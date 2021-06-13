«Синяя бездна»: Новые челюсти кусают по-новому

Камерный триллер про акул
Сёстры Кейт (Клэр Холт
) и Лиза (Мэнди Мур
) отдыхают на райском побережье Мексики. Первая ловит кайф от острых ощущений и самой жизни, а вторая остро переживает из-за расставания с любимым. Чтобы отвлечь сестру от тоски, Кейт предлагает авантюру — спуститься в морскую глубину и полюбоваться на белых акул. Для этого они находят капитана Тэйлора (Мэттью Модайн
) и его видавший виды катер, и вместе с образовавшимися бойфрендами девушек и помощником капитана отчаливают от берега. Спустя 2 часа двух несчастных помещают в клетку и погружают в воду. Они пищат от удовольствия в окружении кровожадных акул до тех пор, пока не случается авария, в результате которой клетка упадет на 47-метровую глубину. Героини остаются в темноте один на один с хищниками. Кислорода хватит всего лишь на час, связи с внешним миром нет, и единственный шанс спастись — плыть наверх...
«Синяя бездна»: смотреть фильм онлайн
Про акул снято уже немало картин. Начиная с «Челюстей»
зрителям не без основания внушали страх перед этими существами, но поначалу им противостояли суровые мужчины. Ситуация изменилась ещё в конце 90-х, когда в «Глубоком синем море»
ради Томаса Джейна
пожертвовала собой Сэффрон Берроуз
, позднее акульим обедом стала парочка супругов в «Открытом море»
, а в «Цунами 3D»
с хищниками боролась молодёжь, включая Шарни Винсон
. Отважная девушка окончательно вышла на первый план в прошлом году, когда на экраны вышла «Отмель»
с Блейк Лайвли
, сорвавшая приличный куш в прокате (почти 120 миллионов долларов при 17-миллионном бюджете). Такой многообещающий результат не оставил равнодушными многих продюсеров.
«Синяя бездна» Йоханнеса Робертса
является одним из ответов ленте Жауме Кольета-Серры
. Фамилия режиссёра поначалу настораживает, поскольку пару лет назад под его началом был снят невразумительный хоррор «По ту сторону двери»
, где Сара Уэйн Коллис
пыталась вернуть погибшего сына из небытия. Но на сей раз за Робертсом в качестве продюсера присматривал не Александр Ажа
, а братья Вайнштейны
, которые, похоже, учли все ошибки постановщика и заставили его работать на полную катушку. Благодаря этому студия Dimension Films вновь вынырнула на поверхность бокс-офиса и неплохо заработала за премьерный уик-энд картины ($11,5 млн).
Робертсу
удалось создать практически из ничего хороший камерный «водный триллер», в котором всё на месте: и персонажи, и саспенс, и здоровенные акулы, и неожиданный финал. Собственно, ради кульминационной развязки и затевалась вся картина, и это позволило отделу визуальных эффектов и оператору Марку Силку
решить довольно оригинальную задачу. Фильм обладает искренностью, недурно проработанным сюжетом и, главное, бу-моментами с обладательницами грозных плавников. При этом смотрелись на ура и актёры, особенно Мэнди Мур и Клэр Холт, которым удалось создать напряжённо-драматичный дуэт. Мэттью Модайна мало, но и он отлично вписался в историю в образе капитана полуразвалившегося судна.
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