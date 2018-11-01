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«Чудо-женщина»: Сто шагов назад тихо на пальцах

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1 ноября 2018
Супергеройская сказка про то, что война - это плохо

«Чудо-женщина»: Сто шагов назад тихо на пальцах

На острове Фемискира несколько тысячелетий укрываются от людей амазонки: тренировки нон-стоп возглавляет генерал Антиопа (Робин Райт), королева Ипполита (Конни Нильсен) куда-то ездит на лошади, а по вечерам у камина воспитывает дочь - принцессу Диану. Картина мира будущей Чудо-женщины формируется дежурным ежедневным насилием и мамиными историями. Ипполита сообщает подрастающей дочери, что Зевс создал мир прекрасным, а людей добрыми, потом пришел Арес (сын Зевса и бог войны) и начал устраивать вооруженные конфликты - тогда-то и вмешались амазонки. Вместе с этим убедительным космогоническим мифом королева рассказывает Диане, что сотворила её из глины, - очень уж хотелось дочку, даже Зевс откликнулся на мольбы и вдохнул в статую жизнь.

В 1918 году на остров попадет преследуемый немцами британский пилот Стив Тревор (Крис Пайн), встречает красавицу Диану (Галь Гадот) и рассказывает ей про Первую мировую войну. Чудо-женщина решает, что во всем виноват коварный Арес, извлекает из местного музея войны волшебный щит, не менее волшебное лассо Истины и меч модели «убийца богов» - и отправляется воевать. Доблестные амазонки, столетиями тренировавшиеся для великой войны, пожелают ей удачи - и в неидеальном, сексистском и шовинистическом, мире она ей явно пригодится.

«Чудо-женщина»: Сто шагов назад тихо на пальцах

Студия Warner bros. продолжает причудливо ковать киновселенную DC, но не может определиться - во всем ориентироваться на супергероев Marvel или все-таки встать в оппозицию. После фрейдистско-религиозного «Человека из Стали», мрачного и отдающего богоборчеством «Бэтмена против Супермена» и невнятно-нахрапистого «Отряда самоубийц» студия решила сменить вектор. Условно-реалистичная супергероика, сделанная с поправкой на травму 11 сентября, уступает место залихватской сказке про Чудо-женщину и мировую несправедливость. Наивная Диана олицетворяет не только добро с кулаками, но и буквально сильную женщину, от которой отскакивают и пули, и недоуменные взгляды мужчин в консервативном английском Парламенте. В Лондоне героиня знакомится с суфражисткой, но полноценный разговор у них случается лишь о платьях - Диана стремительно отбывает на фронт. За ней хвостом плетутся романтик-пилот Тревор и его товарищи - пьющий шотландский снайпер в исполнении Юэна Бремнера, лишившийся корней индеец-подрывник и болтливый османец. Каждый - ходячая иллюстрация исторической жестокости. Так нетолерантные приметы времени многозначительно маячат на фоне борьбы добра со злом. Впервые пущенные в ход самолеты, пулеметы и химическое оружие соседствуют с округленными глазами и криками «Во всем виноват Арес». Сольная история принцессы Дианы, снятая режиссером «Монстра» Пэтти Дженкинс, мало чем отличается от плакатного «Первого мстителя», вышедшего без малого шесть лет назад. С тех пор, правда, Капитан Америка начал медленную эволюцию из картонного патриота в живого человека, а про сегодняшнюю принцессу Диану пока ничего толком не известно.

Закономерно мало-мальски занятные сцены фильма связаны не с лозунгами за все хорошее, против всего плохого, а с разговорами по душам. В этот момент Диана, как правило, расспрашивает смущенного летчика Её Величества про размер полового члена, функцию часов, брак и повседневную жизнь. На вопрос, чем люди занимаются в мирное время, Тревор начинает бубнить - завтракают, ходят на работу, стареют (sic!), женятся и заводят детей. «Чудо-женщина» выступает перевертышем набивших оскомину супергеройских шаблонов, где схожим образом познает прелести смертной жизни могущественный мужчина в трико, но почему-то за отправную точку Warner bros. взяли устаревшие и многократно спародированные лекала. Киновселенной DC все так же не хватает самоиронии Marvel и хорошей наглости собственных комиксов. Придуманная психологом Уильямом Марстоном на заре феминизма и в ходе Второй Мировой, богиня-амазонка за 76-летнюю историю прошла долгий путь, избавившись, вслед за остальными супергероическими иконами, хотя бы частично от показной наивности, и теперь ей придётся повторить этот непростой маршрут на большом экране.

«Чудо-женщина»: Сто шагов назад тихо на пальцах

Пока же ключевое свойство «Чудо-женщины» - грация глиняной статуи, которая в голове скульптора наверняка многое умела, но, когда Зевс вдохнул в нее жизнь, оказалась не слишком-то поворотливой. Пэтти Дженкинс снимает историю становления Дианы по неведомому ГОСТу, где камера, демонстрируя улицы Лондона, плавно проезжает лишние несколько метров, а многозначительные крупные планы тянутся дольше иных экшн-сцен. Побоища в жанре «слабоумие и отвага» за два с половиной часа тоже не переживают никакой эволюции: вырвавшись из-под глухой материнской опеки, Чудо-женщина так и остается очень сильным ребенком в карнавальном костюме. Не накачай сценаристы повествование гуманистическим пафосом, уместным на фоне ужасов Первой Мировой, лента Дженкинс сошла бы за лобовую пародию на супергероику Золотого века комиксов.

«Чудо-женщина» напоминает недавнюю «Красавицу и чудовище» в прохладной стилистике «Фантастических тварей»: неумелые пляски вокруг феминизма, дюжина хороших артистов в ролях, которые им малы, несбалансированное сочетание сказки и войны (у Disney в нагрузку фигурировала чума, WB на эту роль выбрали особо смертоносный газ). Сколько бы Елена Анайя ни дышала тяжело из-под глиняной маски, а модель Галь Гадот, прошедшая срочную службу в израильской армии, ни играла, по сути, саму себя - даже эти точечные попадания не компенсируют ощущение цирка с конями и клоунами (в этой роли неожиданно переигрывающий Бремнер). В финале вспыхивает кровавый рассвет, выхода нет, супергероика откатилась минимум на шесть лет назад, а то и вовсе к счастливому детству.

«Чудо-женщина» в прокате с 1 июня.


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Рецензии:
«Отряд самоубийц»
«Бэтмен против Супермена»
«Человек из Стали»
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