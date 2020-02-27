«Мумия»: Закапывай её обратно

Том Круз и мертвая женщина
Вроде как сержант армии США, а на деле – расхититель гробниц Ник Мортон (Том Круз
) выкрал у блондинки-археолога Дженни (Аннабель Уоллис
из «Острых козырьков
») карту с местоположением возможного сокровища и теперь несется по иракской пустыне на коне с напарником Крисом (Джейк Джонсон
). Вместо золота им достанутся совсем другие металлы – сначала они попадут под обстрел воинственных моджахедов, а затем, когда Ника и Криса нагонит разгневанная Дженни и они все вместе спустятся в найденный склеп, обнаружат внутри плавающий в луже ртути саркофаг. А в саркофаге том лежит не просто сухонькая мумия, а сама египетская принцесса Аманет (София Бутелла
), которая 5 000 лет назад убила отца и попыталась впустить в тело любовника бога смерти Сета.
Еще не долетев с такой находкой до Лондона, Ник, Дженни и особенно Крис испытают на собственной шкуре, что значит будить лихо, пока оно тихо. Тем временем в столице Великобритании Дженни ждет доктор Джекил, биофизик, нейрохирург и юрист (бедный Рассел Кроу
), который нашел руины церкви тамплиеров. Как станет ясно чуть позже, там тоже есть кое-что полезное для Аманет и вредное для всего человечества.
«Мумия
» - это даже не ребут франшизы, которая тихо угасла около 10 лет назад. Это первый шаг компании Universal
создать Темную Вселенную, разбудить и перезапустить всех тех монстров, которыми она пугала зрителей в 30-е и 40-е годы прошлого века. Увы, монстр Франкенштейна, Человек-волк и Дракула уступили место, пожалуй, наименее жуткому чудовищу вселенной. За проект отвечал не только продюсер и режиссер Алекс Куртцман
, но и три сценариста, один из которых, Крис МакКуорри
, сам снимал Круза в первом «Джеке Ричере
» и последней части франшизы «Миссия Невыполнима
».
Возможно, Курцман и сценаристы сильно мешали друг другу в процессе съемок, но на фоне получившегося результата «Мумия
» с Бренданом Фрейзером
, в свое время смотревшаяся как глуповатая поделка под Индиану Джонса, – настоящий «Лоуренс Аравийский
». Вспоминая относительно недавние попытки Universal реанимировать своих героев, даже не хватавший звезд «Человек-волк
» с Бенисио Дель Торо
и Энтони Хопкинсом
не был настолько убог.
Почему египетский саркофаг нашли в Ираке? Боятся ли пауки ртути? Меняются ли у доктора Джекила отпечатки пальцев, когда он превращается в Хайда? Ответы на эти и другие волнующие вопросы найдутся в этой картине, куда создатели набросали всего понемножку – и зомби-тематику, и беготню по метро, и немного вампирическо-романтической эстетики, и отсылку к «Американскому оборотню в Лондоне
», и экшн-сцены в духе той же «Миссии». Вот только эта каша из топора получилась совсем уж безвкусной. Удивительно то, что такой внимательный к своим проектам Том Круз на этот раз то ли не заметил, во что ввязался, то ли все время забывал тестировать результат по ходу съемок.
Безобразные спецэффекты, неработающие шутки, хаос вместо драйва, отсутствие харизмы и характеров у персонажей – всему этому режиссер может противопоставить лишь внушительную мышечную массу Круза, которую тот с готовностью демонстрирует. Да, для 50 с лишним лет он держится в отменной форме, и, пожалуй, это единственное, что можно про него сказать в этом фильме. В самом деле, настолько откровенных провалов у главной голливудской звезды не было уже очень давно, если не сказать никогда. Не знаем, что нас ждет в 2019 году, когда выйдет «Невеста Франкенштейна»
с Хавьером Бардемом
, но хочется думать, что хуже «Мумии» получиться просто не может. Это не из разряда «так хорошо, что плохо», увы – это просто плохо. Ну а еще – бедный, бедный Рассел Кроу…
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