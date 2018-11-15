«Человек-паук: Возвращение домой»: Родительский режим

Удачный перезапуск похождений школьника-супергероя
15-летний школьник Питер Паркер (Том Холланд
) учится и живет в Квинсе, дружит с корпулентным мальчуганом гавайских кровей Недом (Джейкоб Баталон
), влюбленно смотрит на первую красавицу школы Лиз (Лора Хэрриер
), а еще он Человек-Паук, но об этом пока знает лишь Тони Старк (Роберт Дауни-младший
). Миллиардер, плейбой и филантроп позвал юношу в качестве секретного оружия на стрелку бывших Мстителей («Первый мститель. Противостояние»
), а потом обещал позвонить, но никаких серьезных заданий больше не дает, только курирует младшего коллегу. Человек-Паук тем временем помогает пожилым дамам найти дорогу, возвращает угнанные велосипеды и занимается прочими мелкими преступлениями. Пока не сталкивается с настоящим злодеем - Стервятником (Майкл Китон
), который ворует инопланетные технологии, чтобы делать из них оружие и продавать за кругленькую сумму. Устав от наставничества взрослых, Питер решит навести порядок самостоятельно.
За последние пятнадцать лет из истории супергероя-подростка Человека-Паука уже дважды пытались сделать долгоиграющую кинофраншизу, но оба раза студии Sony, которой принадлежат права на одного из самых известных марвеловских персонажей, не очень-то везло. Сэм Рэйми
ограничился в меру дурацкой трилогией
с Тоби Макгуайром
, который выглядел как очень пожилой школьник; Марку Уэббу
дали срежиссировать только две в меру находчивые ленты
с более моложавым Эндрю Гарфилдом
, которые не выглядели как парад ностальгии, но сокрушительной зрительской любви тоже не сыскали. Битва за кинокомиксы, казалась, безоговорочно проиграна «Диснею» с их киновселенной Marvel, но внезапно студии решились на сотрудничество. Согласно апокрифу, пожать друг другу руки их побудил беспочвенный слух в интернете, что в диснеевском фильме «Гражданская война» (в переводе - «Противостояние») Человек-Паук всё-таки будет (то есть станет частью киновселенной Marvel). Обеим сторонам эта идеям понравилась: так Паркер действительно поучаствовал в глобальной заварушке, а взамен Disney арендовал Sony Железного человека, Капитана Америку и лучшие умы под руководством продюсера Кевина Фейги
, которые уже десять лет строят самую мегаломанскую франшизу в истории кинематографа. Однако вместе с гениальным маркетингом и отточенным с годами аттракционом в «Возвращении домой
» есть и то, что получается далеко не в каждом диснеевском кинокомиксе. Это очень человеческая история.
Мудрый лозунг «С большой силой приходит большая ответственность» неизменно превращал предыдущие инкарнации Спайдермена в менторские фильмы - кино, снятое опытными взрослыми для нерадивых подростков, которые между взрывами и прыжками по крышам уж хлесткую фразу да запомнят. История нового Человека-Паука с самого начала выбирает другую интонацию, более того - оно пытается говорить с подростками на одном языке. Питер Паркер в исполнении двадцатиоднолетнего Тома Холланда (Гарфилд стал «школьником» в двадцать восемь) ищет приключений, старается решать личные проблемы и очень страдает от недоверия взрослых. Его супергеройская деятельность плотно сцеплена с реалиями школьного возраста. И «Возвращение домой» вполне живо по меркам блокбастеров описывает современное ученичество: с новыми технологиями, гиковскими увлечениями (классический для «Дисней» продакт-плейсмент «Звездных войн»), расовым разнообразием (в эпизодах появляется звезда «Атланты» Дональд Гловер
и Тони Револори
из «Отеля "Гранд Будапешт"»), а также лояльными родителями (за них отдувается красивая тетя Мэй в исполнении Марисы Томей
). Попутно фильм цитирует классический фильм Джона Хьюза
«Выходной день Ферриса Бюллера
». Хьюз в течение 80-х учил подростков быть собой и снимал картины о школе, которые продолжают влиять на всё аналогичное американское кино до сих пор.
«Выходной день», к слову, цитировали и в «Дэдпуле
», но в «Человеке-Пауке» это выглядит оправданнее не только тематически. История обаятельного школьника Ферриса, который хочет весело проводить время и прогуливает уроки, - это тоже отчасти история про двойную жизнь, как и любой супергероический сюжет. И если прежние фильмы про Спайдермена талдычили о взрослении, то «Возвращение домой» предпочитает сфокусироваться на возникающих у подростка тайнах, которые можно разложить по трем контейнерам: «любовь», «хобби», «опасения». При этом сам фильм не страдает юношеским максимализмом: суперзлодей Стервятник оказывается не только олицетворением вполне конкретного страха, но и жертвой правительственных махинаций; одноклассники Питера - уморительные и в меру объемные характеры - лучшие ванлайнеры достались Зендае Коулман
в роли замкнутой умницы Мишель.
С почти непрекращающимся юмором, но всё-таки «Возвращение домой» преподает урок - правда, в духе как раз Джона Хьюза: хороший поступок не всегда приводит к голливудским хэппи-эндам, все течет, все меняется, и не нужно форсировать события. Пять лет назад, кажется, никто не думал, что фильм про Человека-Паука можно снять без обязательной сцены с убийством дяди Бена, вечных слез в глазах и поучительного надлома. Оказалось, что это очень даже полезно.
«Человек-Паук, Возвращение домой
» в прокате с 6 июля
.
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