«Он и она»: Комические куплеты из супружеской жизни

История любви писателя и студентки от начала до конца
Виктор (Николя Бедос
) - начинающий писатель-невротик, решивший жить в гордой и нищей независимости от богатых родителей. Сара (Дориа Тийе
) - магистр классической литературы из еврейской семьи. Встретившись случайно в баре, они прожили вместе полные компромиссов и манипуляций 45 лет, которые вполне тянут на определение «счастливый брак». Когда к овдовевшей Саре придет журналист, собравшийся написать очередную биографию ее знаменитого мужа, она пообещает ему версию погорячее и расскажет, как оно там на самом деле было.
«Он и Она
» - режиссерский дебют драматурга и актера Николя Бедоса, написавшего сценарии к комедиям «Любовь без пересадок
» и «Любовь на кончиках пальцев
». Сразу хочется забежать вперед и сообщить - внутри Бедоса все это время жил замечательный режиссер-комедиограф, который ждал своего часа, приберегая все самое лучшее для кинодебюта. Идею фильма Николя лихорадочно вынашивал на протяжении многих лет, а воплотил в соавторстве с возлюбленной - телеведущей Дория Тилье. Она же сыграла его экранную супругу, которая, вцепившись в мужчину своей мечты, делает всё, чтобы ему некуда было от нее деться.
Задумка фильма «Он и Она» отдаленно напоминает диптих Андре Кайата «Супружеская жизнь
», в котором на одни и те же события последовательно представлены точки зрения жены и мужа (и они, понятное дело, сильно отличаются). Но здесь мы слышим лишь ретроспективную версию Сары. Пока закадровый голос рассказывает елейную историю зарождающейся любви, визуальный ряд вносит существенные поправки. Можно ли считать это версией Виктора или некоей объективной реальностью? Это вряд ли. Автор тут вообще только один, и он очень умело прикидывается. Маленькая гениальность этого фильма заключается в том, что отсутствие точки зрения Виктора - это не просто какая-то хитрая уловка или случайность, а натурально метафора их совместной жизни.
Рассказ Сары до последней минуты ведет зрителя по ложному следу. Сначала кажется, что она мстит покойному, не просто пытаясь вписать себя в историю его успеха, но полностью дискредитировать его канонизированный Гонкуровской премией светлый образ. Но потом это ощущение выветривается, уступая место комическим куплетам из супружеской жизни, построенной на невероятной созависимости. В отличие от Бергмана
и Ханеке
, издевательски погружающих зрителя в состояние глубокой задумчивости, Бедос иронизирует, балансируя порой на грани абсурда. В его сценарии есть всё, что с легкостью могло бы превратить этот фильм в драму или триллер. Но чувство юмора помогает его героям не сойти с ума и не потерять друг друга. И совершенно не мешает зрителю поразмышлять после просмотра эдак с недельку над достаточно плотным рядом вопросов о том, что же такое брак, любовь и самопожертвование.
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