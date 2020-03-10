Убойная сила, или почему «Стражи Галактики. Часть 2» - лучшее, что случилось с киновселенной Marvel

Джеймс Ганн, Крис Пратт и енот снова не подвели
80-е, красный кадиллак, инопланетянин с лицом и роскошной гривой молодого Курта Расселла
везет на природу Мередит Куилл (Лора Хэддок
) - красивую барышню, которую ставит в ступор какая-то простая фраза про звезды. Вскоре фактурный пришелец покинет Землю, а Мередит родит Питера «Звездного Лорда» Куилла (Крис Пратт
) и умрет от рака.
Как Питер возмужал - увидела вся спасенная Галактика в первом фильме, где он познакомился с такими же авантюристами-отщепенцами: зеленокожей воительницей Гаморой (Зои Салдана
), старорежимным борцом Драксом (рестлер Дэйв Батиста
), модифицированным енотом Ракетой (голос Брэдли Купера
) и ходячим деревом Грутом (голос Вина Дизеля
), превратившимся в саженец. После битвы за чистый космос прошло два месяца, а Стражи без дела не сидят: за хорошее вознаграждение они соглашаются защитить особо ценные батареи золотокожей расы суверенов от атаки космического «спрута». Дальнейшие события включают в себя побег героических пройдох от флота суверенов и встречу с отцом Звездного Лорда - могущественным и бессмертным целестиалом Эго (состарившийся до сегодняшнего состояния Расселл). У того есть насекомоподобная помощница Мантис (Пом Клементьефф
), собственная живая планета и необходимость переговорить с сыном, которого он искал все эти годы. Ничто не предвещало беды, но галактику придется спасать заново.
Близкий по сложности трюк пришлось выполнить и режиссеру Джеймсу Ганну
. Три года назад «Стражи Галактики
» - аутсайдер звездной аллеи супергероев - продемонстрировал, как последние становятся первыми, и застолбил важное место в зрительских сердцах, обойдя по драйву и выдумке все остальные марвеловские блокбастеры. В трейлере сиквел
угрожал стать вечеринкой успешных, но поношенных трюков - семейные отношения, больше взрывов, шутки про то, что говорящее дерево способно произнести только «Я есть Грут
», ну и смотрите - снова енот. И «Часть 2» уже на втором прологе (тот, который со спрутом) доказывает, что в успехе космооперы виноваты не звезды и не эффект неожиданности. Виноват Джеймс Ганн - приглашение которого в генеральскую ставку, где продюсер Кевин Фейги
и другие люди из студии «Дисней» куют успех киновселенной Марвел, - лучшее, что с этой вселенной произошло.
В «Стражах» есть несколько очевидных сюжетных поворотов и один сравнительно неожиданный, но метод Ганна удобен тем, что два пролога позволяют максимально емко описать, как вообще фильм устроен, не впадая в пересказ сюжета. Пасторальная сцена с музыкой 70-х и молодым Расселлом образца фильмов 80-х, вольно пересказывающая «Человека со звезды
» Джона Карпентера
, настраивает киноманские радиоприёмники на волны обильных референсов. Отцы и дети, как в «Звездных войнах
», ироничный мелодраматизм, как в мыльных операх, на которых рос Звездный Лорд (и сам режиссер), Дэвид Хассельхофф
из сериала «Рыцарь дорог
» как пример для подражания, The chain многоликой группы Fleetwood mac как гимн тем, кто связан одной цепью и целью. Россыпь камео и пять секретных концовок, распиханных по финальным титрам, как вкладыши - в коллекционных альбомах. Ганн - в хорошем смысле слова - гик: явление Говарда-утки в борделе унылой планетки для него не маркетинговый ход, а жест любви - то ли к самому комиксу, то ли к спорному фильму
1986-го.
Вместе с тем, Джеймс Ганн - опять же в хорошем смысле - хулиган. Поработав на трэш-студии «Трома», в сольном плавании он успел сделать только два полнометражных фильма (и новеллу для «Муви 43
»). Его дебют - местами мерзкий хоррор про инопланетян «Слизняк
», вдохновленный «Вторжением похитителей тел
» и «Кошмаром на улице Вязов
». В «Супере
», вышедшем в фарватере близкого по задумке «Пипца
», Ганн раскурочил разводным ключом образ доброго гражданина, решившего надеть нелепый костюм и бороться со злом. Человека с таким послужным списком позвали делать кино за 170 миллионов - и оказалось, что в формате «для подростков», режиссерская фантазия начинает бить не в сторону унитаза и кишок, а туда, где её и хотелось бы видеть.
Лучшие сцены новых «Стражей Галактики» - как ожившие страницы комиксов, графичные и находчивые: битва со спрутом снята одним, трехминутным кадром и остроумно убрана на второй план; другой эпизод отсылает к «Голконде» Магритта. При этом Ганн всё так же легко сбивает градус патетики парой остроумных реплик или визуальным гэгом. Его супергеройская дилогия конгениальна заглавному персонажу - обаятельному, глуповатому и сердечному Питеру Куиллу, который хочет казаться мужественнее и циничнее, чем он есть. И если в первой части режиссер привыкал к управлению и давал характеристики новобранцам, то во второй он не без пижонства упаковывает психологизм в экшн-сцены, заставляя героев, буквально, бороться с собственным эго.
Когда все начинают плакать - а вторая часть уже галерея не дружбы, но семьи в многочисленных проявлениях, - этого здесь тоже никто не стыдится. Слезы, проступающие сквозь шутки и взрывы, - главная черта «Стражей»: при всех миллионах, нарисованных планетах и наборе характерных или харизматичных артистов, это, в первую очередь, кино с любящим сердцем. И не ответить на это его очень человеческое качество гораздо сложнее, чем на показную серьезность супергероя, который оказался не таким бессмертным, как предполагалось.