельным синим огнем. У отпрыска такие фокусы не получаются, а все потому, что душа к сторожевому делу никак не лежит — парень больше всего на свете любит музыку. Но на музицирование в деревне отец наложил запрет, как и на другие виды деятельности, отвлекающие от работы. Однажды Боуди находит радиоприемник, и экзотические звуки пробуждают в нем бурю эмоций и подталкивают устроить подростковый бунт. Мастиф танцует и поет под неслыханные мелодии, а затем крадет из сарая самодельную гитару и сам пытается сочинять песни. Отец в ярости, но сын уже принял решение: он отправится в Рок Парк, найдет рок-звезду Ангуса Скаттергуда, чьи песни его поразили, и возьмет у него уроки музыки, чтобы стать таким же, как он. Пёс следует за мечтой, а за ним — банда волков, желающая поймать мальчишку и выведать слабые места в обороне Снежной Горы.

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В то же время стареющий бог рок-н-ролла Ангус Скаттергуд — тощий белый кот в темных очках и штанах в облипку — испытывает творческий кризис и уже вторую неделю пишет новый сингл: мелодия не рождается, продюсеры поторапливают. Спустившись с гор, Боуди знакомится с уличными музыкантами Рок Парка, а затем с наивной дерзостью вторгается в покои рок-звезды, раздраженной творческой потенцией и огородившейся от многочисленных фанатов забором под напряжением. Не сразу, но все же Ангус обращает внимание на талантливого самородка, и Боуди предстоит не только записать новую песню с кумиром, но и невольно испытать любимца публики «на вшивость», а затем, вместе с новыми друзьями, защитить от бандитов-волков родную деревню.

«Рок Дог»: Не лает, не кусает, но как отжигает

Основанный на графическом романе китайского рок-музыканта Чжэн Цзюна «Тибетский мастиф-рокер», «Рок Дог»— один из самых дорогих фильмов, когда-либо сделанных в Китае. Его полностью финансировала студия, владеющая также сетью китайских кинотеатров, но создавался фильм в Соединенных Штатах — на английском языке, руками американских аниматоров под руководством режиссера Эша БрэннонаЛови волну!», «История игрушек 2»). Оригинальную версию озвучивали Люк Уилсон, Эдди Иззард, Дж.К. Симмонс, Сэм Эллиотт и другие актеры. Фильм выпустили в Китае прошлым летом, где он прошёл со скромным успехом, а фильм закупили для проката 14 стран (американские зрители остались вполне довольны результатом).

Определенно, зрители будут сравнивать проект с богато проработанными антропоморфными мирами «Зверополиса» и «Зверопоя»,где анимация выглядит сложнее: в Рок Доге не до конца проработаны фактура, композиция и выразительные детали. Визуально здесь не хватает не только зрительных акцентов, но также контекста и продуманности. Предметы не всегда хорошо сочетаются друг с другом и вызывают вопросы: так, в огромной резиденции Ангуса прислуживает добродушный и молчаливый робот-Валли, а дом защищен от назойливых поклонников с помощью хитроумных технологий, при этом рок-звезда сентиментально пользуется мобильным телефоном дизайна из начала нулевых годов, а песни вообще записывает на пленочные аудиокассеты.

«Рок Дог»: Не лает, не кусает, но как отжигает

Из любопытных особенностей стоит отметить, как ловко авторы синтезируют западные и восточные артефакты, смешивая тибетскую (мудрый Як, похожий на буддийского ламу) и китайскую (еда палочками, вывески с иероглифами) культуру и современную европейскую музыку в стиле брит-рок и фолк-рок. Впрочем, собственно музыки в фильме немного. Здесь звучат фрагменты песни Radiohead и одна оригинальная композиция, в русском переводе исполненная Никитой Пресняковым, который также и озвучил Боуди. Русский голос Ангуса – Николай Фоменко.

«Рок Дог» — идеальный семейный фильм, и пусть он не заслуживает упоминания в курсах по истории анимации, все же это вполне безобидное кино с понятными детям выводами. «Найди себя», «будь таким, какой ты есть», «не бойся рисковать», «поступай порядочно по отношению к другим» — вот те азбучные истины, которые преподносит картина. Увы, при этом ей больше всего не хватает юмора и вдохновения — той самой страсти, «огня в себе», о котором она ненавязчиво повествует.


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обсуждение >>
№ 1
Dr. Grey   4.05.2017 - 07:38
Насчёт того, что Ангус пользуется "телефоном дизайна из начала нулевых годов, а песни вообще записывает на пленочные аудиокассеты" - этот момент можно легко объяснить, и его нельзя назвать недостатком. Кот... читать далее>>
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«Рок Дог»: Не лает, не кусает, но как отжигает фотографии
«Рок Дог»: Не лает, не кусает, но как отжигает фотографии
«Рок Дог»: Не лает, не кусает, но как отжигает фотографии
«Рок Дог»: Не лает, не кусает, но как отжигает фотографии
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