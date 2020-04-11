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«Прочь»: Белые ходят первыми

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11 апреля 2020
Виртуозный триллер про расизм (нетерпимость)

«Прочь»: Белые ходят первыми

Девушка из состоятельной семьи Роуз Армитаж (Эллисон Уильямс из «Девочек») собирается на уикенд к родителям и зовет с собой чернокожего бойфренда-фотографа Криса Вашингтона (Дэниэл Калуя из «Черного зеркала»). В семейном особняке Армитажей, находящемся на удалении от Нью-Йорка, несколько удивляются цвету кожи избранника дочери, но тут же берут себя в руки. Мисси и Дин (Кэтрин Кинер и Брэдли Уитфорд) прогрессивные люди, дважды голосовали за Обаму и сделали бы это в третий раз, будь такая возможность. Несмотря на густое благодушие, Крис чувствует себя неуютно: дом выполнен в стиле «мечта плантатора», прислуга состоит из неправдоподобно радостных афроамериканцев (мужчины и женщины), а реплики родителей Роуз балансируют между доброжелательностью и скрытой агрессией. Когда к Армитажам на семейное празднество начнут съезжаться многочисленные родственники и друзья, говорящие с Крисом исключительно о плюсах людей с черной кожей, он утвердится в мысли, что ничем хорошим знакомство с родителями не закончится.

Полнометражный дебют комика-афроамериканца Джордана Пила препарирует проблему расизма с юмором и жанровым мастерством: «Прочь» сочетает в себе умно придуманный и написанный триллер с социальным высказыванием. Лучше всего фильм характеризует то, что Пил не прибегает к дешевым трюкам, брезгуя как скримерами, так и плакатным обличением. Ярлык «кино про расизм» в отношении него выглядит таким же упрощением, какими страдают многочисленные правильные истории про то, что смотреть свысока на человека из-за цвета кожи - неправильно и глупо. Пилу не интересно преподавать зрителю уроки здравого смысла, он рассказывает о завуалированной нетерпимости записных либералов. Дальше - дело техники: месседж превращается в жуткий и завораживающий образ, вокруг него прокладываются тропы сюжета, где каждый сравнительно реалистичный эпизод работает на идею и атмосферу одновременно. «Прочь» напоминает недавний отечественный хоррор «Невеста» (парень-фотограф, знакомство со странными родственниками), где внятного позвоночника-послания как раз и не хватило. А без него любые мускулы оказываются довольно-таки бесполезными.

«Прочь»: Белые ходят первыми

Сценарий «Прочь», написанный самим Джорданом Пилом, без пяти минут безупречный: лишь незадолго до кульминации повествование делает несколько шагов на месте, а пролог, где чернокожего парня в хорошем белом районе недвусмысленно преследует под Run, rabbit, run белоснежный автомобиль, выглядит несколько прямолинейным для такой чуткой к деталям картины. Впрочем, и этому можно найти объяснение: демонические демократы невольно проговариваются в мелочах - то начинают хвалить негроидную расу за опциональную природную мощь, то надевают рыцарский шлем и предаются утехам допотопных ку-клукс-клановцев. Шёл 2017 год.

В остальном лента Пила производит впечатление глотка свежего воздуха в достаточно консервативном жанре. В каком-то смысле это «Лунный свет» среди фильмов ужасов: живая (даже в дубляже) речь, органичное погружение в сегодняшний день, хорошее чувство визуального (сцена под песню-считалочку Run, rabbit, run снята одним двухминутным кадром). Не случайно сборы картины почти в сорок раз превысили бюджет (174 миллиона против 4,5), а среди его ярых поклонников ходит хип-хоп исполнитель Chanse the rapper. «Прочь» лишний раз подтверждает, что хорошая жанровая история крепко стоит на земле и внимательно смотрит на мир вокруг. Если кажется, что заряд колумнистики тут конъюнктурный и лишний, стоит перекреститься и посмотреть еще раз.


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