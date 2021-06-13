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«Синяя бездна»: Новые челюсти кусают по-новому

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13 июня 2021
Камерный триллер про акул

«Синяя бездна»: Новые челюсти кусают по-новому

Сёстры Кейт (Клэр Холт) и Лиза (Мэнди Мур) отдыхают на райском побережье Мексики. Первая ловит кайф от острых ощущений и самой жизни, а вторая остро переживает из-за расставания с любимым. Чтобы отвлечь сестру от тоски, Кейт предлагает авантюру — спуститься в морскую глубину и полюбоваться на белых акул. Для этого они находят капитана Тэйлора (Мэттью Модайн) и его видавший виды катер, и вместе с образовавшимися бойфрендами девушек и помощником капитана отчаливают от берега. Спустя 2 часа двух несчастных помещают в клетку и погружают в воду. Они пищат от удовольствия в окружении кровожадных акул до тех пор, пока не случается авария, в результате которой клетка упадет на 47-метровую глубину. Героини остаются в темноте один на один с хищниками. Кислорода хватит всего лишь на час, связи с внешним миром нет, и единственный шанс спастись — плыть наверх...

«Синяя бездна»: смотреть фильм онлайн

Про акул снято уже немало картин. Начиная с «Челюстей» зрителям не без основания внушали страх перед этими существами, но поначалу им противостояли суровые мужчины. Ситуация изменилась ещё в конце 90-х, когда в «Глубоком синем море» ради Томаса Джейна пожертвовала собой Сэффрон Берроуз, позднее акульим обедом стала парочка супругов в «Открытом море», а в «Цунами 3D» с хищниками боролась молодёжь, включая Шарни Винсон. Отважная девушка окончательно вышла на первый план в прошлом году, когда на экраны вышла «Отмель» с Блейк Лайвли, сорвавшая приличный куш в прокате (почти 120 миллионов долларов при 17-миллионном бюджете). Такой многообещающий результат не оставил равнодушными многих продюсеров.

«Синяя бездна»: Новые челюсти кусают по-новому

«Синяя бездна» Йоханнеса Робертса является одним из ответов ленте Жауме Кольета-Серры. Фамилия режиссёра поначалу настораживает, поскольку пару лет назад под его началом был снят невразумительный хоррор «По ту сторону двери», где Сара Уэйн Коллис пыталась вернуть погибшего сына из небытия. Но на сей раз за Робертсом в качестве продюсера присматривал не Александр Ажа, а братья Вайнштейны, которые, похоже, учли все ошибки постановщика и заставили его работать на полную катушку. Благодаря этому студия Dimension Films вновь вынырнула на поверхность бокс-офиса и неплохо заработала за премьерный уик-энд картины ($11,5 млн).

Робертсу удалось создать практически из ничего хороший камерный «водный триллер», в котором всё на месте: и персонажи, и саспенс, и здоровенные акулы, и неожиданный финал. Собственно, ради кульминационной развязки и затевалась вся картина, и это позволило отделу визуальных эффектов и оператору Марку Силку решить довольно оригинальную задачу. Фильм обладает искренностью, недурно проработанным сюжетом и, главное, бу-моментами с обладательницами грозных плавников. При этом смотрелись на ура и актёры, особенно Мэнди Мур и Клэр Холт, которым удалось создать напряжённо-драматичный дуэт. Мэттью Модайна мало, но и он отлично вписался в историю в образе капитана полуразвалившегося судна.


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«Цунами 3D»
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«Синяя бездна»: Новые челюсти кусают по-новому фотографии
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