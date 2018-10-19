«Меч короля Артура»: Викинг здорового человека

V век, Лондониум. Коварный Вортигерн (Джуд Лоу) при помощи черной магии свергает правителя Утера Пендрагона (Эрик Бана) и узурпирует власть. Королевскому сыну Артуру удается сбежать - и азы взрослой жизни ему преподают девушки древнейшей профессии в столичном борделе, где он (уже Чарли Ханнэм) вырастает и становится важной шишкой в криминальном мире. По ночам Артуру снится один и тот же кошмар, где фигура из дыма и огня убивает отца, но это не наводит его на мысли о престолонаследии. Лидера несистемной оппозиции из гоповатого молодца делает трусливая тирания Вортигерна, обнаглевшие саксы и волшебный меч, который он по принуждению вынимает из камня.
Если не отвлекаться на фэнтэзи-элементы (ближе к финалу покажется, например, исполинская змея), ричиевский «Король Артур» напоминает методичку для тирана «Как не спровоцировать революцию». С той лишь разницей, что Вортигерн всё делает неправильно: без конца унижает народ, слишком много позволяет саксам, зацикливается на фаллических символах (его чародейская мощь крепнет прямо пропорционально высоте особой башни), а еще навязчиво выгоняет из норы "барсука" Артура, который никого свергать и не собирался. Меч народного гнева его буквально заставляют поднять многочисленные обстоятельства.
Сделать из полумифического короля Артура героя поневоле, к тому же с богатым уличным бэкграундом - идея столь амбициозная, сколь для Ричи и закономерная. Заработав имя на тарантиноподобных кокни-боевиках, режиссер начал увлеченно примерять коронные приемы к разным жанрам и эпохам: «Шерлок Холмс» успешно превратился в викторианский стимпанк с сальными шутками и эффектными драками, а «Агентов А.Н.К.Л.» режиссерский драйв не спас от того, что все смешные юморески про Джеймса Бонда уже пошучены. После работы с двумя иконами британского маскульта Ричи рано или поздно упёрся бы в краеугольный для культуры Туманного Альбиона «вопрос Короля Артура», и ему хватило амбиций за эту историю взяться.
На уровне интонации «Меч» в итоге работает сравнительно точно: грубоватый юмор, сермяжная правда жизни - сбивать градус пафоса у Ричи всегда получалось хорошо. В отличие от российского «Викинга», который предпочитает говорить об исторической самоидентификации какими-то высокопарными конструкциями и с кафедры, «Король Артур» переводит сказания на язык застольной байки. Здесь общаются с теми же интонациями и говорами, что в фильме «Карты, деньги, два ствола»: такую речь проще усвоить современному зрителю.
Если бы в «Артуре» только разговаривали, Ричи бы удалось поднять вес, но в фильме еще творится магия, разворачивается (не слишком успешно) драма, а также отбывают номер батальные сцены. Всё это напоминает торопливый пересказ «Властелина колец» с вкраплениями «Беовульфа» (в ассортименте - злые обнаженные женщины в воде). Массовые сцены на контрасте с диалогами выглядят как вставка из не слишком современной компьютерной игры, а финальная битва теряет весь борзый лоск и превращается в сцену из фэнтези средней руки (коими и являются большинство фильмов про Артура). Вдобавок солирующий почти два часа Чарли Ханнэм, которому Экскалибур и прочие регалии идут как влитые, в любой непонятной ситуации начинает умываться, пытаясь, видимо, отмыться обратно до особы голубых кровей. На сладкое посреди этого развеселого балагана появляется шрамированный Дэвид Бэкхем - еще одна жемчужина английской культуры в коллекции Гая Ричи. Хорошая компания, но байка не самая увлекательная.
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