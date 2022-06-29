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«Блокбастер»: Куда бежать? Ночь. Темно. Россия

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29 июня 2022

Светлана Устинова и Аня Чиповская превращаются в Тельму и Луизу

«Блокбастер»: Куда бежать? Ночь. Темно. Россия

Блондинка Лиза (Светлана Устинова) ведет передачу «Спасаем любовь» на канале «Уют» в паре с вечно накокаиненным начальником (Михаил Ефремов). После очередной ссоры с пожилым ловеласом, расстроенная женщина в компании бутылки вина едет смотреть «Физрука» к бойфренду помладше (Александр Молочников), но тому уже неплохо со свежей любовницей Клавдией. Следующая остановка притомившейся от московской жизни Лизы — «Шаурма 24 часа» на окраине областного города Электроугли, соседствующая с кассой микрокредитования, куда врывается неизвестная в балаклаве и серо-леопардовых лосинах. Дальнейшая судьба провинциальной горе-грабительницы Наташи (говорящая с характерным прононсом Анна Чиповская) и Лизы, которая когда-то тоже приехала покорять Москву, оказываются тесно переплетены. Теперь их преследует немногословный коллектор (Сергей Епишев) и разговорчивый следователь из Электроуглей (Евгений Цыганов), мечтающий стать писателем.

Смотреть онлайн «Блокбастер» Романа Волобуева
Премьера «Блокбастера» случилась на «Кинотавре», где режиссер и сценарист Роман Волобуев прямо перед показом объявил, что снимает фамилию с титров — теперь там фигурирует человек-«пасхальное яйцо» Наталья Тюльпанова (грубо говоря, героиня Чиповской). Несмотря на авторский жест режиссера «Холодного фронта», картина получила специальный приз жюри «за новый уровень жанрового кино» — даже без тех десяти минут, которые не позволили Волобуеву считать фильм своим, а теперь фигурируют только в рецензиях нескольких кинокритиков, видевших черновой монтаж (в частности, лента не досчиталась эпизодов в баре Noor с Горчилиным и Бортич). Тем не менее, «Блокбастер» и в компромиссной сборке выглядит вполне прилично, а главное, — в нём по-прежнему угадывается авторский стиль.

«Блокбастер»: Куда бежать? Ночь. Темно. Россия

Первый фильм Натальи Тюльпановой и второй фильм (не) Романа Волобуева, выдающегося бывшего кинокритика (знаковой фигуры «афишевского» стиля), начинается как задорный анекдот про телеведущую и мудаков-мужиков в придирчивой Москве, продолжается как анекдот про взбалмошную брюнетку и запахнутую на все пуговицы блондинку в бегах, а заканчивается канонадой сцен на тему «куда приводят мечты?». Лиза хотела стать бойцом MMA, как Джина Карано, Наташа — то ли моделью, то ли хайпануть немножечко. Роман Волобуев хочет быть как любимые режиссеры. Как Ридли Скотт с его «Тельмой и Луизой» (к слову, в короткометражной программе «Кинотавра» показали «Пассажира» по его сценарию — советский парафраз «Чужого»). Как Хармони Корин с «Отвязными каникулами». Как Стивен Содерберг с «Нокаутом», где как раз солировала Карано. Как братья Коэн с необъясимым злом Антоном Чигуром в «Старикам здесь не место». Как Брайан Де Пальма с «Подставным телом» (в корзину пошла вся сюжетная линия с двойниками; впрочем, обрезочек остался).

Ненавязчивая киноманская плотность «Блокбастера» при этом не ключевое свойство фильма — хотя всегда приятно, когда российский режиссер знает и любит кого-то, кроме порядком утомивших Тарантино и Тарковского. В отличие от «Холодного фронта», где притаились «Смерть и девушка» Полански с «Побудь в моей шкуре» Глейзера, «Блокбастер» не замыкается на себе, а поворачивается лицом к зрителю. Это в меру гламурное, драйвовое и остроумное кино, основанное на реальном происшествии, где наблюдения из категории «подслушано» сочетаются с напористой киногенией и бодрыми диалогами. С фамилией Волобуева в титрах или без — оно написано его почерком: экс-кинокритик продолжает выступать последовательным феминистом в российском кино и ориентироваться не на мифические вкусы аудитории, а на свои, что зрителя может запросто и подкупить. Во всяком случае, такой подход дарит едва ли не лучшую роль Анне Чиповской, расширяет драматический диапазон штопора в отечественном кино, а Светлану Ходченкову удерживает в удачном 40-секундном эпизоде. В режиссерской версии или в продюсерской — карму отечественным комедиям «Блокбастер» определенно улучшит.


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обсуждение >>
№ 1
what_a_world   29.06.2022 - 09:27
Когда-то даже посмотрела картину, по-моему шла по ТВ. Не скажу, что запала в душу как что-то гениальное, но точно надолго запомнилась, а это уже неплохо читать далее>>
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