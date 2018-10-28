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«Планета обезьян: Война»: Цезарь должен умереть

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28 октября 2018
Как славно загнать человека в капкан, как славно травить человека!

«Планета обезьян: Война»: Цезарь должен умереть

Группа военных крадется сквозь густые заросли леса, разросшегося неподалеку от мегаполиса, когда-то называвшегося Сан-Франциско. Каски украшают воинственные надписи в традиции вьетнамской кампании, а сопровождают вояк «шавки» - обезьяны, поддержавшие бунт человеконенавистника Кобы и впавшие в немилость к лидеру разумных приматов Цезарю (Энди Серкис). Отряд натыкается на погранпост неприятеля - и деловито начинает истребление. Обезьяны, само собой, перегруппируются и дадут отпор - в живых останется лишь четыре человека и горилла-предатель. Если в «Восстании» люди охотились на обезьян, а в «Революции» - приматы на оленей, то в «Войне» потенциальная жертва впервые разворачивается и дает отпор. Настоящая сеча однако еще не началась: одержимый обезьяноцидом лидер военных, Полковник (Вуди Харрельсон) не упустит шанса встретиться с шимпанзе Цезарем лицом к лицу и только потом покончить с поумневшими приматами.

Прошло пятнадцать лет с тех пор, как экспериментальная вакцина, призванная излечить болезнь Альцгеймера, изменила положение сил на Земле: человечество принялось вымирать и деградировать, обезьяны - умнеть практически на глазах. Пока подданные Цезаря обустраиваются в лесу и ищут землю обетованную подальше от агрессивных людей, те рыщут по обломкам цивилизации, желая истребить всех шимпанзе, орангутанов и горилл, якобы желающих смерти человечеству. Когда Полковник убьет жену и сына Цезаря, тот отправится тропой мести, но эгоиста из первой разумной обезьяны не получится - тезке римского императора вновь придется спасать свой народ.

«Планета обезьян: Война»: Цезарь должен умереть

«Война» Мэтта Ривза венчает новую трилогию из цикла «Планета обезьян» - шестичасовой приквел к событиям, описанным в ленте 1968 года с Чарльтоном Хестоном (впрочем, возвращение на Землю челнока «Икар», думается, тоже ждет переосмысление). Финал сомнительно грандиозный - две с половиной экшн-сцены (одна - с участием вертолетов), разбавляющие череду неспешных и выспренних диалогов и монологов, зато - высокая концентрация отсылок к истории человечества. Новая «Планета обезьян» и прежде стремилась разыграть шекспировскую трагедию с участием шимпанзе (Цезарь получил имя благодаря пьесе Великого барда), но с каждым новым фильмом амбиции авторов неизменно росли.

Стоило обезьянам обрести единство, как в «Революции» раскол в их ряды внес пострадавший от людей Коба (здесь принято напоминать, что это тюремный псевдоним Сталина). В «Войне» гранатомет аллюзий палит без перерыва: уже первая сцена старательно отсылает к «Апокалипсису сегодня» и войне во Вьетнаме, как недавний «Конг: Остров черепа», - и будет делать это еще топорнее и навязчивее. На Вуди Харрельсона взваливают непосильную ношу сыграть Дональда Трампа в шкуре полковника Курца - он старательно пучит глаза, сжимает губы, гладит лысую голову и даже произносит программный монолог о том, что обезьяны нет-нет да и решат истребить людей, которые рано или поздно и сами превратятся в безмолвных зверей. Покинуть пределы тиранической карикатуры он будто и не пытается - Полковник выступает эдаким мелким бесом, что бы он о себе ни думал. Тем временем Цезарь поочередно примеряет маски мудрого царя, бродяги высокогорных равнин из вестернов про месть, Бена-Гура и даже Андрея Первозванного, хотя итоговая точка его развития, конечно, Моисей. Так новая трилогия последовательно показывает эволюцию обезьяньего самосознания - от общности через осмысление собственной истории - к зарождению духовности.

«Планета обезьян: Война»: Цезарь должен умереть

Продуманная концепция трилогии по-своему изящна - а главное, неплохо стыкуется если не с сатирико-постколониальным романом Пьера Буля 1963 года, то с пенталогией, снятой по его мотивам (1968-1973). Там Голливуд тоже всячески играл с приметами времени, намекая то на Вьетнам, то на атомную бомбу (в кино она фигурировала под именем кобальтовой).

Рассказать историю обезьян как бы их глазами - тоже идея амбициозная и прогрессивная, но вылившаяся в итоге в то, что трилогия отличается удивительной неповоротливостью и схематичностью. Перед каждой репликой и жестом здесь будто считают до трех, а высокий драматизм симулируется однотипным стоном фортепиано. Редкие юмористические вставки, ради которых сочинили даже пугливую обезьяну-конформиста, ограничиваются глупыми стереотипами - нелепыми падениями и метанием дерьма, что идет вразрез с заявленным ракурсом. Как бы Ривз и съёмочная группа ни пытались изобразить, что «Войну» сняли разумные обезьяны, овладевшие передовыми цифровыми технологиями и азами сценарного мастерства, маскировка периодически сползает. Вряд ли Цезарь с сородичами так старательно косплеили бы «Апокалипсис сегодня» и выписывали остатки человечества как примитивных милитаристов. У них есть задачи и посерьезнее. Например, отстроить новую цивилизацию.

«Планета обезьян: Война» в прокате с 13 июля.


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