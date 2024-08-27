«Эксперимент «Офис»: Я убью тебя, белый воротничок!

Слэшер-фестиваль в одном здании
Что нужно для того, чтобы разбудить в людях животное начало и склонность к убийству? Достаточно разместить белых воротничков в многоэтажку, изолировать от общества стальными листами и сообщить, что если они сами за определённый срок друг друга не поубивают, то благополучно отправятся на тот свет, поскольку сработают вживлённые в их головы имплантаты-взрывчатки. Это и произошло с 80 сотрудниками международной корпорации «Белко», чей офис уютно расположился в глухомани под колумбийской столицей Боготой. И теперь зрителю предстоит узнать, кто же из этих несчастных дойдёт до финала данной экспериментальной игры.
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«Эксперимент «Офис»
«Эксперимент «Офис» Грега Маклина
представляет собой оммаж культовой «Королевской битве» Киндзи Фукасаку
. Из японской ленты взяты многие сюжетные линии, да и персонажи отчасти напоминают героев аниме и безумных компьютерных игр Страны Восходящего солнца. Сценарий написал Джеймс Ганн
, решивший передохнуть от марвеловских кинокомиксов и тряхнуть стариной, поскольку до «Стражей галактики»
он активно сотрудничал со скандальной студией «Трома» и снимал такие тошнотворно-смешные вещи, как «Слизняк»
, «Супер»
и «Порно для всей семьи
».
В итоге у сложившегося дуэта, в котором Ганн выступает в первых рядах, затмив при этом все постановочные потуги Маклина
, получилось нечто среднее между «Пилой»
, «Американским психопатом»
и «Уолл-стрит»
. В кадре – обязательные рубилово и «мясо», за кадром мелькает мораль о том, что нечего работать офисным планктоном в неизведанной дали, а в сухом остатке получается типичный слэшер с ходульными персонажами, легко угадываемыми событиями, убийствами и единственным выжившим. Элемент неожиданности здесь, впрочем, присутствует. Например, первой жертвой становится одна из звёзд картины. Да и эффектные взрывы затылков тоже порой происходят с определенной толикой неожиданности. Что же касается одной из героинь, которая долгое время избегала смерти, то в данном случае это уже, можно сказать, навязший на зубах штамп.
Бестолковую в сюжетном плане картину вытаскивают на своём горбу мастера перевоплощения. Особое место, конечно же, занимает Тони Голдуин
, чьё холодное безумие в глазах всегда играло ему на руку хоть в «Привидении»
, хоть в ремейке «Последнего дома слева»
. Джон С. Макгинли
пополнил копилку своих неадекватных героев поехавшим воротничком с замашками садиста-маньяка. Майкл Рукер
эффектно выступил в духе одной из потерянных героинь «Диких сердцем» Дэвида Линча
. Шон Ганн
прекрасен в образе наркомана, всюду видящего «теорию заговора». Дороти aka Адриа Архона
здесь обернулась фурией а ля Лори Строуд
. Самое незавидное место в ленте досталось Джону Галлахеру-младшему
. Актёру пришлось почти весь фильм ходить в образе пай-мальчика, из-за чего в финале к нему не осталось никакого доверия, поскольку ему не удалось показать трансформацию из тихони в зло, что в своё время прекрасно продемонстрировал Дастин Хоффман
в «Соломенных псах» Сэма Пекинпа
.
Из недостатков фильма также следует отметить его жанровую рыхлость. Создатели не смогли удержать равновесие между социальной составляющей, моральным посылом и саспенсом, из-за чего неплохая в целом идея скатилась в банальный ужастик, в котором нет места сочувствию даже Мелони Диас
, хотя её героиня представляет собой отсылку ко многим королевам крика. Но зато у ленты есть драйв, схожий адреналином с видеоиграми вроде Alien: Isolation или Resident Evil.
В результате, картина Маклина и Ганна выглядит любопытным проектом, лишённым многих аспектов привлекательности и обладающим при этом крепким актёрским составом и парочкой эффектных смертей. Наверняка, лента задумывалась как проект с претензией на шедевр, а получилось нечто в стиле плохих фильмов 80-х и творений подопечных Роджера Кормана
. Впрочем, и такое кино некоторым придётся по душе.
«Эксперимент «Офис»
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