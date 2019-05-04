«Трансформеры: Последний рыцарь»: Майкл Бэй устал, все устали

Майкл Бэй устал, все устали, но франшиза разрастается
V век. Король Артур ведет войну с саксами, но без поддержки магии получается не слишком успешно. Мерлин, алкоголик и шарлатан, приходит за помощью к космическому кораблю, на котором разбились автоботы. Подарив жулику ценный посох, один из древних трансформеров превращается в трёхглавого железного дракона и отправляется на подмогу бриттам.
В XXI столетии люди уже не верят в магию, но вынуждены мириться с исполинскими пришельцами-трансформерами, которые умеют превращаться в стильные автомобили. С ними, правда, на Земле идет война: правительство США, после неудачной попытки применить инопланетные технологии для военных целей, истребляет злых десептиконов, а заодно и добрых автоботов. Вождь последних, светлоликий Оптимус Прайм, дрейфует в космосе в поисках родной планеты Кибертрон, которую нужно спасти от гибели. Тем временем в США ученый-неудачник Кейд (Марк Уолберг) прячется на свалке в компании трансформеров-нелегалов, а в Великобритании обладательница трёх докторских степеней Вивиан (Лора Хэддок) рассказывает студентам, что король Артур - собирательный образ, а драконы и вовсе фантазия. Где-то неподалеку ошивается аристократ-авантюрист сэр Бёртон (Энтони Хопкинс), которому помогает автобот викторианской эпохи. Какая связь между этими людьми, станет понятно, лишь когда Оптимус Прайм доберется до Кибертрона, где злая мать трансформеров Квинтесса планирует уничтожить Землю.
Пятая часть «Трансформеров» - мегаломанской и дорогой франшизы по мотивам игрушек Hasbro - во всех смыслах историческая. Дело даже не в Короле Артуре, драконе и тайном ордене, знавшем про автоботов на протяжении всей истории человечества (его последнего представителя, усердно пуча глаза, играет Хопкинс): на древнюю и не слишком братскую связь двух цивилизаций еще в прошлом фильме указывали диноботы (не спрашивайте). После нынешнего фильма из-за руля франшизы уходит Майкл Бэй, тянувший лямку, страшно сказать, ровно десять лет - с 2007 года. Вслед за ним сбегает и Марк Уолберг, всего лишь дважды сыгравший горе-ученого Кейда, излучающего избыточную отцовскую заботу по отношению к девочкам-подросткам и живым механизмам.
В последнее время «Трансформеры» все сильнее напоминают причудливый и вызывающе безвкусный арт-проект Бэя. Всё началось с более-менее сдержанной трилогии взросления, подарившей Шайе ЛаБафу настоящую славу, а потом и снесшей крышу (Хиллкоут, Триер, перфомансы - всё родилось на контрасте). В этой нише «Трансформеры» всех устраивали - эдакий «Человек-паук», но с роботами, еще более идиотский, но чего ожидать от экранизации игрушечных фигурок, чей активный пользователь предположительно только-только начинает переключаться с дум о двойке по биологии на мысли о девочках. Наращивая от фильма к фильму масштаб, техно-эпос Бэя начал нуждаться в новом топливе - старых поведенческих штампов и проблем оказалось маловато. В ход пошли злые корпорации и военные, а женщины стали числиться по ведомству якобы важных героинь (впрочем, роль своенравной Николы Пельц в четвертом фильме сводилась к тому, что камера заглядывала ей под шорты).
К пятой части франшиза совсем распоясалась - Бэй даже хотел рейтинг R, но ему не дали. Впрочем, и без жестокости с обнаженной натурой в «Последнем рыцаре» есть от чего закружиться голове - это два с половиной часа абсолютно бессовестной светомузыки: в космосе, на Туманном Альбионе V столетия, в современной Великобритании, на Кубе, на космическом корабле, в Египте (с неизменной порчей очередной пирамиды). Персонажи появляются и исчезают так, будто ими руководит не сценарий, а ловкие руки подростка, чей интерес к фигуркам угасает так же стремительно, как возникает. Мастерство диалога в «Трансформерах» давно числится в списке тех вещей, которые не следует обсуждать всуе - общество к этому попросту не готово.
«Последнего рыцаря» легко записать в компанию к безудержным «Форсажу» и «Обители зла», налепить лейбл «совсем для подростков» (что бы это ни значило) и забыть как страшный сон. Но Бэю, который каждую сцену снимает с такой пацанской помпой, будто до него никто камеру никогда не брал в руки (в одном эпизоде центром композиции масштабного побоища оказывается старое кресло), покидает капитанский мостик со спокойной душой. Пятые «Трансформеры» - это Голливуд в миниатюре: исполинская, эклектичная конструкция, которая пытается поглотить и переварить все культурные коды и актуальные события, до каких умудряется дотянуться. «Тёмная сторона Луны» внезапно звучала в унисон с «Меланхолией» и прочими провозвестниками личного или всеобщего нео-Апокалипсиса, «Эпоха истребления» обещала возвращение «Дня независимости», вводила в повествование условного Стива Джобса и разыгрывала карту недоверия правительству, усилившегося после WikiLeaks и Сноудена.
Заключительная глава пережевывает тему нелегалов и извлекает из библиотеки Короля Артура вслед за Гаем Ричи, неприлично подробно цитирует «Звёздные войны» (Кейд и Вивиан - натурально Люк и Лея) и даже киновселенную Marvel (эпизод с Бамлби на Второй Мировой), а также призывает к всеобщему примирению (одна из ключевых мыслей большого кино прошлого года). Наконец, как и все современные блокбастеры, «Последний рыцарь» абсолютно не представляет, что делать с эмансипированными женскими персонажами, которые бестолку демонстрируют скверный характер, но все равно оказываются либо в багажнике, либо на космическом корабле.
Несмотря на то, что пятые «Трансформеры» вполне мачистски начинаются на ратном поле, а потом оказываются на разрушенном бейсбольном стадионе, где бродит группа подростков (один - в футболке «Баскетбол - моя девушка»), которые навсегда пропадут из фильма через десять минут, это абсолютно растерянное кино. Простому, как три копейки блокбастеру, эксплуатирующему вековые штампы, стало стыдно эти клише использовать, а пересесть на экологически чистое топливо мешает студийная инерция. Точно так же «Чудо-женщина» недавно промчалась по прокату с сомнительной миниатюрой «Супермен в юбке». Как будет лечиться от стыда одна из самых бесстыдных франшиз XXI века - головная боль уже не Майкла Бэя. Говорят, в планах фильмы про трансформеров в Древнем Риме, про происхождение видов и сольная лента про Бамблби в 80-е. Симптоматично, что все сюжеты перекочевали в прошлое, - толерантное настоящее «Трансформеров», всегда существовавших под лозунгом «кино для мальчиков», пугает всё сильнее.
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